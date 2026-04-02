Захарова опубликовала список агрессий ЕС и НАТО в Африке

Tекст: Валерия Городецкая

«Давайте бедной Кае напомним, кто на самом деле оставил на этом континенте кровавый след. Список только за последние 100 лет получается более чем красноречивый», – заявила Захарова в своем Telegram-канале, прикрепив к сообщению ссылку на перечень военных действий и интервенций европейских стран и НАТО в Африке.

Захарова подчеркнула, что практически во всех наиболее заметных эпизодах агрессии, интервенций и колониальных войн участвовали современные государства Евросоюза и Британия. Она отметила, что эти страны 25 марта воздержались при голосовании по проекту резолюции о признании торговли порабощенными африканцами тяжким преступлением против человечности, что, по мнению дипломата, иллюстрирует суть неоколониализма.

Также Захарова напомнила, что в январе Каллас рассказывала о своей любви к чтению, пообещав стать «очень умной», и предложила ей для ознакомления коллективную монографию о колониализме и деколонизации, выразив надежду, что это поможет ей разобраться в теме.

Накануне Каллас вновь обвинила Россию в «агрессии» в отношении других государств, упомянув на этот раз страны Африки.

Ранее Захарова назвала чудовищными заявления Каллас о якобы нападении России на 19 стран. Она призвала вызывать санитаров для «врунгильды» Каллас.