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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Сериал «Трудно быть богом» произвел культурную революцию

    Начиная с первой публикации повести «Трудно быть богом» в 1963 году, она является точкой кипения внутреннего идеологического конфликта советско-российского общества. А то, что всё написанное – всего лишь «фантастика», позволяло участникам противостояния достаточно успешно маскировать свои реальные убеждения и устремления.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Одиночество – это катастрофа

    Как так получилось, что семья – даже не в первой пятерке приоритетов нашей молодежи? Инфантилизм – склонность молодых людей воспринимать себя как «половозрелых детей», которые не могут и не хотят брать на себя ответственность, в том числе ответственность за создание семьи? Да. Но не только.

    21 комментарий
    Игорь Караулов Игорь Караулов На Чукотке сразу чувствуешь себя как дома

    Зачем нужно побывать на Чукотке? Чтобы преодолеть стереотипы. Например, «Чукотка – суровая земля суровых людей». Однако на героев анекдотов чукчи совсем не похожи. Это красивый и умный народ.

    4 комментария
    8 сентября 2026, 12:17 • Новости дня

    Студент-геймер из Омска стал оператором дронов на спецоперации

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Студент Омского политехнического университета Алексей Смирнов успешно прошел обучение на оператора дронов благодаря богатому опыту в компьютерных играх.

    Молодой человек проходит службу на специальном контракте в подразделении беспилотных систем, передает канал «Герои Z» в Max.

    «Я еще дома, на гражданке, очень много играл в компьютерные игры. Поэтому далось легко», – рассказал оператор. Практические занятия прошли без затруднений, а командир высоко оценил успехи подчиненного в управлении джойстиком.

    Военным премудростям, включая искусство маскировки, новобранца обучали опытные инструкторы. Главной мотивацией для бойца остается точное поражение намеченных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны зафиксировало рост числа добровольцев в войска беспилотных систем среди студентов.

    Учащийся донецкого вуза Герман Родионов стал оператором-сапером без прерывания обучения.

    Студент Российского университета транспорта отправился служить в профильный полк вслед за отцом.

    7 сентября 2026, 20:20 • Новости дня
    Российские дроны «Герань» уничтожили украинские фуры с беспилотниками

    Минобороны: Дроны «Герань» уничтожили украинские фуры с беспилотниками

    Российские дроны «Герань» уничтожили украинские фуры с беспилотниками
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские беспилотники «Герань-4 сикер» нанесли удары по стоянкам грузовой техники в Одесской и Днепропетровской областях, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, в результате атаки были поражены фуры, перевозившие дроны и их комплектующие, а также автоцистерны с горюче-смазочными материалами.

    Министерство обороны России опубликовало видеокадры успешной работы расчетов беспилотников. «Данный автотранспорт применялся для перевозки БПЛА и их комплектующих», – подчеркнули в ведомстве. Также отмечается, что некоторые автоцистерны использовались для транспортировки и кратковременного хранения нефтепродуктов.

    Накануне российские беспилотники «Герань-4 сикер» поразили два логистических центра в Одесской области.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли серию ударов по объектам инфраструктуры противника в этом же регионе.

    В июле дроны атаковали стоянку грузовой техники украинской армии в Днепропетровской области.

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    8 сентября 2026, 04:15 • Новости дня
    Российские войска нанесли удары по Киеву и Киевской области
    Российские войска нанесли удары по Киеву и Киевской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска нанесли ракетные удары по Киеву, также беспилотниками поражены цели в Киевской области Украины, сообщили украинские СМИ.

    В ночь на 8 сентября в Киеве и ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического оружия. Позже в ВСУ заявили о движении ракет в направлении Одессы и Киева. В столице Украины прозвучали взрывы.

    Кроме того, российские войска нанесли удары беспилотниками по целям в Бориспольском и Фастовском районах Киевской области. Украинская сторона сообщает, что загорелись промышленные предприятия, огонь уничтожил семь грузовиков, также был атакован логистический комплекс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, истек срок моратория на удары российских войск по целям в Киеве, действовавшего три дня по указанию президента России Владимира Путина.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что президент России дал указание с полуночи 5 сентября в течение трех суток не наносить ударов по Киеву в связи с визитом американских переговорщиков.

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    8 сентября 2026, 00:01 • Видео
    Выборы в Германии шокировали всю Европу

    Выборы в Саксонии-Анхальт завершились триумфом «Альтернативы для Германии» (АдГ) и позором партий власти. Сопредседатель АдГ Тино Хрупалла призвал к восстановлению отношений с Россией, а канцлер Фридрих Мерц посыпает голову пеплом. Чего теперь ждать?

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    7 сентября 2026, 13:12 • Новости дня
    Минобороны: В Волчанском котле остаются 1,7 тыс. боевиков ВСУ
    Минобороны: В Волчанском котле остаются 1,7 тыс. боевиков ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Харьковской области подразделения группировки «Север» продолжают сжимать кольцо вокруг украинских сил в районах Варваровки, Малой Волчьей, Нефедовки и Черного, в окружении остаются около 1,7 тыс. боевиков, сообщило Минобороны России.

    Военные группировки ВС России усилили давление на позиции ВСУ сразу на нескольких направлениях, сообщает Минобороны в Max.

    В зоне ответственности «Севера» потери врага достигли 190 человек, двух боевых бронированных машин, 10 автомобилей и станции радиоэлектронной борьбы.

    В Сумской области поражены живая сила и техника механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Малой Рыбицы, Уланово и Хотени. Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи у Болдыревки, Ковалевки и Червоного Оскола в Харьковской области, а также у Маяков, Райгородка и Рубцов в ДНР, уничтожив свыше 170 военнослужащих, боевую бронированную машину Snatch британского производства, 12 автомобилей и три артиллерийских орудия.

    Подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю в районах Высокоивановки, Дружковки, Краматорска, Красного Молочара, Николаевки, Новоселовки, Семеновки и Славянска в ДНР. Потери противника здесь превысили 200 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина Husky TSV британского производства, 23 автомобиля и два орудия полевой артиллерии.

    Группировка «Центр» сообщила об улучшении тактического положения в районах Андреевки, Белозерского, Горняка, Доброполья, Нововодяного и Новогришино в ДНР, а также Ивановки, Новоандреевки и Новотроицкого в Днепропетровской области, где украинские формирования потеряли до 360 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника в районах Великомихайловки в Днепропетровской области, а также Барвиновки, Васиновки, Никольского, Общего, Омельника и Червоного Яра в Запорожской области. Потери ВСУ на этом направлении составили до 275 военнослужащих и 10 автомобилей.

    Группировка «Днепр» атаковала механизированную и горно-штурмовую бригады ВСУ в районах Антоновки, Кушугума и Разумовки в Запорожской области, уничтожив свыше 30 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 21 автомобиль.

    Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок поразили объекты транспортно-логистической инфраструктуры, места хранения беспилотников и комплектующих, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах.

    Средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы и 498 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    С начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 229 391 беспилотный летательный аппарат, 672 зенитных ракетных комплекса, 30 850 танков и других боевых бронированных машин, 1776 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 394 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 71 267 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение и поразили личный состав и технику украинских бригад в Сумской и Харьковской областях.

    Ранее подразделения группировки «Днепр» освободили Новопавловку в Запорожской области, а войска группировки «Восток» взяли под контроль Червоную Криницу.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о переходе под контроль российской армии восьми населенных пунктов, из них трех в Харьковской области.

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    8 сентября 2026, 09:05 • Новости дня
    Минобороны заявило о «безлимитном тарифе» ударов по целям на Украине
    Минобороны заявило о «безлимитном тарифе» ударов по целям на Украине
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская армия имеет безграничную возможность нанесения ударов по военным целям на территории Украины, заявило Министерство обороны.

    Ведомство в Max опубликовало пост с подписью «По целям днем и ночью, безлимитно».

    К посту прикреплена картинка, на которой запечатлены дроны. На ней также есть надпись «Тариф армия России».

    В ночь на вторник Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по Киеву и Киевской области.

    В середине августа российская армия поразила киевский завод по производству комплектующих для ракет.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, что ударами по Киеву российские военные сокращают дальнобойные возможности ВСУ.

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    8 сентября 2026, 10:14 • Новости дня
    Минобороны перечислило пораженные цели в Киеве

    ВС России поразили производство ракет «Фламинго» и центр разведки СБУ в Киеве

    Минобороны перечислило пораженные цели в Киеве
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные уничтожили несколько производств дронов в украинской столице, а также центр разведки СБУ, сообщило Минобороны.

    Поражены предприятия военно-промышленного комплекса, логистические центры и военные базы в Киеве, Киевской и Одесской областях, указало ведомство в Max.

    В Киеве под удар попали несколько заводов, включая «Киевский радиозавод», где производили комплектующие для беспилотников большой дальности. Также поражено предприятие, собиравшее боевые части для крылатых ракет FP-5 «Фламинго» и дронов FP-2.

    В Киевской области уничтожены логистические центры «Химтрансагро» и «Р-Пласт», обеспечивавшие доставку военных грузов и боеприпасов. Кроме того, пострадали авиабаза ВСУ «Васильков», склад горючего в Борисполе и центр разведки СБУ.

    В Одесской области поражены цех сборки дронов и электроподстанция «Днестровская». В порту «Черноморск» уничтожен танкер, доставивший горючее для нужд украинской армии.

    Видео ударов опубликованы в канале «Макс» газеты ВЗГЛЯД.

    Ранее во вторник Минобороны сообщило, что российские военные ударили по Киеву и Киевской области, а также по танкеру в порту Черноморск.

    В конце августа ВС России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности в Киеве.

    В начале того же месяца армия поразила резервуары с горючим в порту Одессы.

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    7 сентября 2026, 17:40 • Новости дня
    ВС России поразили позиции окруженных украинских военных в Харьковской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Артиллеристы 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» нанесли точный удар по позициям украинских формирований, оказавшихся в окружении в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Российские артиллеристы с помощью 152-мм пушки «Гиацинт-Б» ликвидировали позиции окруженной группировки украинских войск в Харьковской области, передает ТАСС.

    «На кадрах расчет 152-мм буксируемой пушки «Гиацинт-Б» 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожил позицию группы боевиков ВСУ в Харьковской области, находящейся в окружении», – сообщило Минобороны.

    Координаты целей были выявлены операторами беспилотных летательных аппаратов, после чего информацию оперативно передали артиллерийскому подразделению. Услышав команду «К бою!», военнослужащие навели орудие и произвели успешное огневое поражение противника.

    Месяцем ранее расчеты ударных беспилотников группировки «Север» поразили украинскую самоходную гаубицу «Богдана» в Харьковской области.

    В июне бойцы шестой гвардейской общевойсковой армии ликвидировали более 130 солдат противника на этом направлении за неделю.

    Весной расчеты пушек «Гиацинт-Б» вывели из строя десяток вражеских артиллерийских установок.

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    8 сентября 2026, 06:47 • Новости дня
    Крупный логистический хаб ВСУ уничтожен ракетным ударом в Чернигове
    Крупный логистический хаб ВСУ уничтожен ракетным ударом в Чернигове
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские военные нанесли ракетный удар по логистическому хабу ВСУ в Чернигове.

    «В Черниговской области ракетным ударом уничтожен крупный логистический хаб ВСУ в Чернигове», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа группировка российских войск «Север» нанесла удары по украинской логистической инфраструктуре в Черниговской области в районе населенного пункта Березна.

    Ранее российская авиация нанесла удар по логистическому центру ВСУ в районе Чернигова.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    8 сентября 2026, 00:58 • Новости дня
    Истек срок трехдневного моратория на удары российских войск по целям в Киеве
    Истек срок трехдневного моратория на удары российских войск по целям в Киеве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Истек срок моратория на удары российских войск по целям в Киеве, действовавшего три дня по указанию президента России Владимира Путина, сообщают информационные агентства.

    Ограничение на удары по украинской столице объявлялось на три дня и было связано с приездом на Украину представителей США для переговоров, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты призвали Москву и Киев приостановить взаимные удары на время визита американских переговорщиков.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что президент России дал указание с полуночи 5 сентября в течение трех суток не наносить ударов по Киеву в связи с визитом американских переговорщиков.

    Президент заявил на встрече со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером об отсутствии договоренностей с Киевом о масштабном прекращении огня.

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    8 сентября 2026, 09:19 • Новости дня
    Лавров: Ответ России на украинские теракты гораздо тяжелее для Киева
    Лавров: Ответ России на украинские теракты гораздо тяжелее для Киева
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ответные меры России на украинские теракты имеют более тяжелые последствия для Киева.

    «Мы предупреждали о том, что украинские террористические атаки по гражданским объектам России, включая нефтеперерабатывающие заводы, вызовут ответную реакцию, которая будет гораздо тяжелее для Украины», – сказал Лавров, передает ТАСС.

    Он констатировал, что именно это и происходит.

    Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва реализует обещанные меры в ответ на диверсии против российской инфраструктуры.

    В мае Москва анонсировала системные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса киевского режима.

    Минобороны же гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине.

    В ходе последнего удара были поражены объекты оборонно-промышленного комплекса Украины в Киеве и Киевской области и танкер в порту Черноморск.


    Видео ударов опубликованы в канале «Макс» газеты ВЗГЛЯД.

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    7 сентября 2026, 22:12 • Новости дня
    Режим ЧС муниципального характера введен в Перми после повреждения дома БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    В Перми после атаки беспилотника, повредившего многоквартирный жилой дом, введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, сообщила пресс-служба мэрии по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

    «По итогам КЧС принято решение ввести режим «Чрезвычайная ситуация» муниципального характера в отношении многоквартирного дома», – сообщили в администрации Перми.

