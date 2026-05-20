  Небензя призвал постпреда Украины Мельника точнее цитировать русский фольклор
    НАТО приступило к обороне России от украинских БПЛА
    Глава Калининградской области ответил на угрозы главы МИД Литвы атаковать регион
    Постпред Китая в ООН признал теневую дипломатию Пекина по Украине
    Мантуров: Китайские авто не должны конкурировать с «АвтоВАЗом»
    Почти 7 млн зрителей увидели трансляцию прибытия Путина в Китай
    Глава Росатома призвал полностью запретить применение оружия возле ядерных объектов
    Небензя: Переговорный процесс по Украине находится в тупике
    МЧС сообщило о праве спасателей сбивать дроны из автоматов
    Медведев предложил Прибалтике применить пятую статью НАТО против Украины
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Трамп пытается сделать Америку великой бензоколонкой

    Заявление Трампа о готовности КНР «закупать нефть в Техасе» хоть и вызвало скептицизм, но в очередной раз подтвердило стремление американского лидера использовать торговлю энергоносителями для управления мировой политикой.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Что означает арест Ермака для Зеленского и мира

    Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.

    Саид Гафуров Саид Гафуров Кто придет на смену Трампу

    Кого Дональд Трамп может выбрать своим преемником? От этого выбора зависит многое, однако куда важнее – сам механизм передачи власти. Вопрос о выборах 2028 года – это не просто гадание на тему: кто победит. Это вопрос о том, сможет ли двухпартийная система США пережить саму себя и какой будет политическая архитектура Америки после Трампа.

    20 мая 2026, 03:00 • Новости дня

    Пентагон объявил о сокращении военного контингента в Европе

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство войны США определит окончательную дислокацию сил США в Европе на основе дальнейшего анализа действий и потребностей, а пока число военного присутствия США в Европе и других странах сокращено до уровня 2021 года, говорится в заявлении, которое представил в соцсети Х представитель Пентагона Шон Парнелл.

    «Военное министерство сократило общее количество бригадных боевых групп (ББГ), направленных в Европу, с четырех до трех. Это возвращает нас к уровню ББГ в Европе в 2021 году. Решение стало результатом всестороннего, многоуровневого процесса, направленного на определение численности вооруженных сил США в Европе», – сказано в заявлении в сети Х.

    Там объяснили, что временная задержка развертывания вооруженных сил США в Польше была вызвана именно этим стратегическим анализом.

    В заявлении указано, что анализ преследовал целью продвижение программы президента США Дональда Трампа «Америка превыше всего» в Европе и на других театрах военных действий, в том числе за счет стимулирования и предоставления союзникам по НАТО «возможности взять на себя основную ответственность за оборону Европы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий НАТО заявил о дополнительном выводе войск США из Европы. Американский лидер объявил о планах масштабного сокращения военного контингента. Вэнс допустил отправку военных США в другую страну вместо Польши.

    19 мая 2026, 09:12 • Новости дня
    Начались масштабные учения ядерных сил России
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Маневры с привлечением более 64 тыс. военнослужащих по подготовке и применению ядерных сил начались в России и Белоруссии, сообщило российское Минобороны.

    Учения продлятся до 21 мая, они направлены на отработку действий в условиях потенциальной угрозы, указало ведомство в Max.

    В мероприятиях задействованы Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, Командование дальней авиации, а также силы Ленинградского и Центрального военных округов.

    Главной целью маневров заявлена проверка готовности органов управления и войск к предотвращению возможной агрессии. Военнослужащие отработают практические вопросы организации взаимодействия при выполнении поставленных задач.

    Планируется приведение в высшую степень готовности ряда соединений, а также пуски баллистических и крылатых ракет по российским полигонам.

    Всего в тренировках задействовано свыше 7,8 тыс. единиц техники, включая более 200 пусковых установок, свыше 140 летательных аппаратов, 73 корабля и 13 подводных лодок. Кроме того, военные отработают совместное применение ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии.

    Накануне Министерство обороны Белоруссии сообщило о начале тренировки воинских частей боевого применения ядерного оружия.

    В январе МИД России допускал возможность проведения совместных с Минском маневров по отработке применения нестратегического арсенала.

    19 мая 2026, 10:16 • Новости дня
    В России заметили двухместную версию истребителя Су-57
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Сети появились кадры, предположительно демонстрирующие ранее неизвестную двухместную модификацию новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57, проходящую наземные испытания, пишет TWZ.

