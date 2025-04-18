Путин обсудил с Совбезом противодействие вовлечению молодежи в преступления

Эксперт: Россия и Катар на пути к полноценному расцвету экономического сотрудничества

Востоковед Семенов: Катар заинтересован в инвестициях в Россию

Tекст: Олег Исайченко

«Россия продолжает укреплять партнерство со странами арабского мира. За последние несколько лет на этом направлении наши дипломаты сумели достичь немалых успехов. Если раньше контакты РФ в регионе ограничивались по большей части ОАЭ, то сегодня связи наращиваются сразу с несколькими важными игроками», – считает востоковед Кирилл Семенов.

«Особо на этом фоне выделяется Катар. Потенциал сотрудничества с Дохой огромен. Данная страна проявляет большую заинтересованность в инвестировании в российскую экономику. Власти государства активно вкладываются в «Роснефть», «Магнит» и «Fix Price». Обсуждается финансирование и других крупных проектов», – акцентирует он.

«Однако увидеть полноценный расцвет экономического взаимодействия РФ и Катара нам только предстоит. Уровень товарооборота между странами до сих пор остается невысоким, а некоторым инвестиционным проектам мешают западные санкции, в частности, отключение отечественных банков от системы SWIFT», – отмечает собеседник.

«Но в международных отношениях важны не частности, а общая картина. Видно, что Москва и Доха заинтересованы друг в друге. Оба государства осознают имеющиеся проблемы и намерены совместно искать их решения. Тем более, сегодня в развитии контактов с Россией заинтересованы и другие страны Ближнего Востока, например, Саудовская Аравия или Оман», – полагает эксперт.

«Москва готова предложить государствам региона самую главную для партнерства вещь – принципы взаимного уважения и взаимный учет национальных интересов. В условиях нарастающего давления США на глобальную экономику – это особенно важно», – заключил Семенов.

Ранее в Москве состоялись переговоры Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Президент России подчеркнул, что отношения с Дохой укрепляются, в результате чего страна стала одним из наиболее приоритетных партнеров для Москвы на Ближнем Востоке. По его словам, государство также является важным инвестором в экономику РФ.

Как отметил российский лидер, Катар уже вложил около одного млрд долларов в отечественные структуры и компании. Для развития уже имеющихся успехов стороны договорились о создании совместной инвестиционной платформы объемом в два млрд долларов.

В свою очередь, эмир Катара высоко оценил отношения Дохи и Москвы. По его словам, между ним и Путиным сложились отличные личные отношения, что будет способствовать укреплению сотрудничества между двумя государствами.