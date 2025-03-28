  • Новость часаКремль заявил о праве России нарушить мораторий на обстрелы энергообъектов
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    Рар: США не вернут Германии золотой резерв
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    Российские войска освободили курскую Гоголевку
    Кремль: Власти Украины утратили контроль над армией
    Карасин сообщил о спокойной реакции США на требование по SWIFT
    Стало известно о планах США контролировать инвестиции на Украине
    Мнения
    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Кинодеятелям не хватает любви

    Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.

    8 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В дружбе с заграницей надо знать меру

    Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.

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    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Кому нужна милитаризация Европы

    Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.

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    28 марта 2025, 15:14 • Новости дня

    Путин обсудил с Совбезом развитие отношений с Азиатско-Тихоокеанским регионом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел совещание с Советом безопасности по вопросам развития отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

    «Мы рассмотрим с вами сегодня вопросы развития отношений с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Он отметил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит в качестве основного докладчика на этом совещании.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин в пятницу планирует провести совещание с постоянными членами Совета безопасности России.

    На прошлом совещании с СБ России Путин затронул тему восстановления отношений с США.

    28 марта 2025, 00:30 • Новости дня
    Путин пообещал «добить» украинскую армию
    Путин пообещал «добить» украинскую армию
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Российские Вооруженные силы могут «добить» украинскую армию, заявил президент России Владимир Путин в ходе беседы с моряками АПЛ «Архангельск».

    «Я еще совсем недавно говорил: «Мы их дожмем». Есть основания полагать, что мы их добьем», – приводит слова Путина ТАСС.

    Путин подчеркнул, что «по всей линии боевого соприкосновения наши войска владеют стратегической инициативой».

    Президент заявил, что украинский конфликт «сложный и требует тщательного обсуждения и подхода». Россия, по его словам, выступает за то, чтобы решать «вопросы мирными средствами», но «при устранении первопричин, которые привели к сегодняшней ситуации». Россия «приветствует разрешение любых конфликтов, в том числе и этого, мирными средствами», сказал Путин. «Только не за наш счет», – добавил он, улыбнувшись.

    «Мы постепенно, не так быстро, как кому-то хотелось бы, но тем не менее настойчиво и уверенно движемся к достижению всех целей, заявленных в начале спецоперации», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Путин отметил, что ЛНР «освобождена на 99% территории», также освобождено более 70% территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей. По его словам, российские войска «идут вперед и освобождают одну территорию за другой, один населенный пункт за другим каждый день». Стратегическая инициатива полностью находится в руках российских войск, заявил он.

    Президент подчеркнул, что Россия не была инициатором начала боевых действий на Украине, старт им дал госпереворот в 2014 году, поддержанный Западом. «И после этого фактически начались боевые действия на юго-востоке Украины», – заявил он. Жители Донбасса на протяжении восьми лет подвергались геноциду в прямом смысле этого слова, а западные кураторы Киева предпочитали не замечать положение людей в Донбассе, сказал Путин.

    «Мы вынуждены были взять под защиту Крым и крымчан, севастопольцев. И очень долго и настойчиво добивались решения мирными средствами вопросов, связанных с Донбассом и Луганском», – заявил он.

    России пришлось «предпринять попытку уже вооруженными средствами прекратить ту войну, которая была начата в 2014 году, не мы ее начинали», сказал Путин.

    Как подчеркнул президент России, Москва на протяжении восьми лет пыталась мирными средствами урегулировать ситуацию, даже после перехода конфликта на Украине в горячую фазу в 2022 году российская сторона «предлагала решить все вопросы мирным путем».

    На переговорах в Стамбуле в 2022 году Россия достигла договоренностей с Украиной даже по вопросам демилитаризации и денацификации. Украина даже парафировала стамбульский договор, то есть Киев тогда все устраивало, указал президент.

    Напомним, Путин также в качестве одного из вариантов предложил перевести Украину под внешнее управление ООН. Он отметил, что экономика и финансы России находятся в стабильном, удовлетворительном состоянии.

