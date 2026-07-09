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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Российский футбол сидит под замком в УЕФА

    Российский футбол оказался заперт в УЕФА, единственной конфедерации, где к нему относятся хуже всех, без единого запасного выхода. Была бы половина в Азии, была бы открытая дверь. «Барселоны» за ней нет, зато есть Роналду, Шанхай и ОАЭ, есть сборная Узбекистана и Китая, есть живой футбол вместо карантина.

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Грабеж Крыма – традиция Запада

    Европейцы вообще, и голландцы в частности, грабили всех и всегда. Именно на грабеже выстроено благополучие большинства европейских стран. И Крым они грабили неоднократно, в последний раз – совсем недавно.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем нам Европа

    Нынешняя Европа чужда нам, и русские становятся в ней все более чужими, уже не пытаясь сойти за своих. Но чужда она была и Достоевскому, а все же он говорил про «священные камни Европы».

    15 комментариев
    9 июля 2026, 17:40 • Новости дня

    Reuters: Аномальная жара убила пять тысяч жителей Германии

    Reuters: Аномальная жара убила пять тысяч жителей Германии
    @ Carsten Koall/dpa/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Reuters сообщило о гибели более пяти тысяч немцев из-за рекордной жары, в целом с начала года экстремальные температуры стали причиной гибели множества людей в Европе, при этом большинство жертв составили пожилые женщины.

    В Германии с начала года зафиксировано около 5,12 тыс. смертей, связанных с аномально высокой температурой воздуха, сообщает Reuters. Основная часть трагических случаев пришлась на конец июня, когда средненедельные показатели превышали плюс 20 градусов Цельсия.

    По данным управления по вопросам общественного здравоохранения, около 4,27 тыс. умерших – люди в возрасте 75 лет и старше. Женщин среди жертв оказалось больше, чем мужчин, что объясняется их высокой долей среди очень пожилого населения.

    Программа Европейского союза для наблюдения за Землей Copernicus отметила, что в Западной Европе прошел самый жаркий июнь за всю историю наблюдений со средней температурой 20,74 градуса. Во Франции, Бельгии, Испании и Нидерландах с 20 по 28 июня скончались более 4,7 тыс. человек. Метеорологи связывают потепление с началом рекордного Эль-Ниньо в Тихом океане, которое также привело к масштабным лесным пожарам в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Германии заявили об огромном экономическом ущербе из-за аномально высоких температур.

    До этого генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил о гибели более тысячи европейцев за одну неделю. Также сообщалось, что в июне из-за рекордного зноя в Испании скончались порядка 900 человек.

    8 июля 2026, 22:17 • Новости дня
    Гидрометцентр спрогнозировал рост температуры в Московском регионе

    Гидрометцентр спрогнозировал рост температуры до 31 градуса в Московском регионе

    Гидрометцентр спрогнозировал рост температуры в Московском регионе
    @ Арина Антонова/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    К концу рабочей недели в Московском регионе ожидается усиление жары до 31 градуса, сообщили в Гидрометцентре.

    «Днем в пятницу, 10 июля, температура воздуха в Москве может подняться до 25-27 градусов выше нуля, в Подмосковье воздух прогреется от плюс 22 до плюс 27 градусов, на востоке области – до плюс 31 градуса», – сообщили синоптики.

    Рост температуры прогнозируется на фоне облачной погоды с прояснениями и осадков. По данным Гидрометцентра, ночью и днем в столичном регионе ожидается кратковременный дождь, местами гроза, в Подмосковье местами возможен сильный дождь и ливень. Ветер в пятницу будет восточной четверти, со скоростью 6-11 м/с, местами порывы достигнут 15 м/с, , передает ТАСС.

    Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова отмечала, что пятничная погода в столице может стать очень теплой и душной из-за повышенной влажности. Между тем осадки ожидаются и накануне, в четверг, 9 июля: прогнозируется кратковременный дождь, по области местами сильный, а также гроза в отдельных районах.

    По ночному прогнозу на четверг в Москве ожидается до 17 градусов тепла, по области – до 18 градусов. Днем в столице синоптики ждут 20-22 градуса, в Подмосковье – 19-24 градуса, при этом на востоке области не исключено повышение температуры до 29 градусов выше нуля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что жителей столицы ожидает облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные осадки.

