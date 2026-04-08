  • Новость часаТрамп: Ливан не включен в сделку с Ираном из-за «Хезболлы»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия ускоряет деколонизацию Африки
    8 апреля 2026, 18:31 Мнение

    «Первичная деколонизация» не принесла Африке облегчения, но страны региона рассчитывают ее ускорить. В том числе с помощью России и институтов БРИКС.

    Дарья Сальникова Дарья Сальникова

    политолог

    Более 80 лет назад мир закрыл страницу колониальной эпохи. Завершение Второй мировой войны, появление нового надправительственного арбитра в лице ООН, расцвет и укрепление национально-освободительных движений – все это изменило глобальный миропорядок и вынудило вчерашние метрополии отпустить младших партнеров в свободное плавание.

    Правда, далеко не для всех подневольность завершилась в 1940-х. Былые механизмы влияния метрополий со временем переродились и стали основой так называемого неоколониализма – системы, в которой вчерашние «хозяева» продолжают эксплуатировать ресурсы «младших партнеров». Поменялась форма, но не содержание: неоколониализм, как и его «предшественник», выстроен на экономическом неравенстве. С той лишь разницей, что суверенитет в рамках обновленной системы формально признан, однако фактически ограничен.

    Из бывших «младших партнеров» Африка ощущала на себе «прелести» неоколониализма сильнее прочих. Даже после распада крупнейших империй недра континента и местные системы промышленного производства остались под фактическим контролем чужаков. Кроме того, вчерашние метрополии козыряли «вынужденной монополией» в области региональной безопасности. Например, Франция, построившая на неоколониальном принципе «теневую империю» в Африке, долгое время держала в узде половину континента под предлогом совместной борьбы с террористической угрозой. Даже с учетом сравнительно низкой эффективности операций французских коммандос против местного организованного бандподполья Елисейский дворец был фактически безальтернативным «старшим партнером» и мог навязывать свою волю сразу полутора десяткам африканских столиц.

    Не отставали от Парижа и другие игроки – в том числе те, кто сам начинал геополитический путь как чужая колония (США) или несколько раз становился жертвой амбиций соседних держав (Польша). При этом «новые колонизаторы», вне зависимости от их бэкграунда, редко считались с реальными интересами местного населения, что со временем сформировало у части африканских элит устойчивое отторжение западных подходов.

    Россия на контрасте с Западом выглядела защитником справедливого миропорядка. В эпоху «классического колониализма» она не участвовала в переделе влияния в Африке, а в ХХ веке вела активную борьбу за права и свободы угнетаемых метрополиями народов. Накопленный СССР кредит доверия в глазах африканских народов продолжает эффективно работать на имидж Москвы и сегодня. Волна антизападных протестов, захлестнувших Африку в начале 2020-х годов – новые режимы от Буркина-Фасо до Мадагаскара, – вымыла западных агентов влияния из этих стран, а получившие власть лидеры потянулись к Москве.

    Впрочем, одной лишь ориентированности на разрыв с Западом в нынешних условиях мало. Печальный опыт покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи, попытавшегося в одиночку бросить вызов чужому влиянию в Африке, многому научил африканские элиты. Среди них, в частности, укрепился запрос на межпарламентское сотрудничество и формирование постоянных площадок для сотрудничества. По аналогии с теми, что существовали в эпоху великих борцов за свободу Африки.

    Москва своевременно считала запрос визави и создала подходящую площадку. В частности, по инициативе правящей партии «Единая Россия» в феврале 2024 года было основано международное движение «За свободу наций!», цель которого – объединить по всему миру сторонников борьбы с современными практиками колониализма.

    Несмотря на непродолжительную историю, движение попало «в нерв» и убедительно продемонстрировало способность стать общим базисом и «идеологической рамкой» для укрепления взаимодействия России и стран Глобального Юга. В его «портфолио» уже есть первые серьезные достижения. Так, в декабре 2025 года Генассамблея ООН с подачи движения «За свободу наций!» приняла резолюцию, провозгласившую 14 декабря Международным днем борьбы против колониализма. Однако это – только первый и скорее символический шаг. Движению важно сохранять активность не только на площадке ООН, но и «на земле»; не просто работать с местными общественными организациями, но и своевременно слышать их голоса.

    К числу таких партнеров «от земли» относится Глобальный центр черной истории, наследия и образования, созданный в Эфиопии. В рамках движения «За свободу наций!» этот центр позиционируется как «обобщенный голос Африки», а его генеральный секретарь, Цегайе Чама Дидана, продвигает внешнеполитическую модель сотрудничества Африканского континента с Россией в духе классических идей Патриса Лумумбы и Саморы Машела. В частности, в его риторику перекочевал тезис о важности стремления африканских народов к «владению» собственной историей и закрепления за ними права самостоятельно трактовать события колониальной эпохи. Принцип защиты исторической правды как один из столпов внешней политики роднит Россию и африканских антиколониалистов, что создает базу для наращивания сотрудничества.

    Общность подходов продемонстрировала и недавняя встреча Диданы с секретарем Генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым, состоявшаяся в Москве в конце марта. Стороны не просто обсудили важность исторической преемственности, но и договорились о более плотном взаимодействии с африканскими антиколониальными силами и движениями. В числе прочего было решено заняться организацией совместной открытой архивной базы для оценки юридических инструментов компенсации ущерба, нанесенного африканской цивилизации захватчиками в колониальный период. Это серьезно отличает подход единороссов от других российских парламентских партий, которые склонны делать основную ставку на выражение публичной солидарности с «бедными народами», но без долгосрочной стратегии действий.

