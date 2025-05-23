  • Новость часаПострадавшего от дрона ВСУ главу района Курской области доставили в Москву
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    ВС России приблизили разрушение логистики ВСУ на Донецком направлении
    Мерц сравнил военную защиту Вильнюса с обороной Берлина
    MWM: Российская ракета Р-37М способна сбивать целые эскадрильи
    МВД рекомендовало родителям играть с детьми в «Мафию»
    Путин: ВС России решают задачу по созданию буферной зоны на границе с Украиной
    Китай подал жалобу в ЕС на новые санкции против России
    Песков подтвердил получение встречного списка от Украины по обмену пленными
    При ударе ВСУ по Льгову в Курской области пострадали 12 человек
    Кабмин продлил продажу валютной выручки на год
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем СВО похожа на Северную войну

    Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Русские идут!

    На территории одной фразы экс-министра обороны США Джеймса Форрестола столкнулась шизофрения Запада и возрождающееся достоинство русского мира. Итог этой лингвистической истории нам еще предстоит узнать. Главное тут – кто будет смеяться последним.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Сталин – подходящая фигура для раскачивания ситуации

    Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.

    116 комментариев
    23 мая 2025, 04:56 • Новости дня

    Конфликты школьников привели к двум поножовщинам за день в Германии

    Tекст: Антон Антонов

    В Берлине и Ремшайде конфликты между школьниками привели к двум нападениям с ножом за день, пишет Bild.

    В Берлине нападение произошло в одной из начальных школ. Ребенок 12 лет получил серьезные ранения. По данным полиции, нападение совершил 13-летний учащийся той же школы, розыски которого продолжаются, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    Через несколько часов в Ремшайде произошла уличная драка между тремя детьми. Сообщается, что «13-летний немецкий школьник нанес первый удар мальчику помладше», в ответ «11-летний мальчик иракского происхождения внезапно выхватил нож и дважды ударил старшего мальчика в ногу».

    Пострадавшего госпитализировали, его ранения врачи оценивают как серьезные, но не угрожающие жизни. Полиция задержала нападавшего мальчика, но после допроса родителям разрешили забрать ребенка домой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале сириец зарезал подростка в Австрии и ранил еще четырех человек. В Берлине у мемориала жертвам Холокоста 19-летний беженец из Сирии напал с ножом на туриста из Испании.

    21 мая 2025, 21:57 • Новости дня
    Российские выпускники ввели новый ритуал прощания со школой
    Российские выпускники ввели новый ритуал прощания со школой
    @ Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

    Tекст: Александра Юдина

    Российские выпускники стали выкладывать в Интернет шуточные ролики, посвященные церемониям «торжественной передачи туалета».

    Школьники разыгрывают формальную церемонию: одиннадцатиклассники передают право пользования туалетом ученикам помладше, исполняя выбранную песню в качестве «гимна туалета», передает «Московский комсомолец».

    В некоторых случаях участники вручают друг другу самодельные грамоты и произносят шуточные речи, создавая атмосферу официального события.

    Точные причины появления и быстрой популярности тренда пока не выяснены.

    Ранее депутаты Госдумы приняли закон о государственном распределении платных мест в вузах. газета ВЗГЛЯД разбиралась, как набор в вузы будет скорректирован под приоритеты государства.

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    22 мая 2025, 20:02 • Новости дня
    Мерц сравнил военную защиту Вильнюса с обороной Берлина
    Мерц сравнил военную защиту Вильнюса с обороной Берлина
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил во время визита к бригаде бундесвера в Литве, что НАТО может полагаться на Германию.

    Мерц подчеркнул, что безопасность страны начинается не на границах Германии, а там, где союзники вынуждены защищаться. «Безопасность Литвы – это и наша безопасность. Защита Вильнюса – это защита Берлина», – сказал он. Канцлер добавил, что общая свобода ограничивается там, где союзники перестают ее защищать, поэтому Германия и присутствует сегодня в Литве, передает РИА «Новости».

    Речь Мерца транслировал портал Литовского радио и телевидения LRT.

    Ранее Мерца с военными почестями принял президент Литвы Гитанас Науседа, затем канцлер Германии и министр обороны ФРГ Борис Писториус приняли участие в торжественном построении немецкой 45-й танковой бригады в Вильнюсе.