    Фотография нового варианта самолета была опубликована в Telegram-канале Fighterbomber, тесно связанном с Воздушно-космическими силами России, пишет TWZ.

    Главной особенностью машины стала переработанная носовая часть фюзеляжа с тандемной кабиной, напоминающей компоновку Су-30 и Су-27УБ. Заднее кресло расположено значительно выше переднего, что обеспечивает улучшенный обзор.

    По данным источника, сейчас истребитель проходит испытания рулежки. Точное место съемок неизвестно из-за размытого фона, однако подобные тесты традиционно проводятся в подмосковном Жуковском. Некоторые источники предполагают, что новинка может получить индекс Су-57Д или Су-57УБ, а сам самолет мог быть создан на базе одного из прототипов Т-50-5Р.

    Издание отмечает, что появление двухместной версии Су-57 выглядит интригующе, так как ранее о таких разработках не сообщалось. Однако в 2023 году был запатентован «многофункциональный двухместный малозаметный тактический самолет». Российские СМИ тогда писали, что он предназначен для «выполнения роли воздушного командного пункта для сетецентрических операций смешанных групп авиации». Патент также указывал на возможность использования машины для обучения экипажей.

    Аналитики предполагают, что двухместный Су-57 может использоваться для управления ведомыми беспилотниками, в частности, тяжелым ударным дроном С-70 «Охотник». Второй член экипажа мог бы выполнять роль командира миссии, координируя тактику беспилотных систем на передовой. Кроме того, создание такой модификации может повысить экспортный потенциал истребителя, особенно среди стран, заинтересованных в замене самолетов семейства Су-30.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разработчики планировали создать двухместную модификацию Су-57 для зарубежных рынков и учебных центров.

    На прошлой неделе этот самолет уничтожил важные логистические узлы противника в Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

    Несколькими днями ранее российский истребитель сбил шведский самолет-разведчик Saab 340 ракетой Р-37М.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    19 мая 2026, 15:48 • Новости дня
    FT: Трамп предложил Китаю и России объединиться против МУС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время визита в Пекин американский президент Дональд Трамп предложил создать общий фронт США, Китая и России против Международного уголовного суда (МУС), заявив о совпадении интересов, пишут западные СМИ.

    Во время недавних переговоров в Пекине президент США Дональд Трамп предложил председателю КНР Си Цзиньпину объединить усилия США, Китая и России для противостояния Международному уголовному суду (МУС), пишет ТАСС со ссылкой на публикацию Financial Times. По данным газеты, инициатива прозвучала как идея совместных действий трех держав против МУС.

    Издание отмечает, что Трамп во время обсуждения подчеркнул: «Интересы трех стран в отношении МУС совпадают». По информации Financial Times, в Белом доме отказались комментировать эти сведения, однако ранее Вашингтон уже высказывал резкую критику в адрес МУС, обвиняя суд в политизации, превышении полномочий и ущемлении суверенитета США. Авторы статьи вместе с тем указывают, что официальной позиции Пекина по этому предложению пока нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп 7 февраля подписал указ о введении санкций против Международного уголовного суда за его действия против Вашингтона и союзников. Позднее администрация Трампа ввела персональные финансовые и визовые санкции против прокурора МУС Карима Хана и обвинила суд в злоупотреблении полномочиями.

    Также сообщалось, что Россия обсуждает с государствами БРИКС создание международно-правового органа в качестве альтернативы действующему МУС.

    19 мая 2026, 12:21 • Новости дня
    МИД Греции: Украинский морской дрон угрожал судоходству
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обнаруженный в пещере у греческого острова Лефкада надводный морской безэкипажный дрон представлял опасность для судоходства и безопасности граждан, был угрозой для окружающей среды и экономической жизни, но Греция все равно будет продолжать поддерживать Украину, заявил министр иностранных дел Йоргос Герапетритис.

    Герапетритис подчеркнул, что ситуация с найденным беспилотником остается серьезной и требует расследования, передает ТАСС.

    «Это чрезвычайно серьезная тема, которая возникла совсем недавно. Совершенно немыслимо, чтобы беспилотный катер находился у греческого побережья. Это создает огромную проблему для свободы судоходства, огромную проблему для безопасности самих граждан, для экономической жизни и, конечно же, для окружающей среды», – сказал Герапетритис.

    По словам министра, Средиземное море не должно становиться центром операций. Он добавил, что окончательное заключение Генерального штаба национальной обороны Греции о причинах появления и характеристиках беспилотника еще не получено. После завершения анализа будут приняты необходимые меры как на двустороннем уровне с участием страны происхождения катера, так и в международных организациях.

