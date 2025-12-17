Мерц пообещал добиваться одобрения ЕС об использовании активов России

Tекст: Вера Басилая

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что намерен лично добиваться в Брюсселе одобрения решения Европейского союза об использовании замороженных российских активов для финансовой поддержки Украины, передает РИА «Новости».

По его словам, эти средства необходимы Евросоюзу, поскольку «они позволят в течение двух лет финансировать войну» на Украине.

Мерц отметил, что будет лично участвовать в переговорах и лоббировать это решение среди европейских лидеров. Он также добавил, что шансы на то, что в декабре ЕС утвердит соответствующую инициативу, оцениваются им как «50 на 50».

Ранее Мерц заявил, что Германия должна стать одним из гарантов безопасности на Украине совместно с государствами НАТО.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что идея конфискации замороженных российских активов снята с повестки саммита в Брюсселе.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Россия не получит назад активы, пока не компенсирует на Украине весь ущерб.

Евросоюз заморозил суверенные активы России на неопределенный срок.