    Синоптики спрогнозировали появление редкого суперциклона над Центральной Россией.

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    8 июля 2026, 16:04 • Новости дня
    При нападении на школу в Баварии пострадали несколько человек

    BR24: При нападении на школу в Баварии пострадали несколько человек

    При нападении на школу в Баварии пострадали несколько человек
    @ Jorg Carstensen/dpa/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Несколько человек пострадали в результате нападения в гимназии Welfen-Gymnasium в немецком Шонгау. Полиция подтвердила инцидент, задержала предполагаемого нападавшего и начала расследование.

    Местные правоохранительные органы подтвердили факт происшествия и наличие пострадавших, передает РИА «Новости».

    «В настоящее время в гимназии Welfen-Gymnasium в Шонгау проходит крупная операция полиции и спасательных служб. По сообщению полиции, несколько человек получили ранения», – сообщил BR24.

    Представители экстренных служб отметили, что инцидент имеет признаки умышленного нападения. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать предполагаемого преступника по горячим следам сразу после случившегося. Точные обстоятельства и детали инцидента в образовательном учреждении пока остаются неизвестными.

    В апреле текущего года в немецком Золингене произошло вооруженное нападение на людей. В мае прошлого года конфликты между школьниками в Берлине и Ремшайде привели к двум поножовщинам за один день.

    Накануне этих событий в берлинской начальной школе неизвестный нанес серьезные ножевые ранения одиннадцатилетнему ученику.

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    8 июля 2026, 19:35 • Видео
    США возобновили войну с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

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    7 июля 2026, 11:47 • Новости дня
    Канада выбрала немецкую TKMS для строительства 12 подлодок

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство Канады выбрало немецкую компанию ThyssenKrupp Marine Systems в качестве предпочтительного поставщика для строительства до 12 новых дизель-электрических подводных лодок.

    Проект станет крупнейшей военной закупкой в истории Канады, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

    Премьер-министр страны Марк Карни отметил, что платформа TKMS подходит для эксплуатации в арктических условиях и полностью отвечает требованиям НАТО. «Подводная лодка хорошо себя зарекомендовала», – заявил политик, подчеркнув, что немецкий производитель поставляет субмарины более чем трети членов североатлантического альянса.

    В ближайшее время профильные ведомства начнут переговоры с TKMS для подготовки окончательного контракта. Карни не назвал точную стоимость масштабного проекта, упомянув лишь о десятках миллиардов долларов инвестиций. Канцлер Германии Фридрих Мерц оценил решение канадской стороны как сильный сигнал для укрепления трансатлантического партнерства.

    В ходе тендера немецкая корпорация обошла южнокорейскую Hanwha Ocean. Американские предприятия не участвовали в конкурсе, так как США производят исключительно атомные подлодки, а Оттава заинтересована в дизель-электрических судах. Новый подводный флот должен заменить четыре устаревшие субмарины класса «Виктория», которые были куплены у Британии в конце 1990-х.

    Ранее канадские власти анонсировали резкое увеличение оборонных расходов для достижения целевых показателей НАТО. Бюджет уже предусматривает рост военных затрат до 4% ВВП к 2030 году, а к 2035 году этот показатель планируется довести до 5% ВВП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Оттава рассматривала возможность разделения контракта на строительство новых субмарин между европейскими и южнокорейскими фирмами.

    Летом 2024 года канадские власти объявили о планах нарастить подводный флот до 12 единиц.

    Зимой правительство страны запланировало масштабные инвестиции в развитие национального военно-промышленного комплекса.

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    9 июля 2026, 14:53 • Новости дня
    Россиянка погибла от теплового удара на юге Испании

    Жившая в Севилье россиянка скончалась из-за аномальной жары

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жертвой экстремальных температур в испанской Андалусии стала 59-летняя уроженка России, которая долгое время находилась под палящим солнцем.

    Уроженка России умерла на юге Испании в результате теплового удара. Трагический инцидент произошел в автономном сообществе Андалусия, передает ТАСС.

    По данным регионального департамента здравоохранения, это уже четвертый случай гибели людей от высоких температур с начала текущего периода жары на юге страны.