    В четверг Мерц во время визита в Вильнюс подчеркнул обязательства НАТО по обеспечению безопасности балтийских стран и поддержке Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия объявила о планах разместить в Литве до 5 тыс. военнослужащих. Берлин планирует завершить формирование танковой бригады в этой стране к 2027 году.

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    22 мая 2025, 18:20 • Видео
    Зачем Зеленскому римский папа

    Вашингтон и Киев предлагают перенести переговоры по урегулированию на Украине из Турции в Ватикан. Новый папа Лев XIV поддерживает эту идею. Чем она плоха?

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    20 мая 2025, 16:12 • Новости дня
    ЕС объявил санкции против журналистов ФРГ из-за «действий в пользу России»
    ЕС объявил санкции против журналистов ФРГ из-за «действий в пользу России»
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейский союз объявил о включении в черный список немецких военного корреспондента Алину Липп и блогера Томаса Репера из-за «гибридных действий в пользу России».

    Липп и Репер попали в отдельный список антироссийских санкций, передает ТАСС со ссылкой на «Официальный журнал ЕС».

    При этом эти рестрикции приняты одновременно с 17-м пакетом санкций против России.

    Напомним, Совет ЕС включил в 17-й пакет санкций против России почти 200 танкеров. Британия ввела санкции против Агентства по страхованию вкладов и 18 судов.

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    21 мая 2025, 11:21 • Новости дня
    Германия пообещала убедить США ввести новые санкции против России
    Германия пообещала убедить США ввести новые санкции против России
    @ Florian Gaertner/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД Германии заявил, что сенаторы США готовят новый крупный пакет санкций против России, несмотря на публичные заявления президента США Дональда Трампа.

    США разрабатывают новый пакет санкций против России, сообщил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в эфире телеканала ZDF, передает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).

    Он отметил: несмотря на слова Дональда Трампа о том, что Вашингтон не будет вводить новые ограничения, в Сенате США уже подготовлен крупный санкционный законопроект, который получил широкую поддержку.

    «В американском Сенате есть большой пакет санкций, законопроект об этом. Его поддержали уже почти 80 коллег в Сенате», – заявил Вадефуль. Он отметил, что обсуждение идет не только с представителями администрации США, но и с конгрессменами, включая соавтора законопроекта Линдси Грэма и госсекретаря Марко Рубио.

    Министр подчеркнул, что Америка также готова ввести новые меры против России, и выразил уверенность, что пакет санкций будет передан на обсуждение Конгресса. По его словам, сейчас важно сохранять стратегическое терпение и тесно координировать действия союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует новые санкции против России после разговора с Владимиром Путиным.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что западные политики и СМИ пытаются помешать конструктивному диалогу между Россией и США, особенно в контексте ситуации на Украине.

    Глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз начал подготовку нового, 18-го пакета санкций против России.

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    22 мая 2025, 10:07 • Новости дня
    Германия запланировала усилить танковую бригаду в Литве
    Германия запланировала усилить танковую бригаду в Литве
    @ Mindaugas Kulbis/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Берлин анонсировал усиление военного присутствия в Литве, планируя разместить там до 5 тыс. военнослужащих и завершить формирование танковой бригады к 2027 году.

    Германия усилит танковую бригаду Panzer Brigade 45 в Литве для укрепления восточного фланга НАТО, передает Bloomberg. Канцлер Фридрих Мерц и министр обороны Борис Писториус примут участие в первой церемонии построения подразделения в Вильнюсе в четверг.

    Ожидается, что к концу 2027 года в Литве будут размещены до 5 тыс. немецких военнослужащих. Это станет первым в истории ФРГ случаем постоянного развертывания танковой бригады за рубежом после 1945 года. В данный момент в стране находятся около 400 немецких солдат, их число планируется увеличить до 500 к концу текущего года.

    В феврале 2026 года многонациональные силы НАТО в Литве перейдут под управление Panzer Brigade 45. К этому моменту их число возрастет до 1,8 тыс. человек, а к лету 2026 года – до 2 тысяч. Для полного завершения развертывания потребуется расширение инфраструктуры и размещение еще трех тысяч военных.

