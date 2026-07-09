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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Российский футбол сидит под замком в УЕФА

    Российский футбол оказался заперт в УЕФА, единственной конфедерации, где к нему относятся хуже всех, без единого запасного выхода. Была бы половина в Азии, была бы открытая дверь. «Барселоны» за ней нет, зато есть Роналду, Шанхай и ОАЭ, есть сборная Узбекистана и Китая, есть живой футбол вместо карантина.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Грабеж Крыма – традиция Запада

    Европейцы вообще, и голландцы в частности, грабили всех и всегда. Именно на грабеже выстроено благополучие большинства европейских стран. И Крым они грабили неоднократно, в последний раз – совсем недавно.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем нам Европа

    Нынешняя Европа чужда нам, и русские становятся в ней все более чужими, уже не пытаясь сойти за своих. Но чужда она была и Достоевскому, а все же он говорил про «священные камни Европы».

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    9 июля 2026, 16:08 • Новости дня

    Синоптики предупредили о мощных ливнях и грозах в Москве

    Продлен желтый уровень погодной опасности в столичном регионе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Из-за надвигающихся аномальных осадков и порывистого ветра режим метеорологического предупреждения в столице и Подмосковье будет действовать до вечера субботы.

    Период действия штормового предупреждения в московском регионе продлен. Представитель Гидрометцентра в беседе с ТАСС отметил: «Желтый погодный уровень действует пока до 21:00 мск субботы, 11 июля». Ранее предполагалось, что особый режим завершится до конца текущих суток.

    Метеорологи прогнозируют до полуночи и в пятницу, 10 июля, локальные ливни с градом. Ожидается шквалистый ветер с порывами до 20 м/с. В субботу непогода сохранится, сильные дожди будут сопровождаться грозами.

    Причиной резкого ухудшения погоды стало влияние высокого циклона. За трое суток в столице может выпасть до 80 мм осадков, что составляет почти 90% месячной нормы. В Гидрометцентре пояснили, что прогнозируемый объем дождей классифицируется как опасное гидрометеорологическое явление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Гидрометцентр сохранил желтый уровень погодной опасности из-за гроз.

    В начале мая жители северо-запада Подмосковья и Зеленограда столкнулись с сильной грозой и порывистым ветром. Ранее метеорологи установили аналогичный уровень опасности из-за сильного северо-восточного ветра.

    9 июля 2026, 06:40 • Новости дня
    Суд в Москве отправил Шурыгину в СИЗО
    Суд в Москве отправил Шурыгину в СИЗО
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Троицкий районный суд Москвы ужесточил меру пресечения Диане Шляниной (Шурыгиной), сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

    «Столичный суд изменил меру пресечения Диане Шляниной». – сообщает пресс-служба в «Максе».

    Постановлением суда от 8 июля Шурыгиной по ходатайству следствия домашний арест заменили на заключение под стражу.

    Троицкий суд Москвы перевел Шурыгину в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста, сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня силовики провели обыск в квартире Дианы Шляниной по делу о незаконном обороте порнографии.

    Суд поместил обвиняемую под домашний арест на два месяца. Позже подозреваемой запретили доступ к интернету и средствам связи.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    8 июля 2026, 22:17 • Новости дня
    Гидрометцентр спрогнозировал рост температуры в Московском регионе

    Гидрометцентр спрогнозировал рост температуры до 31 градуса в Московском регионе

    Гидрометцентр спрогнозировал рост температуры в Московском регионе
    @ Арина Антонова/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    К концу рабочей недели в Московском регионе ожидается усиление жары до 31 градуса, сообщили в Гидрометцентре.

    «Днем в пятницу, 10 июля, температура воздуха в Москве может подняться до 25-27 градусов выше нуля, в Подмосковье воздух прогреется от плюс 22 до плюс 27 градусов, на востоке области – до плюс 31 градуса», – сообщили синоптики.

