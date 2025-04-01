Путин обсудил с Совбезом прекращение ударов по энергосистемам России и Украины

Россия объявила в розыск украинца за осквернение мемориала Великой Отечественной войны
Гражданина Украины обвиняют в демонтаже барельефов с мемориала, посвященного защитникам Отечества во времена Великой Отечественной войны, передает РИА «Новости».
По данным следствия, его действия нанесли ущерб историко-культурной значимости мемориального объекта.
Мужчина заочно привлечен к уголовной ответственности по ст. 243.4 УК РФ, предусматривающей наказание за уничтожение или повреждение воинских захоронений, памятников и мемориальных сооружений.
Российская сторона объявила его в международный розыск и заочно арестовала. Эти меры были приняты после установления его причастности к повреждению братских могил советских воинов.
В материалах дела указано, что действия подозреваемого были направлены на демонтаж изображений орденов, что вызвало общественное возмущение и обеспокоенность за сохранность исторического наследия.
Российские правоохранительные органы призывают международное сообщество оказать содействие в задержании и экстрадиции подозреваемого для дальнейшего разбирательства.
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