    Литва увеличивает военные расходы до 5,25% ВВП. На строительство военных объектов для немецких войск выделено около одного миллиарда евро. Германия также приняла закон о повышении зарплат и улучшении условий для военных, чтобы упростить набор новых солдат для службы за рубежом.

    Немецкая компания Rheinmetall подписала соглашение с литовским правительством о строительстве завода по производству боеприпасов, который будет выпускать десятки тысяч снарядов ежегодно и создавать не менее 150 рабочих мест. Rheinmetall также ведет переговоры с Латвией об открытии производственных мощностей на ее территории.

    Ранее Мерц подтвердил, что Германия намерена увеличить расходы на военные закупки до 3,5% ВВП и направить еще 1,5% ВВП на инфраструктуру с военным потенциалом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил солидарность с предложением США о наращивании оборонных расходов до 5% от внутреннего валового продукта. Вадефуль заявил, что Берлин готов выделять 3,5% на вооруженные силы и еще 1,5% на инфраструктуру, как предлагал генсек НАТО Марк Рютте.

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    23 мая 2025, 00:36 • Новости дня
    Число пострадавших в результате удара ВСУ по Льгову выросло до 16 человек
    Число пострадавших в результате удара ВСУ по Льгову выросло до 16 человек
    @ кадр из видео Александр Хинштейн/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В результате ракетного удара ВСУ по Льгову пострадали 16 мирных жителей, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии, сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн.

    «Количество пострадавших в результате ракетного удара по городу Льгову возросло до 16 человек. 14 раненых находятся в Курской областной больнице, в том числе и двое детей», – сообщил Хинштейн в Telegram.

    Четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Двое получили легкие ссадины и отпущены на амбулаторное лечение.

    Представители администрации города и ремонтные бригады сразу после обстрела провели обход поврежденных объектов. По последним данным, повреждены 30 частных домов, выбиты окна в 26 квартирах трех многоквартирных домов, пострадали два магазина, автомойка, 14 легковых и девять грузовых автомобилей, рассказал Хинштейн.

    Он сообщил, что специалисты приступят к восстановлению поврежденного жилья, включая замену стеклопакетов. Он заверил, что никто из пострадавших не останется без внимания и всей необходимой поддержки со стороны властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские боевики нанесли массированный удар по городу Льгову в Курской области. В результате атаки пострадали 12 мирных граждан, среди которых были подростки 13 и 16 лет.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Военное следственное управление Следственного комитета заявило, что для удара по Льгову вооруженные силы Украины, предположительно, использовали РСЗО HIMARS.

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    20 мая 2025, 14:53 • Новости дня
    Стало известно о резком росте числа политпреступлений в Германии

    Стало известно о резком росте числа политпреступлений в Германии в 2024 году

    Tекст: Ольга Иванова

    Правоохранители Германии зафиксировали в 2024 году самый значительный скачок политически мотивированных преступлений за всю современную историю страны, достигший 84 тыс. случаев.

    По информации газеты Bild, ссылающейся на отчет министерства внутренних дел и Федерального ведомства уголовной полиции, в 2024 году в Германии зарегистрировали свыше 84 тысяч политически мотивированных преступлений, что на 40% превышает показатели предыдущего года. Это максимальный уровень за всю современную историю ФРГ. Число насильственных преступлений с политическим мотивом выросло на 15%, однако точные данные не приводятся, сообщает ТАСС.

    Министр внутренних дел Александер Добриндт на презентации годового отчета назвал такой рост «неприемлемым» и подчеркнул особую тревогу в связи с увеличением числа антисемитских преступлений. Он заявил: «Беспрецедентный рост числа политически мотивированных преступлений – это внушающее тревогу развитие событий, с которым мы должны бороться со всей последовательностью и решимостью. Особенно неприемлемо большое число антисемитских преступлений».

    Глава Федерального ведомства по уголовным делам Хольгер Мюнх считает, что эти данные отражают усиливающуюся поляризацию общества и риски, связанные с политическими движениями как внутри страны, так и за ее пределами. Наиболее заметный рост преступлений отмечен среди сторонников правых идеологий – почти 43 тысячи случаев, что составляет прирост на 48%. Число преступлений среди сторонников праворадикальных идей выросло на 17%. Ведомство планирует пересмотреть стратегию борьбы с такими правонарушениями и установить новые приоритеты.