    «Погибшая – 59-летняя женщина, родившаяся в России и проживавшая в Севилье с 2014 года», – уточнили местные власти. Отмечается, что смертельный исход наступил после длительного пребывания на улице в условиях экстремального зноя.

    Синоптики прогнозировали, что 9 июля воздух в Севилье прогреется до 36 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, июньский зной в Испании унес жизни порядка 900 человек. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о гибели более 1,3 тыс. жителей Европы за одну неделю.

    Еще до прихода календарного лета от аномальной жары в Испании погиб 101 человек.

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    9 июля 2026, 15:28 • Новости дня
    Во Франции из-за аномальной жары повторно остановили АЭС «Гольфеш»

    Французская компания EDF остановила работу АЭС «Гольфеш» из-за жары

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Единственный действующий реактор АЭС «Гольфеш» на юго-западе Франции прекратил выработку энергии из-за критического повышения температуры воды в реке, необходимой для его охлаждения.

    Во Франции из-за жары приостановили работу АЭС «Гольфеш» . Решение о приостановке работы предприятия связано с сильным нагревом реки Гаронна. Ожидается, что к пятнице температура воды, используемой для охлаждения реакторов, превысит 28 градусов по Цельсию. По местным правилам сбрасываемая обратно жидкость не должна быть горячее этого значения, передает ТАСС.

    «В целях соблюдения нормативных требований в качестве превентивной меры энергоблок номер два АЭС \»Гольфеш\» был остановлен в четверг, 9 июля, в 11:30», – заявили в пресс-службе компании-оператора EDF.

    Станция имеет два реактора мощностью 1,3 гигаватта. Первый из них прекратил работу еще в марте ради профилактики и замены ядерного топлива. При этом метеослужба Meteo-France объявила оранжевый уровень погодной опасности в 72 департаментах из-за жары до 40 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня энергетики уже останавливали работу реакторов станции «Гольфеш» из-за сильного нагрева реки Гаронна.

    В том же месяце метеорологи зафиксировали во Франции более 170 температурных рекордов. Прошлым летом аномальная жара также вынудила атомные электростанции страны сократить мощности.

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    8 июля 2026, 08:52 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали появление редкого суперциклона над Центральной Россией

    Синоптик Тишковец сообщил о надвигающихся на Москву аномальных ливнях

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за редкого слияния двух мощных циклонов в предстоящие выходные на Москву обрушатся аномальные ливни, которые принесут до 80% месячной нормы осадков.

    Грандиозный процесс слияния двух атмосферных вихрей ожидается над территорией Русской равнины, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. «Богатое на погодные катаклизмы лето, по всей видимости, не исчерпало лимит на сюрпризы», – отметил синоптик.

    Редкое метеорологическое явление называют эффектом Фудзивары. Циклон «Бернадетт» со стороны Балтийского моря встретится с термическим вихрем с севера Каспия. Подобное взаимодействие в летний сезон фиксируется всего один раз в десять лет.

    Атмосферные массы начнут вращаться друг вокруг друга и сольются в гигантский регенерирующий суперциклон. Ядро стихии окажется над Центральной Россией, где за субботу и воскресенье выпадет до 80% месячной нормы осадков. Это составляет около пяти или шести ведер воды на квадратный метр.

    Формирование подобных суперциклонов в европейской части страны является крайне нетипичным. Огромный вихрь масштабом в тысячи километров будет определять ненастную погоду на всей территории Русской равнины в течение ближайшей недели.

    Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова также предупредила о дождях в Москве.

    Между тем синоптики зафиксировали второй самый жаркий июнь в истории России.

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    7 июля 2026, 22:11 • Новости дня
    Российские пловцы дважды за день установили юниорский рекорд на ЧЕ

    Российские пловцы дважды за день установили юниорский рекорд

    Tекст: Катерина Туманова

    Команда молодых спортсменов продемонстрировала выдающийся результат на первенстве в Германии, проплыв дистанцию вольным стилем с лучшим временем в истории.

    На проходящем в Мюнхене первенстве Европы национальная сборная России произвела фурор, показав феноменальное время в эстафете 4х100 метров, передает ТАСС.

     Богдан Торопкин, Егор Прошин, Матвей Миляев и Михаил Щербаков в финальном заплыве преодолели дистанцию за 3 минуты и 12,75 секунды.

