Силы ПВО сбили пять направлявшихся к Москве беспилотников

Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших на Москву беспилотников

Tекст: Дарья Григоренко

«ПВО Минобороны сбили пять беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в канале на платформе Max.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье утром Собянин сообщил о ликвидации еще девяти дронов ВСУ на подлете к городу с начала дня.

До этого Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили пять дронов ВСУ на подлете к Москве. Всего с начала дня к Москве не подпустили 14 беспилотников.