    Напомним, доход нелегальных криптовалютных онлайн-казино за прошлый год вырос впятеро за три года и составил 81,4 млрд долларов, а депозиты клиентов в них в десять раз превышают показатели легальных площадок, сообщила газета Financial Times (FT).

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    20 мая 2025, 18:03 • Новости дня
    Эксперты: Система президентских грантов поможет раскрыть юные таланты в полную силу

    Политолог Август: Модель «Сириуса» по работе с юными талантами можно внедрить по всей стране

    Эксперты: Система президентских грантов поможет раскрыть юные таланты в полную силу
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В России растет новое поколение творческих детей, готовых добиваться выдающихся успехов. Государство готово поддержать их стремления, заявила газете ВЗГЛЯД политолог Алена Август. Ранее Владимир Путин во время посещения образовательного центра «Сириус» в Сочи предложил распространить систему грантовой поддержки одаренных студентов на юных спортсменов, музыкантов, художников и артистов.

    «Для России одинаково значимы как технологические победы, так и культурные, спортивные достижения. Наши специалисты применяют многие прогрессивные практики, способные раскрыть юные таланты в полную силу. А более широкое распространение программ президентских грантов поможет улучшить уже имеющийся опыт работы с молодежью», – пояснила политконсультант Алена Август.

    По ее словам, в России растет новое поколение творческих детей, готовых добиваться выдающихся успехов. «Государство готово поддержать их стремления», – заметила она. Аналитик напомнила, что на заседании попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех» Путин подчеркнул, что новаторские подходы в преподавании, созданные в «Сириусе», нужно масштабировать. «За десять лет решение Путина о создании центра показало свою важность. У нас есть работающая модель, которую можно реализовать в каждом регионе России», – отметила собеседница.

    «Задача нашего образования – развитие потенциала молодых людей. Сейчас на рынке труда востребованы междисциплинарные навыки и специалисты с естественно-научным, креативным и гуманитарным началами», – подчеркивает Арсений Майоров, ректор АНО ВО «Университет ИТ ХАБ».

    «В этом смысле роль «Сириуса» в России огромна. Он стал уникальной лабораторией передовых образовательных практик и экосистемой для воспитания талантливых детей. Примечательно, что Путин поручил центру вместе с другими образовательными организациями в сфере искусства поучаствовать в разработке методики преподавания творческих дисциплин в школах», – продолжил эксперт.

    «Напомню, что Аристотель в своем лицее кроме преподавания натурфилософии и других дисциплин уделял огромное внимание пению и физической активности. Я вижу крайне важным прививать нашей молодежи интерес к прекрасному. Поручение президента позволит провести эту работу на высочайшем уровне с привлечением самых передовых экспертов», – резюмировал Майоров.

    Ранее президент Владимир Путин встретился с учащимися, выпускниками и педагогами образовательного центра «Сириус», а также лауреатами конкурса «Созвездие». Кроме того, глава государства провел заседание попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех», сообщает Кремль.

    Президент напомнил, что почти десять лет назад, а именно 1 июня 2015 года, созданный на базе олимпийского наследия образовательный центр «Сириус» принял своих первых воспитанников. По его оценке, это место стало площадкой, где юные таланты со всей России получают широкие возможности для уверенного жизненного старта, учатся у выдающихся наставников, участвуют в создании передовых технологий и продуктов.

    «При этом нужно обязательно двигаться вперед – это в полной мере созвучно духу, самой идее «Сириуса». И здесь принципиально важно, чтобы он был плотно интегрирован в достижение наших национальных целей, чтобы возрастала его роль, вклад в развитие всей страны», – заметил глава государства.

    Он также предложил распространить ежемесячную выплату по поддержке одаренных студентов в размере 20 тыс. рублей на юных спортсменов, музыкантов, художников, артистов оперы и балета, победителей и призеров авторитетных российских и международных творческих конкурсов, спортивных соревнований. По словам президента, механизм распределения грантов должен отвечать задачам обеспечения не только технологического, но и культурно-ценностного суверенитета.

    «Именно изучение гуманитарных предметов помогает воспитать настоящих граждан, патриотов страны. Такое всестороннее, и, повторю, в полной мере гармоничное развитие детей, молодежи должно лежать в основе всех уровней отечественного образования», – подчеркнул Путин.