    Еще на этапе квалификации россияне зафиксировали результат в 3 минуты и 14,72 секунды, что уже являлось мировым достижением среди юниоров.

    Юниорские соревнования в Мюнхене продолжаются. Турнир лучших молодых спортсменов завершится 12 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские прыгуны в воду в июне выиграли командный турнир на юниорском ЧЕ. Россиянка Кувшинова завоевала золото на юниорском ЧЕ по прыжкам в воду.


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    7 июля 2026, 18:08 • Новости дня
    Немецкая оппозиция обвинила правительство ФРГ в разжигании украинского конфликта

    Немецкая оппозиция обвинила Мерца в разжигании украинского конфликта

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер партии АдГ обвинил канцлера Германии в эскалации конфликта на Украине, он отметил, что Берлин не предпринимает реальных шагов для мирного урегулирования кризиса, предпочитая провоцировать дальнейшее обострение отношений с Москвой и накачивать Киев оружием.

    Руководство Германии отказывается от попыток завершить противостояние и лишь усугубляет положение провокационными заявлениями, заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла. Он подверг жесткой критике действия властей.

    «Я не вижу никаких усилий со стороны этого федерального правительства, направленных на то, чтобы наконец положить конец этому конфликту на Украине, в котором мы сейчас участвуем уже не только деньгами», – подчеркнул политик, передает РИА «Новости». .

    По словам лидера оппозиции, канцлеру Фридриху Мерцу следовало бы начать прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Вместо этого немецкое руководство и представители Бундесвера продолжают нагнетать обстановку в Европе.

    Министра обороны Бориса Писториуса Крупалла и вовсе назвал «министром войны», указав на его стремление подготовить страну к открытому вооруженному столкновению. Накануне саммита НАТО в Анкаре глава АдГ также выступил категорически против выделения очередного многомиллиардного пакета военной помощи Киеву. Он выразил уверенность, что поставки вооружений лишь затягивают боевые действия, а попытки победить ядерную державу обернутся катастрофой для всей Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Тино Хрупалла призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца поддержать возобновление дипломатических контактов с Москвой. Зимой глава немецкого правительства заявил о намерении добиться передачи замороженных российских активов Украине. До этого Берлин отменил ограничения на дальность применения поставляемого Киеву западного вооружения.

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    7 июля 2026, 09:22 • Новости дня
    Германия собралась вывести на орбиту военного конкурента Starlink

    Handelsblatt: Германия выведет на орбиту 1,2 тыс. спутников связи и разведки

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы ФРГ планируют развернуть на орбите до 1,2 тыс. аппаратов связи и разведки, создав крупнейшую после американской Starlink военную спутниковую сеть.

    Немецкое министерство обороны рассматривает возможность создания второй по размерам космической сети в мире, передает РИА «Новости».

    «В ближайшие годы вооруженные силы Германии могут запустить в космос до 1,2 тыс. спутников для связи и разведки... Это может сделать вооруженные силы Германии вторым по величине в мире оператором спутниковой группировки после американского Starlink», – отмечает газета Handelsblatt.

    Основу новой армады составит разведывательная система Spock 2, включающая около тысячи аппаратов с радарами и специальными камерами. Параллельно разрабатывается комплекс связи SatcomBW4. Из-за размещения на низкой орбите спутники придется часто обновлять, заменяя от двух до трех устройств каждую неделю.

    Ежегодные затраты на обслуживание сети составят примерно 1 млрд евро. При этом общие инвестиции страны в космическую сферу до 2030 года превысят 35 млрд евро. Еще в конце 2025 года концерн Rheinmetall получил заказ на поставку базовой системы от предприятия Rheinmetall ICEYE Space Solutions.

    Москва неоднократно предупреждала об опасности милитаризации безвоздушного пространства. В российском дипломатическом ведомстве подчеркивали, что западные страны активно превращают космос в новую арену для конфликтов. Главными противниками в этом противостоянии они открыто называют Россию и Китай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне немецкий оборонный концерн Rheinmetall и американская компания Vantor договорились о создании совместного предприятия для разработки платформы пространственной разведки.

    В феврале глава Rheinmetall Армин Паппергер анонсировал участие концерна в трех космических программах Германии.

