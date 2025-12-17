Взросление в новой европейской логике невозможно. Оно даже не обсуждается. Вопрос не «как нам стать взрослыми», а «как вернуть хорошую маму» в виде США с возможностью манипуляции через бабайку, в роли которого выступает, конечно, Россия.0 комментариев
Мерц пообещал добиваться одобрения ЕС об использовании активов России
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц высказался о личном участии в продвижении решения о передаче замороженных российских активов на нужды Украины, поскольку они позволят в течение двух лет финансировать боевые действия.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что намерен лично добиваться в Брюсселе одобрения решения Европейского союза об использовании замороженных российских активов для финансовой поддержки Украины, передает РИА «Новости».
По его словам, эти средства необходимы Евросоюзу, поскольку «они позволят в течение двух лет финансировать войну» на Украине.
Мерц отметил, что будет лично участвовать в переговорах и лоббировать это решение среди европейских лидеров. Он также добавил, что шансы на то, что в декабре ЕС утвердит соответствующую инициативу, оцениваются им как «50 на 50».
Ранее Мерц заявил, что Германия должна стать одним из гарантов безопасности на Украине совместно с государствами НАТО.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что идея конфискации замороженных российских активов снята с повестки саммита в Брюсселе.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Россия не получит назад активы, пока не компенсирует на Украине весь ущерб.
Евросоюз заморозил суверенные активы России на неопределенный срок.