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    28 марта 2025, 10:25 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 81% россиян

    ФОМ: Путину доверяют 81% опрошенных россиян

    Согласно опросу фонда «Общественное мнение» (ФОМ), 81% россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 82% респондентов считают, что он хорошо выполняет свою работу.

    Фонд «Общественное мнение» провел опрос среди 1,5 тыс. россиян с 21 по 23 марта. 81% опрошенных заявил о доверии Владимиру Путину, передает ТАСС. Также 82% респондентов отмечают, что Путин хорошо выполняет свои обязанности главы государства.

    Социологи отметили, что 58% участников опроса положительно оценили работу правительства, что на два процентных пункта больше, чем ранее. Доверие к премьер-министру Михаилу Мишустину выразили 59% опрошенных, этот показатель снизился на один процентный пункт.

    Также опрос выявил уровень поддержки основных политических партий в России. «Единой России» доверяет 48% респондентов, что на два процентных пункта выше, чем в прошлом опросе. Уровень поддержки КПРФ и ЛДПР остался неизменным, составив 8% и 10% соответственно. В то же время «Справедливая Россия – За правду» потеряла один процентный пункт, их поддержка составила 2%. Партия «Новые люди» сохранила поддержку на уровне 3%.

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    28 марта 2025, 14:16 • Видео
    США обнулили ядерные амбиции Зеленского

    Посланник Дональда Трампа по особым поручениям и весьма своеобразный дипломат Ричард Гренелл решил «поставить точку» и сообщить руководству Украины «неприятную правду» о ядерном оружии, которое когда-то находилось на украинской территории.

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    28 марта 2025, 06:57 • Новости дня
    В Белом доме прокомментировали предложение Путина о внешнем управлении Украиной
    В Белом доме прокомментировали предложение Путина о внешнем управлении Украиной
    @ Ken Cedeno/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власть на Украине определяется ее конституцией и народом, заявили в Белом доме, комментируя предложение ввести внешнее управление на Украине.

    Представитель Совета национальной безопасности Белого дома в ответ на просьбу прокомментировать слова президента России Владимира Путина о возможности внешнего управления Украиной заявил: «Власть на Украине определяется ее конституцией и народом страны», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область Путин отметил, что введение временного управления на Украине могло бы способствовать проведению демократических выборов в стране. По его словам, это позволило бы привести к власти дееспособное правительство, с которым можно было бы вести переговоры о мире и подписании соответствующих документов. Путин уточнил, что это «только один из вариантов».

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    27 марта 2025, 20:14 • Новости дня
    Путин назвал ошибкой считать экстравагантными планы США присоединить Гренландию
    Путин назвал ошибкой считать экстравагантными планы США присоединить Гренландию
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Планы США по присоединению Гренландии являются серьезными, а считать их экстравагантными является ошибкой, заявил президент России Владимир Путин на заседании международного форума «Арктика – территория диалога».

    По словам Путина, планы США о присоединении Гренландии только на первый взгляд могут кого-то удивить: «Глубоко ошибочно полагать, что это какие-то экстравагантные разговоры новой американской администрации. Ничего подобного». Слова главы государства приводит официальный сайт президента.

    Президент напомнил, что такие планы у Соединенных Штатов Америки проявились еще в 60-е годы XIX века: «Уже тогда американская администрация рассматривала возможность аннексии Гренландии и Исландии, но эта идея не получила тогда поддержку Конгресса».

    «Кстати, напомню, что в 1868 году в американских газетах высмеивали покупку Аляски: она называлась «безумием», «ледяным ящиком» и «садом белых медведей Эндрю Джонсона» – тогдашнего президента Соединенных Штатов. Поэтому предложение по Гренландии провалилось», – объяснил глава государства. Но сегодня приобретение Аляски, отметил Путин, наверняка оценивается в самих США совсем иначе, как деятельность президента Джонсона.

