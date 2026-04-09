Доброволец погиб и четыре жителя Белгородской области ранены из-за дронов ВСУ
В селе Берёзовка Борисовского округа в результате удара дрона ВСУ погиб доброволец народной дружины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, добавив, что еще четверо мирных жителей, среди которых девочка-подросток, были ранены на автотрассе.
«Мужчину в тяжёлом состоянии доставили в Борисовскую центральную районную больницу. Врачи боролись за его жизнь до последнего, но полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью», – написал он в Max-канале.
Гладков добавил, что в Шебекинскую ЦРБ обратились четверо пострадавших людей: двое, мужчина и женщина, пострадали от удара дрона сегодня на участке автодороги Белгород – Шебекино. Ещё один мужчина получил ранение в результате атаки беспилотника на грузовой автомобиль на той же трассе.
«Всем троим медики Шебекинской ЦРБ диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы. Для прохождения лечения они переведены в городскую больницу №2 г. Белгорода. Также в Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратилась 15-летняя девочка, которая получила минно-взрывную травму, ушиб, ссадины ног при атаке дрона в селе Нежеголь», – написал губернатор.
Он уточил, что для дальнейшего обследования девочку доставят в детскую областную клиническую больницу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, днем ранее в селе Нежеголь Шебекинского округа в результате атаки беспилотника погиб один человек. В Белгородской области семь человек пострадали при атаке дронов.