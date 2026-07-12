Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистскими и запрещена) у Дефензивы перехватил Абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавших растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чём не повинным людям.5 комментариев
Силы ПВО сбили пять направлявшихся к Москве беспилотников
Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших на Москву беспилотников
Силы противовоздушной обороны успешно перехватили пять направлявшихся к столичному региону дронов, на местах падения обломков уже работают экстренные службы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны сбили пять беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в канале на платформе Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье утром Собянин сообщил о ликвидации еще девяти дронов ВСУ на подлете к городу с начала дня.
До этого Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили пять дронов ВСУ на подлете к Москве. Всего с начала дня к Москве не подпустили 14 беспилотников.