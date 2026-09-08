Начиная с первой публикации повести «Трудно быть богом» в 1963 году, она является точкой кипения внутреннего идеологического конфликта советско-российского общества. А то, что всё написанное – всего лишь «фантастика», позволяло участникам противостояния достаточно успешно маскировать свои реальные убеждения и устремления.4 комментария
Песков: Россия пытается закончить войну на Украине
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не начинала войну на Украине, а пытается ее закончить.
«Мы никогда не хотели этой войны. Что мы пытаемся сделать – так это закончить войну, начатую ранее. И начатую не нами», – сказал он, передает ТАСС.
Песков подчеркнул, что Россия остается открытой к мирному урегулированию украинского конфликта. По его словам, Москва действительно хочет добиться политического решения и готова участвовать в соответствующем процессе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о сохранении Россией открытости к мирному урегулированию украинского конфликта и о вынужденном продолжении специальной военной операции.
Песков заявил о готовности Москвы к переговорам при одновременном продолжении боевых действий из-за нежелания противоположной стороны искать дипломатические пути решения конфликта.
По его словам, накопленный багаж наработок по урегулированию конфликта позволяет говорить о приближении завершения боевых действий.