Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.3 комментария
Водитель Ferrari въехал в забор клинической больницы в центре Москвы
В центре столицы в субботу спортивный автомобиль Ferrari протаранил ограждение клинической больницы, никто не пострадал.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на Большой Пироговской улице. Спортивный автомобиль протаранил ограждение медицинского учреждения, передает РИА «Новости».
По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции беседуют с находившимся за рулем человеком, выясняя обстоятельства случившегося.
В мае спортивный автомобиль Ferrari с рэпером Navai попал в ДТП в центре Москвы.
Попавший в аварию спорткар не стоял на учете в правоохранительных органах.
В июле столичный суд зарегистрировал иск к исполнителю о возмещении ущерба городской инфраструктуре.