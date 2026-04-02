Захарова опубликовала список агрессий ЕС и НАТО в Африке
Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на заявление главы евродипломатии Каи Каллас о якобы «нападениях» России на Африку опубликовала реальный список агрессий стран Евросоюза и НАТО против государств Африки за последние сто лет.
«Давайте бедной Кае напомним, кто на самом деле оставил на этом континенте кровавый след. Список только за последние 100 лет получается более чем красноречивый», – заявила Захарова в своем Telegram-канале, прикрепив к сообщению ссылку на перечень военных действий и интервенций европейских стран и НАТО в Африке.
Захарова подчеркнула, что практически во всех наиболее заметных эпизодах агрессии, интервенций и колониальных войн участвовали современные государства Евросоюза и Британия. Она отметила, что эти страны 25 марта воздержались при голосовании по проекту резолюции о признании торговли порабощенными африканцами тяжким преступлением против человечности, что, по мнению дипломата, иллюстрирует суть неоколониализма.
Также Захарова напомнила, что в январе Каллас рассказывала о своей любви к чтению, пообещав стать «очень умной», и предложила ей для ознакомления коллективную монографию о колониализме и деколонизации, выразив надежду, что это поможет ей разобраться в теме.
Накануне Каллас вновь обвинила Россию в «агрессии» в отношении других государств, упомянув на этот раз страны Африки.
Ранее Захарова назвала чудовищными заявления Каллас о якобы нападении России на 19 стран. Она призвала вызывать санитаров для «врунгильды» Каллас.