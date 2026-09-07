Минобороны: В Волчанском котле остаются 1,7 тыс. боевиков ВСУ

Tекст: Елизавета Шишкова

Военные группировки ВС России усилили давление на позиции ВСУ сразу на нескольких направлениях, сообщает Минобороны в Max.

В зоне ответственности «Севера» потери врага достигли 190 человек, двух боевых бронированных машин, 10 автомобилей и станции радиоэлектронной борьбы.

В Сумской области поражены живая сила и техника механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Малой Рыбицы, Уланово и Хотени. Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи у Болдыревки, Ковалевки и Червоного Оскола в Харьковской области, а также у Маяков, Райгородка и Рубцов в ДНР, уничтожив свыше 170 военнослужащих, боевую бронированную машину Snatch британского производства, 12 автомобилей и три артиллерийских орудия.

Подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю в районах Высокоивановки, Дружковки, Краматорска, Красного Молочара, Николаевки, Новоселовки, Семеновки и Славянска в ДНР. Потери противника здесь превысили 200 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина Husky TSV британского производства, 23 автомобиля и два орудия полевой артиллерии.

Группировка «Центр» сообщила об улучшении тактического положения в районах Андреевки, Белозерского, Горняка, Доброполья, Нововодяного и Новогришино в ДНР, а также Ивановки, Новоандреевки и Новотроицкого в Днепропетровской области, где украинские формирования потеряли до 360 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника в районах Великомихайловки в Днепропетровской области, а также Барвиновки, Васиновки, Никольского, Общего, Омельника и Червоного Яра в Запорожской области. Потери ВСУ на этом направлении составили до 275 военнослужащих и 10 автомобилей.

Группировка «Днепр» атаковала механизированную и горно-штурмовую бригады ВСУ в районах Антоновки, Кушугума и Разумовки в Запорожской области, уничтожив свыше 30 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 21 автомобиль.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок поразили объекты транспортно-логистической инфраструктуры, места хранения беспилотников и комплектующих, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы и 498 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

С начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 229 391 беспилотный летательный аппарат, 672 зенитных ракетных комплекса, 30 850 танков и других боевых бронированных машин, 1776 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 394 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 71 267 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение и поразили личный состав и технику украинских бригад в Сумской и Харьковской областях.

Ранее подразделения группировки «Днепр» освободили Новопавловку в Запорожской области, а войска группировки «Восток» взяли под контроль Червоную Криницу.

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о переходе под контроль российской армии восьми населенных пунктов, из них трех в Харьковской области.