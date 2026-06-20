Вестернизация планеты остановилась, в превосходство Запада уже мало кто верит, а утверждение о «единственно верном» западном пути переживает кризис легитимности, сталкиваясь как с внутренними противоречиями, так и с растущим спросом на многополярность.6 комментариев
Глава Банка Франции заявил о негативном влиянии жары на экономику
Глава Банка Франции Мулен: Аномальная жара замедлит экономический рост страны
Экстремально высокие температуры и природные катаклизмы способны оказать серьезное негативное влияние на развитие французской экономики в среднесрочной перспективе, заявил глава Банка Франции Эммануэль Мулен.
По словам Мулена, аномальная жара станет препятствием для экономического роста Франции, в краткосрочной перспективе последствия несколько неоднозначные, передает РИА «Новости».
Ранее в 60 из 96 департаментов европейской части государства был введен предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, столбики термометров могут подняться до отметки в 40 градусов.
«В среднесрочной перспективе, очевидно, это негативно сказывается на экономическом росте. И это касается как жары, так и пожаров и наводнений», – подчеркнул руководитель регулятора Эммануэль Мулен.
Климатические изменения формируют существенные риски для финансового сектора, считают в Банке Франции и Европейском центральном банке. В связи с этим Мулен акцентировал внимание на необходимости дальнейших инвестиций в декарбонизацию и системную борьбу с глобальным потеплением.
В первом квартале рост французского ВВП полностью остановился.
Прошлым летом европейские атомные электростанции сократили мощности из-за рекордной жары.