    «Поэтому ничего удивительного в том, что происходит сегодня, нет. Тем более что эта история началась только тогда, а она продолжалась и дальше. В 1910 году, например, была подготовлена трехсторонняя сделка по обмену территориями между США, Германией и Данией. В результате Гренландия отошла бы Соединенным Штатам, но сделка сорвалась тогда», – сказал президент.

    Он также напомнил, как во время Второй мировой войны США разместили в Гренландии военные базы для защиты от захвата нацистами, а после окончания войны Штаты предложили Дании выкупить остров.

    «Речь идет о серьезных планах с американской стороны в отношении Гренландии. Эти планы имеют давние, как я только что показал, исторические корни, и очевидно, что США будут и дальше на системной основе продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике», – подчеркнул Путин.

    «Что касается Гренландии, это вопрос, который касается двух конкретных государств, к нам он не имеет никакого отношения. Но при этом нас, конечно, беспокоит только тот факт, что страны НАТО в целом всё чаще обозначают Крайний Север как плацдарм возможных конфликтов, отрабатывают применение войск в этих условиях, в том числе силами своих «новобранцев» – Финляндии и Швеции», – отметил президент.

    Ранее Путин заявил о необходимости создания торгового флота России в Арктике.

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    28 марта 2025, 11:53 • Новости дня
    ВСУ нанесли двойной удар из РСЗО HIMARS по ГИС «Суджа»
    ВСУ нанесли двойной удар из РСЗО HIMARS по ГИС «Суджа»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские вооруженные силы нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа» с использованием реактивных снарядов, что привело к сильному возгоранию и фактическому уничтожению объекта, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в пятницу около 10.20 по московскому времени ВСУ нанесли двойной удар по газоизмерительной станции «Суджа» с использованием реактивных снарядов HIMARS.

    В результате атаки произошло сильное возгорание, и объект энергетической инфраструктуры фактически был уничтожен.

    Кроме того, российская противовоздушная оборона в Саратовской области сбила и перехватила 19 украинских ударных БПЛА самолетного типа.

    Целью беспилотников была инфраструктура Саратовского нефтеперерабатывающего завода.

    Кроме того, 27 марта в Белгородской области произошел прицельный артиллерийский обстрел объекта филиала «Россети Центр» – «Белгородэнерго». Это привело к отключению электроснабжения в Шебекинском районе, что повлияло на обеспечение электричеством местных потребителей.

    Ранее украинские БПЛА атаковали объекты энергетики в Брянской области и Крыму.

    В Кремле сообщали, что киевский режим предпринимал попытки бить по энергетическим объектам России, несмотря на действующий запрет, а Минобороны заявляло о новых попытках Украины сорвать энергетическое перемирие.

    Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не собирается соблюдать достигнутые в Эр-Рияде договоренности.

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    28 марта 2025, 00:49 • Новости дня
    Путин предложил перевести Украину под внешнее управление ООН

    Путин предложил ввести на Украине внешнее управление ООН для организации выборов

    Путин предложил перевести Украину под внешнее управление ООН
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Можно было бы обсудить введение внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов, заявил президент России Владимир Путин.

    «Такая практика есть», – сказал Путин, указав на прецеденты внешнего управления под эгидой ООН в Восточном Тиморе, Новой Гвинее, частях бывшей Югославии.

    Он отметил, что «в принципе, конечно можно было бы под эгидой ООН с Соединенными Штатами, с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность введения на Украине временного управления», передает ТАСС.

    Путин считает, что это позволит «провести там демократические выборы». В результате на Украине появится «дееспособное и пользующееся доверием народа правительство», с которым будут возможны «переговоры о мирном договоре», сказал президент. Это правительство сможет «подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными».

    Путин уточнил, что это «только один из вариантов», передает РИА «Новости».

    Путин также указал, что нелегитимность Владимира Зеленского как президента Украины ведет к тому, что и украинские «гражданские органы власти не являются законными», поскольку региональные органы власти назначаются президентом.