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    21 мая 2025, 22:18 • Новости дня
    Мерц подтвердил планы увеличения военных расходов Германии до 5% ВВП

    Tекст: Антон Антонов

    Германия намерена увеличить расходы на военные закупки до 3,5% ВВП и направить еще 1,5% ВВП на инфраструктуру с военным потенциалом, заявил канцлер Фридрих Мерц.

    «Мы находимся на пути к тому, чтобы взять на себя обязательство выделить 3,5% ВВП на военные закупки», – приводит слова Мерца РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Он подчеркнул, что страна намерена выполнить требования НАТО по финансированию обороны. Кроме того, Германия планирует выделить еще 1,5% ВВП на развитие инфраструктуры, которая «имеет военную значимость».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил солидарность с предложением США о наращивании оборонных расходов до 5% от внутреннего валового продукта. Вадефуль заявил, что Берлин готов выделять 3,5% на вооруженные силы и еще 1,5% на инфраструктуру, как предлагал генсек НАТО Марк Рютте.

    Bild пишет, что это заявление оказалось неожиданным для Мерца и министра финансов Ларса Клингбайля, которые не были заранее осведомлены о позиции главы МИД. По версии издания, слова Вадефуля привели в ужас его коллег по правительству, а Мерц и Клингбайль были вынуждены проводить кризисную дипломатию для урегулирования ситуации внутри правящей коалиции.

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    20 мая 2025, 10:45 • Новости дня
    Немецкий фондовый индекс DAX впервые превысил отметку 24 тыс. пунктов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На торгах во вторник немецкий индекс DAX установил абсолютный исторический рекорд, кратковременно превысив уровень в 24 тыс. пунктов.

    Немецкий фондовый индекс DAX во вторник утром обновил абсолютный максимум, впервые пробив психологическую отметку в 24 000 пунктов, передает РИА «Новости».

    По данным торгов, к 10.06 мск значение DAX составляло 23 тыс. 954,13 пункта, однако минутами ранее индекс достиг рекордного уровня – 24 тыс. 7,83 пункта.

    Рост отмечался и на других ведущих европейских биржах. Британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,28% и составил 8 тыс. 723,68 пункта. Французский CAC 40 прибавил 0,12%, достигнув 7 тыс. 892,97 пункта.

    В апреле стоимость акций Rheinmetall на Франкфуртской бирже снизилась на 27% из-за введения торговых пошлин США, что стало крупнейшим падением с 1990 года.

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    22 мая 2025, 18:45 • Новости дня
    Мерц пообещал защиту НАТО странам Балтии

    Мерц в Вильнюсе заявил о готовности альянса защищать страны Балтии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Вильнюс подчеркнул обязательства НАТО по обеспечению безопасности балтийских стран и поддержке Украины.

    НАТО не намерено оставлять без защиты страны Балтии, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе визита в Вильнюс, передает «Интерфакс». Он отметил: «Вместе с нашими партнерами мы настроены на то, чтобы защищать всю территорию альянса от любой агрессии. Безопасность балтийских союзников – это и наша безопасность».

    Мерц подчеркнул поддержку альянсом Украины и выразил намерение сотрудничать с США в решении вопросов безопасности. Он также напомнил о предстоящем в июне саммите НАТО, основными задачами которого назвал долгосрочное укрепление европейского военного потенциала и развитие оборонной промышленности.

    Визит канцлера Германии в Литву связан с развертыванием германской военной бригады в этой стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия объявила о планах разместить в Литве до 5 тыс. военнослужащих. Берлин планирует завершить формирование танковой бригады в этой стране к 2027 году.

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    23 мая 2025, 00:23 • Новости дня
    Меркель предупредила об угрозе разрушения ЕС из-за миграционной политики

    Tекст: Антон Антонов

    Ужесточение пограничного контроля Германией может поставить под угрозу Шенгенское соглашение и свободу передвижения в ЕС, заявила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.

    «Мы можем увидеть разрушение Европы», – приводит слова Меркель РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

    По ее словам, односторонние меры отдельных стран угрожают Шенгенскому соглашению и принципу свободы передвижения внутри ЕС. Меркель не верит в то, что победу над нелегальной миграцией можно одержать на германо-австрийской или германо-польской границах.

