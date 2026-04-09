В Белгородской области семь человек пострадали при атаке дронов

Tекст: Алексей Дегтярёв

На дороге Белгород – Шебекино от удара дрона ранения получили две женщины и четверо бойцов подразделения «Орлан», указал Гладков в Max.

«У двух женщин минно-взрывные травмы и осколочные ранения головы, у бойцов – баротравмы», – добавил губернатор.

Позднее стало известно об ударе еще одного дрона по административному зданию предприятия в Шебекино. В результате атаки пострадал один мужчина, получивший осколочные ранения лица, груди и бедра. Пострадавший отказался от госпитализации.

Глава региона уточнил, что после попадания беспилотника коммерческое здание загорелось. Прибывшие на место пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание. Также в результате инцидента серьезные повреждения получил легковой автомобиль.

Ранее в селе Нежеголь Шебекинского округа в результате атаки беспилотника погиб один человек. В начале апреля из-за ударов украинских дронов по Шебекино и селу Головчино пострадали 12 мирных жителей.