    Путин подчеркнул, что на Украине есть «проблема, о которой говорят, но вскользь». Как пояснил президент, «очень большое влияние в стране с самого начала, после развала Советского Союза на Украине имеют так называемые «нацики», как их в самой Украине называют, националисты, люди неонацистских взглядов».

    В условиях «фактической нелегитимности» украинской власти неонацистские формирования получают дополнительное оружие и рекрутируют в свои ряды новых людей, отметил Путин. Он заявил, что нацбатальоны на Украине планируют усилить, они ставят под ружье других, навязывая свои взгляды. Усиление неонацистских формирований на Украине может привести власть к ним в руки, заявил президент России.

    Напомним, Путин заявил, что российские Вооруженные силы могут «добить» украинскую армию. Россия «приветствует разрешение любых конфликтов, в том числе и этого, мирными средствами», сказал Путин. «Только не за наш счет», – добавил он.

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    27 марта 2025, 20:36 • Новости дня
    Путин сообщил о проекте развития Арктического полигона железных дорог
    Путин сообщил о проекте развития Арктического полигона железных дорог
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия планирует развивать Арктический полигон железных дорог, модернизируя Северную железную дорогу на территории Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщил президент Владимир Путин.

    Путин на Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога» сообщил о планах по развитию Арктического полигона железных дорог, передает РИА «Новости». По его словам, проект будет реализован по аналогии с Восточным полигоном, который включает Байкало-Амурскую магистраль (БАМ) и Транссибирскую магистраль (Транссиб).

    Президент отметил, что развитие Арктического полигона включает модернизацию Северной железной дороги. Особое внимание будет уделено территории Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа. «Нам предстоит по аналогии с Восточным полигоном, который включает БАМ и Транссиб, реализовать проект развития Арктического полигона железных дорог», – сказал Путин.

    Он подчеркнул значимость разработки проекта уже сейчас, чтобы открыть новые транспортные возможности для регионов Сибири, Урала и Северо-Запада России. «Мы знаем сегодня ситуацию с развитием РЖД, знаем, какие вызовы стоят перед компанией – все хорошо известно. Но думать об этом – о том, что я сейчас сказал, о развитии Северной железной дороги – нужно уже сейчас, сегодня», – указал Путин.

    Планируемое развитие позволит разгрузить Транссиб и улучшить морские перевозки через арктические порты, сообщил президент. Это также будет способствовать укреплению транспортного коридора «Север – Юг», соединяющего Россию с государствами Центральной Азии и Персидского залива.

    «Регионы Сибири, Урала, Северо-Запада России получат прямой выход на Север, к арктическим портам, что позволит разгрузить Транссиб и эффективно использовать морские перевозки. Кроме того, новые точки выхода в Арктику появятся у коридора «Север – Юг», который связывает нас с государствами Центральной Азии и Персидского залива», – сказал российский лидер.

    Путин добавил, что для развития Трансарктического маршрута необходимо улучшить внутренние водные пути Арктики. Это позволит укрепить систему северного завоза, обеспечив надежное снабжение жителей Арктики. Он подчеркнул необходимость объединения ресурсов государства, регионов и бизнеса, включая внутренний фондовый рынок, для реализации этих инициатив.

    Ранее Путин заявил о готовности России к сотрудничеству в Арктике со всеми странами и о необходимости создания торгового флота России в этом регионе.

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    28 марта 2025, 02:17 • Новости дня
    Путин указал на роль Европы в готовности Киева воевать «до последнего украинца»

    Путин заявил, что кураторы из Европы убедили Киев воевать «до последнего украинца»

    Путин указал на роль Европы в готовности Киева воевать «до последнего украинца»
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские кураторы уговорили Киев продолжать конфликт на Украине «до последнего украинца», заявил президент России Владимир Путин.

    Путин заявил, что «кураторы из Европы» убедили власти в Киеве «продолжать вооруженную борьбу до последнего по сути украинца». При этом целью продолжения конфликта является попытка «нанести России стратегическое поражение», передает РИА «Новости».