    В январе Rheinmetall и аэрокосмическая компания OHB начали переговоры по запуску альтернативной Starlink спутниковой группировки.

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    7 июля 2026, 07:20 • Новости дня
    Метеоролог Позднякова предупредила о дождях в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жителей столицы ожидает облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные осадки на фоне небольшого снижения температуры, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    «В Москве во вторник ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду», – рассказала эксперт, передает РИА «Новости».

    Температура воздуха прогреется до плюс 22 градусов.

    По словам синоптика, минимальная температура в столице составит от 14 до 16 градусов тепла, а по области – от 12 до 17 градусов.

    Температурный фон окажется на полтора-два градуса ниже установленной климатической нормы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Татьяна Позднякова предупредила москвичей о ночных грозах. В конце июня синоптик прогнозировала отставание температурных показателей от климатической нормы. Месяцем ранее метеорологи пообещали жителям столичного региона комфортную погоду без осадков.

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    7 июля 2026, 10:41 • Новости дня
    Климатологи спрогнозировали резкий рост смертности в США из-за аномальной жары

    Климатолог Даль: Аномальная жара спровоцирует массовую смертность в США

    Tекст: Мария Иванова

    Экстремально высокие температуры на американском континенте грозят обернуться беспрецедентным числом жертв среди уязвимых слоев населения и масштабными инфраструктурными сбоями.

    Аномальная погода этим летом может привести к значительному увеличению числа летальных исходов от перегрева, передает РИА «Новости».

    Вице-президент американского центра Climate Central Кристина Даль выразила серьезные опасения по поводу надвигающейся угрозы. «В среднем из-за сильной жары в США погибает больше людей, чем от любой другой формы экстремальных погодных условий, поэтому не исключено, что этим летом в результате аномальной жары число смертей может резко возрасти», – заявила она.

    Специалист отметила, что хотя большинство граждан имеют кондиционеры, многие не способны оплачивать огромные счета за электричество. В особой группе риска находятся работающие на улице люди, дети, пенсионеры и пациенты с хроническими заболеваниями. Кроме того, сохранение засушливой погоды провоцирует масштабные лесные пожары, перебои со светом и транспортные коллапсы.

    Природные катаклизмы уже нанесли серьезный удар по инфраструктуре страны. В прошлый четверг столбики термометров в Нью-Йорке преодолели отметку в 38 градусов, из-за чего на улицах начал плавиться асфальт. Праздничные мероприятия на Восточном побережье пришлось массово отменять, а в субботу более 840 тыс. домов остались без энергоснабжения из-за штормов.

    Ожидается, что на следующей неделе западные и юго-восточные регионы накроет новая температурная волна. Эксперты предупреждают, что она может оказаться еще более разрушительной, особенно для территорий, страдающих от продолжительной засухи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня масштабная погодная аномалия охватила центральные и восточные штаты.

    Из-за сильного зноя организаторы отменили праздничные мероприятия по случаю Дня независимости.

    Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани ранее рекомендовал горожанам оставаться дома из-за риска ливневых паводков.

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    8 июля 2026, 05:07 • Новости дня
    Нескольким регионам России пообещали июльский снег

    Tекст: Катерина Туманова

    В середине лета на территории ряда северных регионов России ожидается резкое похолодание с возможным выпадением осадков в виде мокрого снега, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

    «В районе Норильска есть розовые точки, что может соответствовать снегу. Мокрый снег в этой части не исключен. А также Таймыр, Ямало-Ненецкий автономный округ, Эвенкия и северо-запад Якутии», – рассказала она ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, метеоролог Позднякова предупредила о дождях в Москве. В начале июля Татьяна Позднякова предупредила москвичей о ночных грозах.


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    8 июля 2026, 03:40 • Новости дня
    Климатолог: Эль-Ниньо может существенно удорожить кофе и какао в мире

    Климатолог Рамдани заявил о подорожании кофе и какао из-за Эль-Ниньо

    Tекст: Катерина Туманова

    Климатолог из Индонезии Адри Рамдани предупредил о риске подорожания кофе из-за засухи в Индонезии, а усиление природного явления Эль-Ниньо грозит глобальным дефицитом и подорожанием какао-бобов.

