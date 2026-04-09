СК России стал выяснять причину массовых жалоб школьников на здоровье в Калуге

СК России выяснит причину массовых жалоб школьников на здоровье в Калуге
В четверг в социальных сетях появилась информация о признаках инфекции у большого количества учащихся одной из школ Калуги, родители высказывали опасения, что симптомы могут быть вызваны кишечной инфекцией, сообщили в Управлении СК России по Калужской области.
«По данному факту следственным органом регионального управления СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», – сообщили в ведомстве.
Там добавили, что следователи установят детали и причины произошедшего, дадут правовую оценку действиям ответственных лиц. До этого губернатор региона Владислав Шапша сообщал, что поручил министру образования и науки Калужской области Александру Аникееву взять на личный контроль случай с заболевшими детьми в школе № 44 города Калуги.
«Необходимо совместно с Роспотребнадзором определить причины и источники произошедшего. Обязательно держать связь с родителями, реагировать на их обращения быстро и по делу, открыто и ясно сообщать им о ситуации в школе. Держу ситуацию на контроле», – написал он в Max-канале.
Как писала газета ВЗГЛЯД, норовирус спровоцировал массовое отравление в Нижегородской области. Вспышка сальмонеллеза привела к закрытию 47 детсадов Петербурга. В Муроме возбудили дело после массового отравления.