Politico: Власти ЕС признали невозможность отказаться от технологий США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Европейские столицы считают, что отказаться от американских технологий в ближайшие годы невозможно, пишет Politico. Несмотря на предупреждения Брюсселя о зависимости от компаний из США, опрошенные правительства стран ЕС признают: Европа не сможет быстро устранить стратегическую уязвимость и вернуть себе рычаги влияния в отношениях с Вашингтоном.

Чиновники ряда стран ЕС отмечают, что задача создания собственной независимой цифровой экосистемы крайне сложна и масштабна. Министр экономики Литвы Эдвинас Грикшас заявил: «Полное технологическое отделение от Соединённых Штатов не является ни реалистичной целью, ни тем, что отвечает стратегическим интересам Европы». Он подчеркнул, что интеграция и совместные приоритеты безопасности делают такой сценарий невозможным в обозримом будущем.

Лидерами по цифровой зависимости от США названы Ирландия, Финляндия и Швеция. Более двух третей облачного рынка ЕС контролируют Amazon, Microsoft и Google, а 74% публичных европейских компаний используют американские IT-сервисы. Хотя конкуренты из Европы существуют, их решения уступают американским по масштабу и интеграции.

Часть стран, как Франция, пытаются ограничить использование американских сервисов для госслужащих, переводя коммуникации на местные аналоги. В Финляндии недавно прорабатывали сценарий отключения американских технологий, чтобы подготовиться к возможным сбоям, и пришли к выводу, что последствия будут весьма масштабными.

В странах Балтии считают американскую технологическую поддержку ключевой для защиты от угроз со стороны России. Представители Эстонии и Латвии подчеркивают, что США остаются главным партнером по цифровой безопасности для всего Евросоюза, а зависимость от американских технологий – вынужденная мера в условиях российской угрозы.

Для поиска альтернатив некоторые правительства тестируют открытое программное обеспечение. Например, во Франции и Нидерландах изучают использование собственных платформ для видеосвязи и обмена сообщениями. Брюссель намерен весной представить пакет законопроектов по технологическому суверенитету, включая стратегию развития open-source, но пока, по мнению депутатов, политическая воля к этому вопросу остается слабой.

