Беспилотник ВСУ атаковал школу в Херсонской области

Стилист: Длина юбки не влияет на благопристойность одежды

Стилист Лисовец: Мини-юбка может выглядеть благопристойнее закрытой одежды

«Благопристойность в современных реалиях для молодежи часто кажется чем-то скучным, унылым и старомодным. В восьмидесятых о такой моде тоже думали примерно так же. Она считалась закрытой, скучной и подходящей только для людей старше пятидесяти лет. Сегодня общество разделилось на две части. Одна из них включает девушек и парней, которые предпочитают костюмы, платья и более сдержанный стиль. Для них откровенная сексуальность недопустима, и они до последнего противостоят общему тренду на чрезмерную открытость», – говорит Лисовец.

При этом стилист подчеркивает, что «благопристойность» – это не только про закрытость или длину одежды, а скорее про общий образ, поведение и внутреннюю культуру человека.

«Когда женщина выбирает закрытые наряды, скромные прически и силуэтную моду, это можно назвать благопристойным стилем, потому что он больше ориентирован на внутренние качества личности, а не только на внешнее проявление себя. Но у всех разная фигура и разные особенности внешности. Можно даже в не очень длинной юбке выглядеть достойно, потому что любой образ в первую очередь формируют поведение и манеры, а уже потом все остальное. Если у женщины дерзкое поведение, то даже полностью закрытый образ не всегда будет выглядеть пристойно или симпатично. Любой наряд дополняется поведением», – считает эксперт.

Поэтому, отмечает он, закрытая одежда сама по себе не гарантирует «благопристойность», так же как и открытые элементы не делают образ автоматически вульгарным. В этом смысле даже мини-юбка может быть частью сдержанного и элегантного стиля – если она уместна, сбалансирована с остальными деталями образа и поддерживается соответствующим поведением.

Лисовец также обращает внимание, что сегодня в моде сосуществуют разные направления, включая более закрытые силуэтные вещи, которые при этом могут быть достаточно облегающими и подчеркивать фигуру. «Оверсайз постепенно уходит, а в благопристойной моде по-прежнему остается свободный крой, потому что именно он не акцентирует внимание на формах тела», – отмечает он.

При этом эксперт подчеркивает, что оценка благоприятойности образа зависит не от длины юбки или степени закрытости тела, а от общего впечатления: «Даже в короткой юбке можно выглядеть достойно и совсем не вульгарно. Поэтому нельзя рекомендовать только юбки макси. Юбка до колена тоже может выглядеть очень пристойно в сочетании с жакетом, собранными волосами и красивыми ювелирными украшениями».



По словам собеседника, глубокое декольте также часто становится вызовом и ассоциируется с сексуальностью. При этом V-образный вырез вполне может быть частью благопристойного образа. Он подчеркивает, что благопристойность не означает обязательную полную закрытость тела – плеч, ног или лица.

По его мнению, «благопристойная мода» – это скорее устойчивый стиль, чем строгий модный тренд: «Благопристойная мода предполагает закрытые и свободные силуэты. Поэтому здесь скорее стоит говорить не о моде, а об отдельном стиле. Мода постоянно меняется, а стиль остается навсегда. Стиль благопристойного человека всегда выглядит уважительно и вполне может сопровождать человека всю жизнь».

Ранее в Казани прошел форум «Россия – исламский мир: КазаньФорум», в рамках которого в том числе состоялся «Показ благопристойной моды 2026».