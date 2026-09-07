Глава «АвтоВАЗа» назвал главную задачу концерна на ближайшие годы

Соколов: «АвтоВАЗ» планирует сохранить долю бренда Lada на российском рынке

Tекст: Валерия Городецкая

Соколов подчеркнул, что такой показатель является доминирующим положением по классификации Федеральной антимонопольной службы, передает РИА «Новости». «Если в прошлом десятилетии в среднем эта доля составляла 15-20%, то сейчас мы уже уверенно держим планку четверти рынка», – заявил руководитель автоконцерна.

Он добавил, что глобальная стратегия предприятия направлена на сохранение популярности бренда, улучшение качества продукции и разработку новых моделей.

Соколов также обратил внимание на серьезные изменения отечественного авторынка после смены собственников компании. По его словам, ушедшие европейские, японские, корейские и американские марки заменили китайские производители. Несмотря на это, за последние четыре года доля «АвтоВАЗа» даже немного выросла.

В январе глава концерна Максим Соколов сообщил о планах произвести 400 тыс. автомобилей в 2026 году.

По итогам марта доля бренда Lada на российском рынке превысила уровень в 25%.

Летом руководитель предприятия анонсировал старт продаж новейшего кроссовера Lada Azimut.