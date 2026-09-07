Девочка погибла в результате атаки украинских беспилотников на Севастополь

Tекст: Антон Антонов

«Из-за атаки ВСУ на Севастополь погиб ребенок. С глубокой скорбью сообщаю: девочка 2011 года рождения от полученных ранений скончалась в машине скорой помощи. Приношу искренние соболезнования родным и близким», – написал глава региона в «Максе».

Власти пообещали оказать семье погибшей всю необходимую поддержку. В результате удара украинского дрона, начиненного сотнями металлических поражающих элементов, пострадали еще три человека, сообщил Развожаев.

Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, он впал в кому. Врачи борются за его жизнь. Двое подростков, 18-летняя девушка и ее 16-летний брат, получили медицинскую помощь и уже отпущены домой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА в Севастополе осколочные ранения получили мужчина и две девочки-подростка.

В результате атак украинских беспилотников на несколько муниципалитетов Белгородской области погибли два человека, еще двое пострадали.