    Рост температуры прогнозируется на фоне облачной погоды с прояснениями и осадков. По данным Гидрометцентра, ночью и днем в столичном регионе ожидается кратковременный дождь, местами гроза, в Подмосковье местами возможен сильный дождь и ливень. Ветер в пятницу будет восточной четверти, со скоростью 6-11 м/с, местами порывы достигнут 15 м/с, , передает ТАСС.

    Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова отмечала, что пятничная погода в столице может стать очень теплой и душной из-за повышенной влажности. Между тем осадки ожидаются и накануне, в четверг, 9 июля: прогнозируется кратковременный дождь, по области местами сильный, а также гроза в отдельных районах.

    По ночному прогнозу на четверг в Москве ожидается до 17 градусов тепла, по области – до 18 градусов. Днем в столице синоптики ждут 20-22 градуса, в Подмосковье – 19-24 градуса, при этом на востоке области не исключено повышение температуры до 29 градусов выше нуля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что жителей столицы ожидает облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные осадки.

    Синоптики спрогнозировали появление редкого суперциклона над Центральной Россией.

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    8 июля 2026, 19:35 • Видео
    США возобновили войну с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

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    7 июля 2026, 17:04 • Новости дня
    Певица Монеточка заочно получила год колонии
    Певица Монеточка заочно получила год колонии
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Московский суд вынес заочный приговор Елизавете Гырдымовой (Монеточка) за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента.

    Мировой судья назначил певице Елизавете Гырдымовой, выступающей под псевдонимом Монеточка (признана в РФ иноагентом), один год лишения свободы заочно, передает ТАСС. Дело рассматривалось в 359-м мировом судебном участке Москвы.

    «Суд приговорил Гырдымову к году колонии заочно, срок ее наказания начнет исчисляться с момента ее задержания или же выдачи в РФ», – сообщили агентству в суде.

    Ранее в ходе судебного процесса прокурор запрашивал для исполнительницы наказание в виде одного года и 10 месяцев колонии заочно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года суд заочно арестовал Елизавету Гырдымову по делу об уклонении от обязанностей иноагента.

    В ноябре Басманный суд Москвы назначил артистке максимальный административный штраф. В сентябре певице запретили въезд на территорию Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Сербии.

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    7 июля 2026, 05:12 • Новости дня
    На подлете к Москве силы ПВО уничтожили 27 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО сбили на подлете к Москве 27 дронов ВСУ с начала дня, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Шесть беспилотников уничтожены ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 5.03.

    До этого Собянин сообщал о 12 беспилотниках, уничтоженных по состоянию на 4.17.

    Ранее мэр писал, что силы ПВО уничтожили шесть дронов на подлете к Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник аэропорт Домодедово перешел в режим работы по согласованию, а чуть позже – аэропорт Внуково. Это же сделали аэропорты Жуковский и Шереметьево.

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    7 июля 2026, 09:36 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении четырех летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы противовоздушной обороны успешно отразили очередную попытку атаки, уничтожив несколько дронов на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Сергей Собянин в Max сообщил об успешной нейтрализации воздушных целей.

    «Сбиты ещё четыре беспилотника, летевших на Москву», – заявил глава города.

    В настоящее время специалисты экстренных служб оперативно работают на месте падения обломков для устранения последствий инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили три дрона ВСУ на подлете к Москве.

    Более 430 дронов летело на Московский регион с вечера.

    Всего средствами ПВО уничтожили 12 дронов ВСУ на подлете к Москве.

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    8 июля 2026, 18:06 • Новости дня
    Многодетная москвичка стала матерью в шестнадцатый раз
    Многодетная москвичка стала матерью в шестнадцатый раз
    @ t.me/dzdmos

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пациентка столичного медицинского учреждения произвела на свет крупного мальчика, который стал уже девятым сыном в большой семье.

    Медицинские специалисты клинической больницы №29 имени Баумана помогли пациентке стать матерью в 16-й раз, передают РИА «Новости». В столичном департаменте здравоохранения отметили высокий профессионализм врачей, принимавших участие в этом событии.