    «Эль-Ниньо способно оказать влияние на индонезийский урожай кофе, какао и других культур. Если засушливые условия сохранятся в течение длительного времени, это может привести к снижению объемов производства и, как следствие, к росту мировых цен. Однако наше правительство разрабатывает меры подготовки даже к экстремальным сценариям», – рассказал он РИА «Новости».

    Феномен Эль-Ниньо характеризуется аномальным повышением температуры воды в экваториальной части Тихого океана. Такая резкая смена температурного режима неизбежно запускает опасную цепочку климатических сдвигов по всей планете, провоцируя засухи в одних районах и наводнения в других.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня в Тихом океане началось масштабное потепление поверхностных вод из-за активной фазы Эль-Ниньо. Эксперты ООН спрогнозировали аномальную жару на Земле из-за Эль-Ниньо. ООН предупредила о надвигающемся голоде в 13 регионах мира.


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    8 июля 2026, 11:11 • Новости дня
    NYT: Немцы не любят американский Budweiser

    Американский бренд Budweiser предпринял третью попытку выйти на рынок Германии

    Tекст: Мария Иванова

    Транснациональная корпорация AB InBev начала продавать американское пиво под маркой Anheuser-Busch Bud на немецких футбольных стадионах, пытаясь завоевать требовательную аудиторию после серии неудачных попыток.

    Американское пиво Budweiser в третий раз пытается закрепиться на сложном немецком рынке, пишет The New York Times.

    На матчах берлинского футбольного клуба «Герта» местное пиво Beck's заменили на американский лагер, который из-за юридических ограничений продается под названием Anheuser-Busch Bud.

    «Германия – это, пожалуй, самый сложный пивной рынок в мире», – заявил Оливер Лемке, владелец пивоварни и сети ресторанов в Берлине. Он отметил, что немцы привыкли к своим сортам и не ценят другие стили.

    Компания AB InBev, владеющая брендом с 2008 года, называет этот шаг возвращением к корням. Основатели бренда Эберхард Анхойзер и Адольфус Буш родились в Германии, эмигрировали в США и в 1876 году начали варить лагер. Две предыдущие попытки выйти на немецкий рынок провалились из-за низких продаж и споров об авторских правах с чешской Budejovicky Budvar.

    Потребление пива в Германии падает: в прошлом году оно снизилось на 6%, а в этом – уже на 9%. Однако сегмент импортного пива демонстрирует небольшой рост. Вслед за «Гертой» спонсорские соглашения с брендом заключили клубы «Байер» и «Вольфсбург», но в обычных магазинах это пиво найти по-прежнему трудно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объем продаж пива в Германии впервые упал ниже 8 млрд литров. Эксперты спрогнозировали волну банкротств среди местных пивоваренных предприятий из-за резкого падения спроса.

    Старейшая немецкая пивоварня Hofbrauhaus Wolters подала заявление о финансовом крахе на фоне высоких издержек.

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    9 июля 2026, 01:34 • Новости дня
    Подросток с ножом и пистолетом ранил двух девочек в гимназии в Баварии

    Tекст: Антон Антонов

    В гимназии Welfen в баварском Шонгау 16-летний подросток напал на учащихся с ножом и пистолетом, ранив двух 13-летних девочек, сообщили немецкие СМИ и министр внутренних дел Германии Александр Добриндт.

    По данным управления полиции Верхней Баварии – Юг, в результате инцидента пострадали несколько человек. Правоохранители задержали подозреваемого, передает РИА «Новости».

    «Совершивший деяние произвел из огнестрельного оружия один выстрел, которым никого не ранил, после чего оружие дало сбой», – рассказал Добриндт.

    По словам министра, после осечки подросток достал нож и продолжил нападение.

    Газета Bild сообщила, что у нападавшего хорватское гражданство и что в последнее время он проживал у своих родителей. Агентство DPA передало со ссылкой на министра внутренних дел Баварии Йоахима Херрманна, что задержанный подросток ранее проходил лечение у психиатра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько человек пострадали в результате нападения в гимназии Welfen-Gymnasium в немецком Шонгау.

    В мае 2025 года конфликты между школьниками в Берлине и Ремшайде привели к двум поножовщинам за один день.

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