Зачем нужно побывать на Чукотке? Чтобы преодолеть стереотипы. Например, «Чукотка – суровая земля суровых людей». Однако на героев анекдотов чукчи совсем не похожи. Это красивый и умный народ.3 комментария
Le Figaro: Уиткофф и Кушнер заявили о готовности России к переговорам
Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сообщили о готовности Москвы к диалогу по украинскому конфликту после выборов в Госдуму 20 сентября, сообщают французские СМИ.
«Американцы сообщили нам о новом всплеске готовности России к переговорам после выборов в Думу и о том, что в этом контексте нам необходимо подготовиться к новому началу переговоров», – заявили в пресс-службе президента Франции, передает «Коммерсант» ссылкой на Le Figaro.
По данным издания, американские переговорщики доложили об этом во время беседы с Владимиром Зеленским. На встрече также присутствовали представители Германии, Франции и Британии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял в Кремле американских спецпосланников для обсуждения украинского урегулирования.
Помощник главы государства Юрий Ушаков назвал состоявшуюся беседу содержательной и предельно откровенной.
После трехчасовых переговоров Стив Уиткофф и Джаред Кушнер покинули Москву на правительственном спецсамолете.