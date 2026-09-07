Международные резервы Украины снизились на 5% в августе

Tекст: Денис Тельманов

По предварительным данным регулятора, объем международных резервов к началу осени сократился до 48,7 млрд долларов, передает РИА «Новости». «Международные резервы по состоянию на 1 сентября, по предварительным данным, составили 48,7 млрд долларов. В августе они уменьшились на 5%», – говорится в сообщении нацбанка Украины.

В течение месяца на обслуживание и погашение государственного долга было направлено 721,8 млн долларов. Кроме того, киевские власти перечислили Международному валютному фонду еще 285,2 млн долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе киевские власти задолжали Международному валютному фонду почти 283 млн долларов.

В июне Украина израсходовала более 5 млрд долларов из своих международных резервов на оборону и поддержку курса гривны.

Глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев предупредил о серьезных финансовых рисках из-за невыполнения доходной части бюджета.