    Она отметила, что единственный способ справиться с миграционным кризисом – искать согласованный общеевропейский подход к защите внешних границ, а не полагаться на национальные решения. Меркель добавила, что всегда выступала за коллективные европейские решения по вопросам незаконной миграции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пограничные службы Германии усилили проверки и впервые отказали во въезде мигрантам, уже подавшим прошение о статусе беженца в другом государстве ЕС. Власти Германии усилили патрулирование и проверки на границах с Люксембургом и Бельгией.

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    22 мая 2025, 12:40 • Новости дня
    Мерц осудил убийство сотрудников израильского посольства в Вашингтоне

    Канцлер Германии Мерц осудил расправу над израильскими дипломатами у еврейского музея

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал убийство двух сотрудников израильского посольства у еврейского музея в Вашингтоне проявлением антисемитизма.

    Мерц осудил убийство двух сотрудников израильского посольства в Вашингтоне, сообщается в публикации на его странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Он написал: «Я потрясен новостью об убийстве двух сотрудников израильского посольства в Вашингтоне. Наши мысли с их семьями. На данном этапе мы должны исходить из антисемитского мотива. Я самым решительным образом осуждаю этот отвратительный акт».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два сотрудника израильского посольства погибли, а еще несколько человек получили ранения после стрельбы возле Столичного еврейского музея в Вашингтоне.

    Израиль усилил контакты с американскими властями после инцидента.

    Президент США Дональд Трамп объяснил убийство двух сотрудников посольства Израиля проявлением антисемитизма.

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    22 мая 2025, 17:23 • Новости дня
    Правительство выделило Белгородской области 1 млрд рублей на отдых школьников

    Tекст: Александра Юдина

    Более 1 млрд рублей выделено Белгородской области на организацию летнего отдыха для местных школьников, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Мишустин сообщил на заседании правительства, что на организацию летнего отдыха школьников Белгородской области направлено свыше 1 млрд рублей, передает ТАСС.

    Он отметил, что регион, находящийся в приграничной зоне, получает особое внимание и поддержку, поскольку власти считают важным обеспечить досуг детей, проживающих в условиях непростой обстановки.

    Правительство поставило задачу организовать летние каникулы для более 16 тыс. школьников, чтобы они могли провести время в детских лагерях и укрепить здоровье.

    Мишустин подчеркнул, что средства позволят ребятам отдохнуть интересно, активно и с пользой. Он также поручил министру финансов Антону Силуанову оперативно довести выделенные средства до региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дети из приграничных районов Курской области вместе с семьями смогут отдохнуть в других российских регионах в рамках акции «Туризм России – семьям Курской области».

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    23 мая 2025, 04:23 • Новости дня
    Минюст Германии счел необходимым рассмотреть запрет партии АдГ

    Tекст: Антон Антонов

    Нужно обязательно рассмотреть возможность запрета партии «Альтернатива для Германии», заявила министр юстиции Германии Штефани Хубиг.

    «АдГ – не такая партия, как все остальные», – заявила Хубиг, указав, что ведомство по охране конституции считает партию «явно правоэкстремистской». В связи с этим, по словам министра, нужно «серьезно воспринимать эту партию как возможную угрозу демократии».

    «В этом контексте необходимо обязательно рассмотреть возможность запрета партии», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на FAZ.

    При этом министр уточнила, что МВД ФРГ должно сначала проанализировать заключение ведомства. Она добавила, что формальное признание партии правоэкстремистской еще не означает ее автоматическое признание неконституционной.

    Хубиг также заявила, что неконституционной партия может быть признана, только если она целенаправленно и активно борется против конституционных ценностей. Она отметила, что необходимо быстро выяснить, применимо ли это к АдГ. «Гарантировать успех процедуры по запрету партии заранее невозможно», – добавила Хубиг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведомство по охране конституции Германии в мае признало партию «Альтернатива для Германии» правоэкстремистской по всей стране.  Статус партии пока не повышается до «безусловно правоэкстремистской», поскольку по этому вопросу идет судебное разбирательство. Лидеры партии Алис Вайдель и Тино Хрупалла назвали действия силовиков серьезным ударом по немецкой демократии.

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