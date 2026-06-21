«Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.19 комментариев
Во Франции зафиксировали более 170 температурных рекордов из-за аномальной жары
Во Франции установлены десятки температурных максимумов на фоне аномальной жары, столбики термометров превысили отметку в 40 градусов.
Не менее 170 рекордов температуры были побиты или повторены во Франции на фоне сильной жары, передает РИА «Новости». Информацию об этом распространил телеканал BFMTV со ссылкой на метеорологическую службу страны.
«Число месячных температурных рекордов, побитых или повторенных, достигло 170», – говорится в сообщении телеканала.
В воскресенье абсолютные местные рекорды зафиксировали на восьми метеостанциях. В центре и на западе Франции температура превышала 41 и 42 градуса по Цельсию. Ранее метеорологи ввели высший, красный уровень погодной опасности на понедельник, 22 июня, в 49 департаментах европейской части страны. По оценкам агентства Франс Пресс, экстремальная жара затронет около 35 млн человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Парижа запретили распивать алкоголь на улицах из-за аномальной жары.
Глава Банка Франции Эммануэль Мулен спрогнозировал замедление экономического роста страны на фоне экстремальных температур.
В прошлом году жертвами подобных погодных условий в республике стали два человека.