    «Пациентка вновь доверила один из самых важных моментов своей жизни команде столичных врачей роддома ГКБ №29. В семье появился девятый сын, а также уже подрастают семь дочек», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    Процесс появления малыша на свет прошел благополучно под строгим контролем экспертов. Новорожденный мальчик родился абсолютно здоровым: его вес составил 4,2 килограмма при росте 56 сантиметров. В настоящее время мать и младенец чувствуют себя отлично.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня шестидесятитрехлетняя жительница Баку родила первенца.

    Ранее сообщалось, что тридцатишестилетняя пациентка екатеринбургской больницы стала матерью в тринадцатый раз.

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    8 июля 2026, 08:52 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали появление редкого суперциклона над Центральной Россией

    Синоптик Тишковец сообщил о надвигающихся на Москву аномальных ливнях

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за редкого слияния двух мощных циклонов в предстоящие выходные на Москву обрушатся аномальные ливни, которые принесут до 80% месячной нормы осадков.

    Грандиозный процесс слияния двух атмосферных вихрей ожидается над территорией Русской равнины, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. «Богатое на погодные катаклизмы лето, по всей видимости, не исчерпало лимит на сюрпризы», – отметил синоптик.

    Редкое метеорологическое явление называют эффектом Фудзивары. Циклон «Бернадетт» со стороны Балтийского моря встретится с термическим вихрем с севера Каспия. Подобное взаимодействие в летний сезон фиксируется всего один раз в десять лет.

    Атмосферные массы начнут вращаться друг вокруг друга и сольются в гигантский регенерирующий суперциклон. Ядро стихии окажется над Центральной Россией, где за субботу и воскресенье выпадет до 80% месячной нормы осадков. Это составляет около пяти или шести ведер воды на квадратный метр.

    Формирование подобных суперциклонов в европейской части страны является крайне нетипичным. Огромный вихрь масштабом в тысячи километров будет определять ненастную погоду на всей территории Русской равнины в течение ближайшей недели.

    Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова также предупредила о дождях в Москве.

    Между тем синоптики зафиксировали второй самый жаркий июнь в истории России.

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    9 июля 2026, 14:53 • Новости дня
    Россиянка погибла от теплового удара на юге Испании

    Жившая в Севилье россиянка скончалась из-за аномальной жары

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жертвой экстремальных температур в испанской Андалусии стала 59-летняя уроженка России, которая долгое время находилась под палящим солнцем.

    Уроженка России умерла на юге Испании в результате теплового удара. Трагический инцидент произошел в автономном сообществе Андалусия, передает ТАСС.

    По данным регионального департамента здравоохранения, это уже четвертый случай гибели людей от высоких температур с начала текущего периода жары на юге страны.

    «Погибшая – 59-летняя женщина, родившаяся в России и проживавшая в Севилье с 2014 года», – уточнили местные власти. Отмечается, что смертельный исход наступил после длительного пребывания на улице в условиях экстремального зноя.

    Синоптики прогнозировали, что 9 июля воздух в Севилье прогреется до 36 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, июньский зной в Испании унес жизни порядка 900 человек. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о гибели более 1,3 тыс. жителей Европы за одну неделю.

    Еще до прихода календарного лета от аномальной жары в Испании погиб 101 человек.

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    7 июля 2026, 06:21 • Новости дня
    Собянин: С вечера на Московский регион летело более 430 дронов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    С вечера понедельника до раннего утра во вторник в направлении Московского региона летело свыше 430 беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Большую часть этих дронов уничтожили силы ПВО на дальних подступах, уточнил градоначальник в Max.

    «36 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве», – заключил он.

    За некоторое время до этого Собянин сообщал, что на подлете к столице уничтожили девять БПЛА.

    До этого мэр указывал, что на подлете к городу уничтожили шесть дронов.

    Аэропорты Домодедово и Внуково перешли в режим работы по согласованию.

