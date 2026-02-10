Дети, абортированные 20-30 лет назад, уже были бы работниками и налогоплательщиками. Но их нет – и значит, надо повышать пенсионный возраст и импортировать работников из других стран. К чему приведет этот процесс, нетрудно догадаться.9 комментариев
В Японии завирусился термин «сусификация» для задержания иностранцев
В японских соцсетях активно обсуждают оригинальный метод задержания иностранных туристов: полицейские заматывают нарушителей в ткань, напоминая процесс приготовления суши-роллов.
Новый термин появился после публикации видео, на котором сотрудники японской полиции аккуратно задержали иностранца, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Вместо применения силы полицейские аккуратно уложили мужчину на землю, обернули его в ткань и унесли в служебный автомобиль, что вызвало сравнения с процессом «сворачивания ролла», передает РИА «Новости».
Термин «сусификация» стал вирусным – за сутки ролик посмотрели более 1,2 млн человек, а пользователи активно шутят в комментариях, сравнивая процедуру со сворачиванием суши для выноса. В шутливых обсуждениях отмечается: «Подобная процедура сусификации ожидает всех иностранных туристов, которые ведут себя неподобающим образом».
Пользователи начали публиковать новые ролики с задержаниями иностранных туристов, призывая «применить к ним сусификацию».
Рост недовольства поведением туристов наблюдается с прошлого года, когда в Японии фиксировались рекорды по числу приезжающих. Жители жалуются на нарушение частной территории и случаи справления нужды возле домов.
В крупных туристических центрах, таких как Киото и Фудзиесида, власти были вынуждены закрывать улицы и отменять мероприятия из-за наплыва гостей.