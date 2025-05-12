Совбез России пригласил страны Юга и Востока на встречу в Москве

Tекст: Денис Тельманов

В пресс-службе Совета безопасности России сообщили, что приглашения на форум, который пройдет с 27 по 29 мая 2025 года в Москве, были направлены более чем в 150 государств, включая страны СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС и представителей более 20 международных организаций, передает ТАСС. Мероприятие пройдет под председательством секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу.

В рамках встречи планируется обсуждение вопросов, связанных с международным сотрудничеством в сфере безопасности. Организаторы отмечают, что форум выступает международной платформой для обмена мнениями по актуальным темам, касающимся безопасности, а также для укрепления взаимодействия между странами-партнерами в борьбе с терроризмом, экстремизмом, транснациональной преступностью и незаконным оборотом наркотиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза меры по противодействию попыткам вовлечения молодежи в противоправную деятельность. Путин также провел видеосовещание с постоянными членами Совбеза России, на котором обсудил развитие отношений с партнерами по СНГ и выслушал доклады главы МИД Сергея Лаврова и директора ФСБ Александра Бортникова.

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев усомнился в целесообразности угроз России со стороны европейских лидеров, посетивших Киев и обсудивших возможное перемирие.