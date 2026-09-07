Le Figaro: Уиткофф и Кушнер заявили о готовности России к переговорам

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Американцы сообщили нам о новом всплеске готовности России к переговорам после выборов в Думу и о том, что в этом контексте нам необходимо подготовиться к новому началу переговоров», – заявили в пресс-службе президента Франции, передает «Коммерсант» ссылкой на Le Figaro.

По данным издания, американские переговорщики доложили об этом во время беседы с Владимиром Зеленским. На встрече также присутствовали представители Германии, Франции и Британии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял в Кремле американских спецпосланников для обсуждения украинского урегулирования.

Помощник главы государства Юрий Ушаков назвал состоявшуюся беседу содержательной и предельно откровенной.

После трехчасовых переговоров Стив Уиткофф и Джаред Кушнер покинули Москву на правительственном спецсамолете.