    На данный момент Россия и Африка вместе ищут, в том числе на межпарламентском уровне, ключи к решению застарелой проблемы – возвращению культурных ценностей, вывезенных западниками с континента в колониальный период; в том числе через проработку механизмов добровольной реституции под эгидой институтов ООН. По самым скромным оценкам, в европейских музеях хранится до полумиллиона предметов быта и искусства, изъятых у коренного населения без согласия прямых владельцев. Даже с учетом тренда на передачу отдельных артефактов на историческую родину (например, возврат Францией черепа Мадагаскарского короля в 2025 году) Запад не спешит расставаться с наиболее ценными реликвиями, что раздражает африканцев.

    Разумеется, борьба с неоколониализмом в Африке требует постоянной сосредоточенности и внимательности. Вчерашние метрополии не упускают возможности сыграть на противоречиях внутри молодых африканских обществ и при всяком удобном случае намекают, что сотрудничество с Москвой – «тупиковое», а «золотая эпоха» Африки возможна только при возвращении в лоно Запада. Противники укрепления российско-африканских связей сетуют и на то, что у Москвы якобы нет устойчивой и долгосрочной идеологии взаимодействия с континентом – аналогичной индийским «Кампальским принципам» или китайскому «Сообществу единой судьбы». А значит, все ее усилия на этом направлении – не более чем «реактивные и тактические шаги».

    России есть чем отвечать на эти выпады. В условиях растущей напряженности на Ближнем Востоке и в Африке Москва остается одним из немногих внешних партнеров континента, кто не нарушает обязательств по поставке продовольствия и сырья. А в отдельных случаях еще и действует инициативно, обеспечивая гуманитарную поддержку особо страдающим партнерам.

    Помимо этого, Москва эффективно использует площадку БРИКС для формирования «антиколониальной надстройки». Объединение давно воспринимается странами Глобального Юга как противовес влиянию Запада – экономическому, политическому, культурному, а потому появление в его повестке вопросов, связанных с противодействием неоколониализму, закономерно.

    Россия также способна сыграть на опережение и предложить африканским партнерам «мостики» к решению их острых проблем – «смешивая» лучшие практики китайской, индийской и отечественной моделей борьбы с неоколониализмом. И в том числе использовать БРИКС как рычаг для ускорения реформы глобального управления и обеспечения более справедливого представительства африканских стран в руководящих институтах ООН. Межпартийное партнерство и сотрудничество в рамках движения «За свободу наций!» в данном случае станет своего рода «полуторным треком», который позволит Москве и африканским антиколониалистам развивать и апробировать идеи и в дальнейшем передавать их «наверх», для отстаивания на наднациональном уровне.

    Главное
    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия

    Цены на нефть стали падать немедленно после объявления о перемирии в иранской войне. Однако насколько устойчива эта тенденция? Судя по целому ряду признаков, даже если перемирие быстро превратится в настоящий мир, ждать возвращения дешевого топлива было бы преждевременно. Более того, налицо предпосылки к изменению всей структуры торговли нефтью. Подробности

    Перейти в раздел

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Перейти в раздел

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Перейти в раздел

    США и Иран выдали перемирие за победу

    «Персидский залив становится действительно персидским: Иран контролирует судоходство и держит под прицелом арабские нефтеналивные монархии. США вынуждены это принять». Так эксперты оценивают двухнедельное перемирие между США и Ираном. Мировая пресса пишет о «капитуляции» Дональда Трампа. Почему президент США передумал разрушать Иран и вместо «уничтожения цивилизации» теперь обещает золотой век Ближнего Востока? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

      Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    • США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    • Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

      На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как узнать результаты ОГЭ-2026: даты публикации, где посмотреть баллы и когда они придут

      Результаты ОГЭ-2026 становятся известны в среднем через 7-14 дней после экзамена. Уже определены примерные даты публикации баллов по всем предметам – от досрочного этапа в апреле до основного периода в июне. Разбираемся, когда ждать оценки, где их смотреть и что делать, если вы не согласны с полученным результатом.

    • Клещи весной 2026: сезон активности, как защититься и проверить участок на клещей

      С приходом весны 2026 года начинается сезон активности клещей – опасных паразитов, которые могут переносить серьезные инфекции. Уже при первых теплых днях они выходят из спячки и представляют угрозу как для людей, так и для домашних животных. Разбираемся, когда клещи наиболее активны, как защитить себя и семью, а также как проверить и очистить участок от паразитов.

    • Великий четверг 2026: традиции Чистого четверга, что можно и нельзя делать 9 апреля

      Православные 9 апреля 2026 года отмечают Великий четверг, который в народе называют Чистым четвергом. Этот день Страстной седмицы посвящен воспоминанию Тайной вечери и считается временем духовного и телесного очищения перед Пасхой. Верующие соблюдают особые традиции, проводят уборку, готовят куличи и красят яйца, а также стараются не нарушать важные запреты. Разбираемся, что можно и нельзя делать в Чистый четверг и какие обычаи действительно имеют смысл.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации