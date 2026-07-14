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ВКС России уничтожили переправу противника бомбами ФАБ-500
Экипажи боевой авиации нанесли точный удар по насыпному мосту украинских войск в районе населенного пункта Маяки, полностью ликвидировав важный логистический объект, сообщило Минобороны.
Российские летчики успешно поразили инженерное сооружение противника на реке Северский Донец, сообщает Минобороны.
Для выполнения этой боевой задачи военные применили мощные фугасные авиационные бомбы ФАБ-500, которые гарантированно разрушают подобные укрепленные объекты.
Уничтоженная насыпная переправа располагалась рядом с селом Маяки в Краматорском районе. Этот точечный удар позволил серьезно нарушить транспортное сообщение и логистику вражеских подразделений на данном участке линии соприкосновения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар пятью авиабомбами ФАБ-500 по переправе в районе населенного пункта Маяки.
Несколькими днями ранее российская авиация разрушила важный логистический узел ВСУ через реку Северский Донец.
В конце июня военные поразили насыпной мост на этом участке полуторатонным боеприпасом.