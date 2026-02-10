Дети, абортированные 20-30 лет назад, уже были бы работниками и налогоплательщиками. Но их нет – и значит, надо повышать пенсионный возраст и импортировать работников из других стран. К чему приведет этот процесс, нетрудно догадаться.4 комментария
Лавров заявил о невиданных масштабах злоупотребления долларом
Лавров заявил о беспрецедентном злоупотреблении долларом со стороны США
Злоупотребление положением доллара продолжается в невиданных масштабах, и США этого не стесняются, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ заявил, что злоупотребление долларом продолжается в невиданных масштабах, передает ТАСС.
По его словам, этот процесс сопровождается отсутствием стеснения со стороны Соединенных Штатов, которые открыто используют свое преимущество.
Лавров подчеркнул, что подход России к этим вопросам определен президентом Владимиром Путиным и основывается на национальных интересах. Министр отметил, что Россия не приемлет методов торговых, экономических и валютных войн.
Ранее Лавров заявил, что власти США при Джо Байдене превратили доллар в инструмент давления и политического шантажа.