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    7 июля 2026, 22:58 • Новости дня
    Аэропорты Сочи и Домодедово перешли в ограниченный режим работы

    Tекст: Катерина Туманова

    Как сообщил представитель Росавиации, аэропорт Сочи ввел временные ограничения полетов, тогда как столичный Домодедово обслуживает рейсы по согласованию.

    «Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он в Max-канале.

    В Росавиации предупредили о том, что возможны корректировки в расписании рейсов, а статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Коме того, аэропорт Сочи ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

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    8 июля 2026, 17:04 • Новости дня
    В Москве арестовали лидера запрещенной организации «Граждане СССР»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Столичный суд заключил под стражу 80-летнего лидера экстремистской организации «Граждане СССР» Владимира Корякина, подозреваемого в действиях против основ конституционного строя.

    Останкинский суд Москвы арестовал 80-летнего лидера признанной экстремистской и запрещенной в России организации «Граждане СССР» Владимира Корякина. Решение о заключении под стражу было принято после закрытого заседания 19 июня, пишут Известия.

    Мужчину подозревают в совершении действий, направленных против основ конституционного строя. По данным следствия, фигуранту грозит до шести лет лишения свободы. Известно, что Корякин отказывается пользоваться современными документами и активно вербовал в ряды движения новых единомышленников.

    На протяжении 35 лет лидер организации распространял идею о том, что Советский Союз продолжает существовать. По информации СМИ, число сторонников данного движения достигает 10 тыс. человек. Ранее в мае в Крыму задержали четырех членов другой запрещенной организации, собиравших пожертвования и вербовавших новых участников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд в Чувашии осудил двух сторонников запрещенной организации «Граждане СССР» за экстремизм.

    До этого силовики задержали в Кургане участника этой экстремистской ячейки.


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    7 июля 2026, 03:45 • Новости дня
    Аэропорты Жуковский и Шереметьево перешли в ограниченный режим работы

    Tекст: Катерина Туманова

    Аэропорты Жуковский ввел временные ограничения полетов, а Шереметьево перешел в режим обслуживания рейсов по согласованию, сообщил представитель Росавиации.

    «Аэропорт Жуковский (Раменское): введены  временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он.

    Также Росавиация сообщила о том, что аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

    Там напомнили, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник аэропорт Домодедово перешел в режим работы по согласованию, а чуть позже – аэропорт Внуково. Силы ПВО уничтожили шесть дронов на подлете к Москве.


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    7 июля 2026, 03:05 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили шесть дронов на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Один – в 2.30, а через полчаса еще пять дронов ВСУ были уничтожены на подлете к городу, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    В 2.30 была отражена атака одного беспилотника, летевшего на Москву, сообщил мэр.

    «Ещё пять вражеских беспилотников, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он спустя полчаса.

    Ранее в ночь на вторник аэропорт Домодедово перешел в режим работы по согласованию, а чуть позже – аэропорт Внуково.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник над страной уничтожили 519 дронов ВСУ. На подлете к Москве в течение дня силы ПВО сбили не менее 15 БПЛА.


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    7 июля 2026, 01:33 • Новости дня
    Аэропорт Домодедово перешел в режим работы по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Аэропорт Домодедово принимает и выпускает рейсы по согласованию, о чем сообщил представитель Росавиации в Max-канале ведомства.

    «Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

    В Росавиации добавили, что возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.  

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь с воскресенья на понедельник над страной уничтожили 519 дронов ВСУ. На подлете к Москве в течение дня силы ПВО сбили не менее 15 БПЛА.


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    7 июля 2026, 02:25 • Новости дня
    Аэропорт Внуково перешел на режим работы в рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации предупредил в Max-канале о временном переходе аэропорта Внуково в режим работы с авиарейсами по согласованию.

    «Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

    В Росавиации добавили, что возможны корректировки в расписании рейсов, статус  рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта. 

    Ранее аэропорт Домодедово перешел в режим работы по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь с воскресенья на понедельник над страной уничтожили 519 дронов ВСУ. На подлете к Москве в течение дня силы ПВО сбили не менее 15 БПЛА.

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    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

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