    В частности, Путин указал на бывшего премьер-министра Великобритании. Путин заявил, что Борис Джонсон не понимал россиян, предлагая Киеву продолжать военный конфликт: «Он, видимо, подзабыл или вообще не очень понимает, что такое российский народ, что у наших людей в душе и в сердце, когда речь идет о безопасности Отечества», – передает ТАСС.

    Напомним, глава фракции партии Владимира Зеленского «Слуга Народа» в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал, что военные действия на Украине могли завершить еще весной 2022 года. Но их продолжили после призыва Джонсона ничего не подписывать с Москвой.

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    27 марта 2025, 21:48 • Новости дня
    Путин разрешил спуск на воду атомного подводного крейсера «Пермь»
    Путин разрешил спуск на воду атомного подводного крейсера «Пермь»
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии спуска на воду нового атомного подводного крейсера «Пермь». Это первый штатный носитель крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон».

    Крейсер «Пермь» является шестым кораблем семейства «Ясень» проектов 885/885М, строительство которых ведет ПО «Севмаш», передает РИА «Новости».

    Путин назвал спуск подводной лодки «большим этапным событием». «В следующем году она должна войти в состав военно-морского флота и приступить к выполнению боевых задач», – сказал он.

    Президент отметил, что на ракетоносцы проекта «Ясень-М» установлены «современные системы навигации, связи, гидроакустики», они несут высокоточное оружие и роботизированные комплексы, «Пермь» же является еще и носителем гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон».

    Путин выразил благодарность сотрудникам конструкторского бюро «Малахит», корабелам «Севмаша», а также коллективам всех смежных предприятий «за успешное выполнение заданий», он отметил их «добросовестную и качественную работу».

    Президент заверил, что Россия продолжит укрепление ВМФ. «Такие подводные лодки и корабли усилят мощь всех наших флотов, будут укреплять безопасность морских рубежей России, Северного морского пути, обеспечат решение задач по защите национальных интересов в различных районах Мирового океана», – сказал он. Путин при этом подчеркнул, что в условиях усиливающейся мировой конкуренции Арктика имеет «важнейшее экономическое, логистическое, транспортное значение».

    Подлодка была заложена 29 июля 2016 года, накануне Дня ВМФ, который в России отмечается 31 июля. «Пермь» входит в четвертое поколение многоцелевых атомных подводных лодок, обладая рядом современных технических характеристик.

    Согласно справочным материалам, предоставленным к церемонии, «Пермь» станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон» среди атомных подводных лодок проекта 885М.

    На Международном арктическом форуме президент России Владимир Путин рассказал о планах России по усилению ледокольного флота, включая строительство новых атомных ледоколов и обеспечение конкурентоспособности Трансарктического коридора.

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    28 марта 2025, 09:38 • Новости дня
    Захарова сравнила захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры с возращением Вия
    Захарова сравнила захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры с возращением Вия
    @ Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила свою реакцию на события в Киево-Печерской лавре, сравнив их с возвращением мифического Вия.

    Дипломат высказалась по поводу начала захвата Ближних пещер Киево-Печерской лавры, передает РИА «Новости».

    «Вий вернулся в Киев», – заявила Захарова, сравнивая происходящее с мифическим персонажем Вием.

    Киево-Печерская лавра, один из крупнейших монастырских комплексов Украины, стала местом напряженной ситуации. Лавра известна своими древними пещерами, где находятся усыпальницы святых православной церкви.

    Она не уточнила, какие конкретные действия предпринимаются в ответ на это событие, однако ее заявление нашло отклик в международных новостях.

    Напомним, в пятницу в Киеве начался захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры с участием полиции и сотрудника заповедника, который использовал болгарку для проникновения внутрь.

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    27 марта 2025, 18:12 • Новости дня
    Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства бывшей жены Баскова
    Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства бывшей жены Баскова
    @ Григорий Сысоев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Столичный арбитражный суд ввел начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – в отношении Светланы Шпигель, экс-супруги певца Николая Баскова.

    Решение суда стало результатом удовлетворения заявления о банкротстве, поданного конкурсным управляющим фармацевтической компании «Биотэк», ранее принадлежавшей ее отцу Борису Шпигелю, передает РИА «Новости».

    Светлана Шпигель задолжала «Биотэку» значительную сумму, однако точные цифры не указаны в материалах дела. Тем не менее в рамках дела о банкротстве самой компании «Биотэк» суды обязали ее вернуть 67 млн рублей компании. Суды признали неправомерными выплаты 57 млн рублей «Биотэком» в адрес Шпигель в качестве дивидендов и 10 млн рублей материальной помощи в 2021 году, так как компания на тот момент уже испытывала финансовые трудности.

    Борис Шпигель, отец Светланы, в 2024 году был приговорен к 11 годам колонии за взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Позже он был освобожден от отбывания оставшегося срока из-за болезней, но ему предстоит выплатить штраф в размере 450 млн рублей.

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    27 марта 2025, 20:10 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости создания торгового флота России в Арктике
    Путин заявил о необходимости создания торгового флота России в Арктике
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на Международном арктическом форуме заявил о важности иметь собственный торговый флот в Арктике для обеспечения перевозок грузов и аварийно-спасательных операций.

    Российский флот должен включать грузовые и аварийно-спасательные суда, которые будут осуществлять перевозки не только по северным морям, но и по внутренним водным путям арктических регионов, заявил российский лидер, передает ТАСС.

    Путин заметил, что в настоящее время страна не располагает достаточными судостроительными мощностями для выполнения этой задачи. «Надо признать, что только отечественных судостроительных мощностей сейчас для этих целей недостаточно», – сказал он.

    «В этой связи надо действовать по всем направлениям: приобретать и заказывать готовые суда, налаживать кооперацию с мировыми производителями и в целом выстраивать всю систему российского судостроения, исходя из тех стратегических задач, которые стоят перед нами», – заявил президент.

    При этом, по его словам, в первую очередь необходимо поддержать российские судостроительные и судоремонтные предприятия, которые модернизируют и расширяют производство, выстраивают международные производственные цепочки.

    «Также прошу правительство проработать вопрос о строительстве в России новых верфей, современных, сложных, высокотехнологичных производств», – добавил Путин.

    Ранее Путин заявил о готовности России к сотрудничеству в Арктике со всеми странами, а также указал на обострение борьбы за этот регион.

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    27 марта 2025, 21:07 • Новости дня
    Путин объявил о строительстве новых атомных ледоколов
    Путин объявил о строительстве новых атомных ледоколов
    @ Руслан Шамуков/ТАСС

    На Международном арктическом форуме президент России Владимир Путин рассказал о планах России по усилению ледокольного флота, включая строительство новых атомных ледоколов и обеспечение конкурентоспособности Трансарктического коридора.

    «Первое. Уже сейчас Россия имеет самый большой ледокольный флот в мире. Нам нужно усиливать эти позиции, вводить в строй ледоколы нового поколения, включая атомные, которые сейчас есть только у России – ни у кого в мире такого флота нет. Четыре из них – новейшей серии 22220 – уже выполняют задачи в Арктике. Строятся еще три атомохода этой серии – «Чукотка», «Ленинград» и «Сталинград», а также сверхмощный 120-мегаваттный ледокол «Россия», который позволит более эффективно проводить крупнотоннажные суда в высоких широтах в течение всего года, круглый год», – приводятся его слова на сайте Кремля.

    Путин добавил, что «стоимость ледокольной проводки судов и в целом стоимость перевозки грузов по Трансарктическому коридору должна быть конкурентоспособной, приемлемой для рынка. Это важнейшее условие для того, чтобы гарантировать загрузку маршрута, его привлекательность для бизнеса». «Мы сейчас только с коллегами из правительства обсуждали эти вопросы – не могу не согласиться с тем, что это должна быть рыночная прежде всего работа», – сказал президент.

    Ранее Путин заявил, что Россия должна поддерживать собственное судостроение, но возможна покупка судов и за рубежом.

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    27 марта 2025, 22:46 • Новости дня
    Зеленский назвал россиян динозаврами

    Зеленский назвал россиян динозаврами и отказался от диалога с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что считает россиян динозаврами. Также он сказал, что не видит смысла в диалоге с президентом России Владимиром Путиным.

    «Они динозавры, понимаете, они просто хотят нас съесть», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

    Он заявил: «Нельзя просто: слушай, а давай поговорим». Зеленский сказал, что ему « не о чем» вести диалог с Путиным.

    При этом, как пишут украинские СМИ, Зеленский также заявлял, что «готов к любому формату переговоров». По его версии, российская сторона стремится к продолжению конфликта, поэтому Москве якобы нечего сказать «на мирных переговорах», передает РБК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что ненависть к русским помогает ему «держаться» во время конфликта. В январе он сказал, что «искренне презирает» россиян. При этом в марте Зеленский, говоря о гибели людей в ходе конфликта на Украине, заявил, что ему «всех жалко».

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    28 марта 2025, 14:08 • Новости дня
    Эксперт: Украина системно нарушает энергетическое перемирие

    Военный аналитик Рожин: Лучший ответ на недоговороспособность Киева даст армия России

    Эксперт: Украина системно нарушает энергетическое перемирие
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Анастасия Куликова

    Россия продолжает придерживаться моратория на удары по энергетической инфраструктуре, но атакует иные объекты ВСУ. При необходимости российское руководство может расширить список целей, сказал газете ВЗГЛЯД аналитик Борис Рожин. Ранее противник нанес двойной удар из РСЗО HIMARS по ГИС «Суджа».

    «Как следует из видеоматериалов, опубликованных Минобороны, на ГИС «Суджа» происходит выгорание газа на одном из разорванных участков трубы после прилета ракеты», – отметил военный аналитик Борис Рожин.

    Он указал, что, по имеющимся данным, атака была совершена из РСЗО HIMARS. «Противник не считает, что должен себя в чем-то ограничивать, поэтому активно применяет имеющиеся системы для ударов по курскому приграничью», – акцентировал собеседник.

    По его оценкам, произошедшее крайне показательно. «Было ожидаемо, что Украина перейдет к системному нарушению соглашения об энергетическом перемирии. Это подсказывал в том числе прошлый опыт взаимодействия с Киевом: на протяжении последних 11 лет не была выполнена ни одна договоренность», – пояснил Рожин.

    «Офис Зеленского продолжает демонстрировать недоговороспособность. На этом фоне идея Владимира Путина о внешнем управлении Украиной звучит актуально. Речь о смене «управляющего»: сейчас действия киевским властям диктуют те, кто им платит. Российский президент же предлагает действовать в рамках ООН», – добавил он.

    Аналитик также напомнил рассуждения о целесообразности для Москвы и далее придерживаться моратория на удары по украинской энергоинфраструктуре. «Мы не переставали атаковать другие объекты ВСУ. При необходимости наше руководство расширит список целей. Но это скорее политический вопрос. Военные возможности у ВС России однозначно есть», – детализировал он. В заключение спикер подчеркнул: лучшим ответом на провокации Киева является активное наступление российской армии.

    Ранее Минобороны сообщило, что газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области «фактически уничтожена». По ней был нанесен удар реактивными снарядами РСЗО HIMARS. В результате обстрела произошло сильное возгорание.

    По мнению ведомства, эта атака показывает, что «все публично заявленные обязательства» Киева об ограничении ударов по энергетической инфраструктуре оказались «уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ и восстановления своего военного потенциала с помощью европейских «союзников».

    Также по информации Минобороны, утром 28 марта российскими средствами ПВО были сбиты и перехвачены 19 украинских ударных БПЛА, которыми ВСУ пытались атаковать инфраструктуру Саратовского нефтеперерабатывающего завода.

    Напомним, Россия и США согласились разработать меры о запрете ударов по российским и украинским объектам энергетики сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон.

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