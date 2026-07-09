Российский футбол оказался заперт в УЕФА, единственной конфедерации, где к нему относятся хуже всех, без единого запасного выхода. Была бы половина в Азии, была бы открытая дверь. «Барселоны» за ней нет, зато есть Роналду, Шанхай и ОАЭ, есть сборная Узбекистана и Китая, есть живой футбол вместо карантина.0 комментариев
Синоптики предупредили о мощных ливнях и грозах в Москве
Продлен желтый уровень погодной опасности в столичном регионе
Из-за надвигающихся аномальных осадков и порывистого ветра режим метеорологического предупреждения в столице и Подмосковье будет действовать до вечера субботы.
Период действия штормового предупреждения в московском регионе продлен. Представитель Гидрометцентра в беседе с ТАСС отметил: «Желтый погодный уровень действует пока до 21:00 мск субботы, 11 июля». Ранее предполагалось, что особый режим завершится до конца текущих суток.
Метеорологи прогнозируют до полуночи и в пятницу, 10 июля, локальные ливни с градом. Ожидается шквалистый ветер с порывами до 20 м/с. В субботу непогода сохранится, сильные дожди будут сопровождаться грозами.
Причиной резкого ухудшения погоды стало влияние высокого циклона. За трое суток в столице может выпасть до 80 мм осадков, что составляет почти 90% месячной нормы. В Гидрометцентре пояснили, что прогнозируемый объем дождей классифицируется как опасное гидрометеорологическое явление.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Гидрометцентр сохранил желтый уровень погодной опасности из-за гроз.
В начале мая жители северо-запада Подмосковья и Зеленограда столкнулись с сильной грозой и порывистым ветром. Ранее метеорологи установили аналогичный уровень опасности из-за сильного северо-восточного ветра.