Песков: Россия пытается закончить войну на Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

«Мы никогда не хотели этой войны. Что мы пытаемся сделать – так это закончить войну, начатую ранее. И начатую не нами», – сказал он, передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что Россия остается открытой к мирному урегулированию украинского конфликта. По его словам, Москва действительно хочет добиться политического решения и готова участвовать в соответствующем процессе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о сохранении Россией открытости к мирному урегулированию украинского конфликта и о вынужденном продолжении специальной военной операции.

Песков заявил о готовности Москвы к переговорам при одновременном продолжении боевых действий из-за нежелания противоположной стороны искать дипломатические пути решения конфликта.

По его словам, накопленный багаж наработок по урегулированию конфликта позволяет говорить о приближении завершения боевых действий.



