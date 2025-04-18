Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные, а не католики и тем более не протестанты, участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания и фокусы.5 комментариев
Путин обсудил с Совбезом противодействие вовлечению молодежи в преступления
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза меры по противодействию попыткам вовлечения молодежи в противоправную деятельность.
Открывая заседание, Путин отметил важность этого вопроса для молодежной политики. «Рассмотрим сегодня вопросы противодействия попыткам вовлечения несовершеннолетних и молодежи в противоправную деятельность. Думаю, объяснять не нужно, насколько это важно. Это одна из серьезных тем, одно из серьезных направлений в сфере молодежной политики», – приводит Кремль на сайте слова главы государства.
Совещание прошло в формате видеоконференции. Среди участников были председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, а также главы министерств и ведомств, включая министра внутренних дел Владимира Колокольцева и директора ФСБ Александра Бортникова.
На одном из прошлых совещаний президента с членами СБ обсуждалось исполнение договоренностей между Россией и Украиной по прекращению взаимных ударов по энергосистемам.