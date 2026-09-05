Водитель Ferrari въехал в забор клинической больницы в центре Москвы

Tекст: Алексей Дегтярёв

Дорожно-транспортное происшествие случилось на Большой Пироговской улице. Спортивный автомобиль протаранил ограждение медицинского учреждения, передает РИА «Новости».

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции беседуют с находившимся за рулем человеком, выясняя обстоятельства случившегося.

В мае спортивный автомобиль Ferrari с рэпером Navai попал в ДТП в центре Москвы.

Попавший в аварию спорткар не стоял на учете в правоохранительных органах.

В июле столичный суд зарегистрировал иск к исполнителю о возмещении ущерба городской инфраструктуре.