Путин запустил магистральный нефтепровод на арктическом проекте «Восток Ойл»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин запустил магистральный нефтепровод к новому терминалу в бухте Север на арктическом проекте «Восток Ойл» в Красноярском крае. Президент отметил важность этого события для развития северных территорий, пишет РИА «Новости».

«На одном из крупнейших арктических проектов «Восток Ойл» в Красноярском крае открыт магистральный нефтепровод. Первая нефть по нему пошла к Северному Ледовитому океану, к новому терминалу порта Бухта Север для загрузки в танкер», – подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин также обратил внимание на значимость Северного морского пути в текущей международной обстановке. «Он объединит в один маршрут Балтику, Арктику и Дальний Восток, откроет короткий и выгодный и, что крайне важно в нынешних непростых условиях международной обстановки, надежный и безопасный путь к крупнейшим мировым рынкам», - заявил президент.

Проект «Восток Ойл», реализуемый компанией «Роснефть» на Таймыре, включает действующие месторождения Ванкорской группы и новые участки на севере Красноярского края. Его ресурсная база оценивается в семь млрд тонн жидких углеводородов. К июню текущего года там велось активное строительство инфраструктуры, включая нефтеперекачивающие станции и терминал.

Ранее на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин анонсировал скорый запуск магистрального нефтепровода «Восток Ойл». Глава государства заявил о планах сделать навигацию по Трансарктическому транспортному коридору круглогодичной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа Китай начал активное освоение Северного морского пути для торговли с Россией.