    В мэрии добавили, что для жильцов поврежденного дома организован прием заявлений на возмещение утраченного имущества. Также на базе администрации Кировского района города открыта горячая линия для пострадавших, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате падения обломков сбитых БПЛА в Пермском крае получил повреждения многоквартирный жилой дом, при этом один человек погиб, а еще четверо жителей получили ранения.

    Следственный комитет квалифицировал удары украинских беспилотников по гражданской инфраструктуре Перми как террористический акт.

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    7 сентября 2026, 18:40 • Новости дня
    Польша анонсировала испытания крылатых ракет большой дальности

    Tекст: Дарья Григоренко

    Варшава в ближайшие дни приступит к испытаниям крылатых ракет, способных поражать цели на дистанции около одной тысячи километров, сообщил заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик на полигоне Нова-Демба.

    Томчик сообщил о предстоящих испытаниях на полигоне Нова-Демба, передает РИА «Новости». По его словам, страна готовится проверить работу ракет большой дальности. «В ближайшие дни в Польше будут проведены специальные военные испытания, направленные на отработку действий на больших дистанциях, до одной тыс. км. Жители всей Польши получат специальные уведомления по этому поводу в ближайшие дни», – заявил Томчик.

    Сейчас польские вооруженные силы обладают только зарубежными ракетами с подобной дальностью поражения, преимущественно авиационными боеприпасами для многоцелевых истребителей. Несколько недель назад в рамках сотрудничества с американским оборонным комплексом начались испытания крылатой ракеты Barracuda-500.

    Польская группа вооружений совместно с компанией Anduril Industries использует технологии, которые позволят наладить производство отечественной версии этой ракеты. Ожидается, что дальность ее действия составит около 1 тыс. километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Варшава заключила договор с американской корпорацией Anduril Industries на выпуск крылатых ракет Barracuda-500.

    Власти Эстонии приступили к переговорам о закупке аналогичных боеприпасов для систем HIMARS.

    Ранее министры обороны Германии, Франции, Италии и Польши подписали декларацию о намерениях разработать высокоточное дальнобойное оружие.

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    7 сентября 2026, 15:45 • Новости дня
    Индия выделила 11,6 млрд долларов на масштабное перевооружение армии

    Tекст: Денис Тельманов

    Индийское военное ведомство приняло решение о выделении около 11,6 млрд долларов на повышение боевой мощи государства, сообщило правительство Индии.

    Руководство оборонного ведомства страны утвердило масштабный план модернизации вооруженных сил, направив колоссальные средства на приобретение техники преимущественно у местных производителей, передает ТАСС. Инициативы утвердил профильный совет под председательством министра обороны Раджнатха Сингха.

    «Совет выдал административное одобрение для различных предложений вооруженных сил по закупкам на сумму около 1,10 трлн рупий», – сообщает правительство страны.

    Сухопутные войска получат машины радиационной разведки, транспорт повышенной проходимости и легкие вертолеты. Также армия приобретет танки с минными тралами и мостовые системы. Представители министерства добавили, что новая авиация и техника обеспечат переправу подразделений и выполнение сложных задач в любых условиях.

    Военно-морские силы обзаведутся радарами Arudhra и морскими газотурбинными двигателями для снижения зависимости от импорта.

    Авиация получит наземные станции радиоэлектронных помех, при этом 98% всех контрактов достанутся индийским компаниям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нью-Дели направил Парижу официальный запрос на приобретение 114 истребителей Rafale.

    Весной индийское оборонное ведомство заключило с Россией контракт на поставку зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска».

    В прошлом году азиатская республика подписала соглашение о закупке российских противокорабельных крылатых ракет.

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    8 сентября 2026, 11:35 • Новости дня
    Российские войска освободили Долгенькое и Березники Харьковской области
    Российские войска освободили Долгенькое и Березники Харьковской области
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска усилили давление на украинские формирования, установив контроль над Долгеньким и Березниками в Харьковской области и нанеся значительные потери противнику, сообщило Минобороны России.

    Российские войска продолжили продвижение на ряде направлений спецоперации на Украине, сообщило Минобороны России в Max. В ведомстве заявили: «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции». Подразделения группировки «Север» расширили внешнее кольцо окружения в Харьковской области и установили контроль над населенным пунктом Долгенькое, а внутреннее кольцо сузилось после взятия Березников.

