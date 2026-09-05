Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.4 комментария
Путин запустил магистральный нефтепровод на арктическом проекте «Восток Ойл»
Глава государства по видеосвязи запустил работу магистрального трубопровода на одном из крупнейших арктических проектов страны.
Президент России Владимир Путин запустил магистральный нефтепровод к новому терминалу в бухте Север на арктическом проекте «Восток Ойл» в Красноярском крае. Президент отметил важность этого события для развития северных территорий, пишет РИА «Новости».
«На одном из крупнейших арктических проектов «Восток Ойл» в Красноярском крае открыт магистральный нефтепровод. Первая нефть по нему пошла к Северному Ледовитому океану, к новому терминалу порта Бухта Север для загрузки в танкер», – подчеркнул российский лидер.
Владимир Путин также обратил внимание на значимость Северного морского пути в текущей международной обстановке. «Он объединит в один маршрут Балтику, Арктику и Дальний Восток, откроет короткий и выгодный и, что крайне важно в нынешних непростых условиях международной обстановки, надежный и безопасный путь к крупнейшим мировым рынкам», - заявил президент.
Проект «Восток Ойл», реализуемый компанией «Роснефть» на Таймыре, включает действующие месторождения Ванкорской группы и новые участки на севере Красноярского края. Его ресурсная база оценивается в семь млрд тонн жидких углеводородов. К июню текущего года там велось активное строительство инфраструктуры, включая нефтеперекачивающие станции и терминал.
Ранее на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин анонсировал скорый запуск магистрального нефтепровода «Восток Ойл». Глава государства заявил о планах сделать навигацию по Трансарктическому транспортному коридору круглогодичной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа Китай начал активное освоение Северного морского пути для торговли с Россией.