    Внутри образовавшегося «котла» поражение нанесено украинским подразделениям в районах населенных пунктов Малая Волчья, Варваровка, Бузово и Нефедовка Харьковской области. За сутки потери Вооруженных сил Украины на этом направлении составили до 30 военнослужащих, боевую бронированную машину, два квадроцикла и три пункта управления беспилотниками, все попытки прорыва из окружения пресечены.

    В Сумской области поражена живая сила и техника механизированных, аэромобильной бригад и бригады теробороны в районах Лужков, Уланово, Иволжанского и Кияницы, суммарные потери противника в зоне ответственности группировки «Север» достигли до 180 военнослужащих, боевой бронированной машины и восьми автомобилей.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные позиции и нанесли удары по живой силе и технике механизированной, морской пехотной и территориальной бригад ВСУ в районах Осиново, Петровки, Ковалевки, Червоным Осколом Харьковской области, а также Глубокой Макатихи, Крымок, Богородичного, Сидорово и Маяков в Донецкой Народной Республике. Потери украинской стороны здесь превысили 190 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы.

    «Южная» группировка улучшила положение по переднему краю и поразила формирования двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах Славянска, Черевковки, Краматорска, Дружковки, Никаноровки, Николаевки и Алексеево-Дружковки Донецкой Народной Республики. Потери противника на этом участке превысили 190 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина, 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и нанесла удары по живой силе и технике пяти механизированных и штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах Андреевки, Белозерского, Веселого, Шиловки, Новотроицкого, Доброполья, Новогришина в Донецкой Народной Республике и Новопавловки в Днепропетровской области, где украинские формирования потеряли до 380 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и поразили живую силу и технику механизированной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах Мечетного, Ивановки, Великомихайловки Днепропетровской области, а также Зеленой Дибровы, Никольского, Червоного Яра и Омельника Запорожской области. Противник потерял до 300 военнослужащих, боевую бронированную машину и пять автомобилей.

    Группировка «Днепр» ударила по живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Орехова, Юрковки, Малокатериновки, Юльевки, Новояковлевки и Преображенки Запорожской области, где уничтожены свыше 45 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и 14 автомобилей.

    Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России поразили объекты транспортно-логистической инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 148 районах.

    Средства противовоздушной обороны сбили 12 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства и 713 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 230 104 беспилотных летательных аппарата, 672 зенитных ракетных комплекса, 30 859 танков и других боевых бронированных машин, 1 776 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36,4 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также 71 340 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области подразделения группировки «Север» сжимали кольцо вокруг украинских сил в районах Варваровки, Малой Волчьей, Нефедовки и Черного.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны около Могрицы, Новой Сечи, Рыжевки, Садков и Уланово в Сумской области.

    В течение недели подразделения группировки «Восток» освободили 11 населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях, включая Александровку, Новоскелеватое, Писанцы, Богодаровку, Новоселовку, Ровное, Лесное и Копани.

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    7 сентября 2026, 21:09 • Новости дня
    ВС России ударили полуторатонными авиабомбами по мосту в Краматорске

    Минобороны: ВС России ударили полуторатонными авиабомбами по мосту в Краматорске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская боевая авиация успешно атаковала стратегически важный путепровод на территории Краматорска с применением тяжелых боеприпасов, сообщило Минобороны.

    Летчики Воздушно-космических сил России нанесли удар по инфраструктуре в зоне проведения спецоперации, сообщается в канале Минобороны в Max. Целью атаки стал мост, расположенный в городе Краматорске.

    Для поражения объекта применялись фугасные авиационные бомбы весом полторы тонны.

    В июле ВКС России уничтожили насыпную переправу противника в Краматорском районе бомбами ФАБ-500.

    В августе российские войска поразили Черевковский мост в Славянске.

    В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил о продвижении российских войск к Славянску и Краматорску.

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    7 сентября 2026, 14:19 • Новости дня
    Путин заявил о героическом участии дагестанцев в спецоперации

    Путин: Дагестанцы сражаются на СВО героически

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин высоко оценил участие жителей Дагестана в специальной военной операции, отметив их мужество на всех уровнях командования.

    Путин на встрече с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Федором Щукиным высоко оценил участие жителей республики в специальной военной операции, передает ТАСС.

    «Героически. Я должен сказать, что и на рядовом уровне, и на уровне командиров среднего и высшего командного звена у нас много дагестанцев, командиров различных подразделений в самых разных группировках», – отметил глава государства.

    По словам президента, представители Дагестана достойно проявляют себя в различных группировках войск, демонстрируя мужество и профессионализм при выполнении боевых задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Владимир Путин назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана.

    Ранее президент высоко оценил участие жителей республики в специальной военной операции.

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