    Несмотря на инцидент, Герапетритис заверил, что Греция продолжит поддерживать Украину, назвав это решение стратегической национальной политикой. Официальный представитель правительства Павлос Маринакис сообщил, что Киев был неофициально проинформирован об обнаружении дрона. По данным СМИ, катер Magura V5 с работающим двигателем и взрывчаткой массой от 100 до 300 килограммов был найден местным рыбаком. Саперы изъяли и уничтожили опасный груз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Греция выразила протест в связи с обнаружением неразорвавшегося украинского военно-морского дрона в своих водах.

    Министерство обороны страны официально подтвердило принадлежность найденного у острова Лефкада безэкипажного катера Вооруженным силам Украины.

    Власти в Афинах потребовали от Киева отозвать все подобные аппараты подальше от греческого побережья.

    19 мая 2026, 20:46 • Новости дня
    В России стартовали летные испытания двухместного истребителя Су-57
    Tекст: Денис Тельманов

    Новая модификация российского боевого самолета пятого поколения впервые поднялась в воздух, получив функции учебно-тренировочной машины и воздушного командного пункта.

    Отечественные авиастроители приступили к тестированию новейшей версии передового военного борта, передает ТАСС. Первый вице-премьер России Денис Мантуров подтвердил старт проверок машины в реальных условиях.

    «Начались летные испытания прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Этот самолет, инициативно разработанный нашими авиастроителями, помимо уникальных боевых характеристик будет также обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления», – отметил политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Сети появились кадры наземных испытаний двухместной модификации этого истребителя. Несколькими днями ранее данный самолет совершил около тридцати успешных ударов по логистическим узлам противника. До этого российская машина сбила переданный украинским войскам шведский самолет-разведчик Saab 340.

    19 мая 2026, 16:44 • Новости дня
    В Литве начали обсуждать возможное размещение в стране ядерного оружия

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Литвы начали обсуждать возможность изменить конституционный запрет на размещение ядерного оружия союзников, чтобы адаптироваться к нынешней геополитической обстановке, пишут местные СМИ.

    Руководство Литвы одобрило старт внутренней дискуссии о возможных поправках к конституции, которые открыли бы путь к размещению на территории страны ядерного оружия союзников, передает ТАСС со ссылкой на портал национального радио LRT.

    По данным портала, спикер Сейма Юозас Олекас заявил: «На фоне нынешней геополитической ситуации Литве следует рассмотреть возможность пересмотра конституционных ограничений». Сейчас статья 137 конституции запрещает размещение в Литве оружия массового поражения и иностранных военных баз.

    Инициативу начать обсуждение поддержал президент Гитанас Науседа. Глава комитета Сейма по нацбезопасности и обороне Римантас Синкявичюс также выступил за межпартийную дискуссию по этому вопросу.

    Как отмечает LRT, для внесения изменений в конституцию требуется не менее 94 голосов депутатов Сейма в двух голосованиях с интервалом не менее трех месяцев.

    Ранее Науседа выразил готовность принять на территории республики дополнительных американских военных и занялся строительством инфраструктуры для их размещения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политологи отмечают соревнование Польши и Литвы за выводимый из Германии американский контингент ради политических и экономических выгод.

    А глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил о готовности НАТО нанести удар по российским военным объектам в Калининграде.

    19 мая 2026, 08:58 • Новости дня
    Космические силы США анонсировали пуск межконтинентальной ракеты

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные проведут тестовый запуск невооруженной межконтинентальной ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд, с базы в Калифорнии.

    Предстоящий старт организует 30-е крыло космических сил, дислоцированное на базе Ванденберг, передает РИА «Новости». Известно, что данная ракета способна нести ядерный боезаряд, однако в этот раз полетит без него.

    «Испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III... запланирован 20 мая в промежутке от 00.01 по 6.01 по тихоокеанскому времени (с 10.01 мск по 16.01 мск) с северной части Ванденберг», – отмечается в официальном пресс-релизе ведомства.

    В американском командовании уточнили, что подобные тесты проводятся регулярно и никак не зависят от текущей международной обстановки. Главная цель испытаний заключается в том, чтобы проверить точность и подтвердить боевую готовность системы вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте американские военные осуществили плановый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

    Телеканал CBS сообщил о значительном превышении запланированного срока службы этих ракет.

    Командование глобальных ударов ВВС США выразило готовность увеличить число атомных боезарядов на данных носителях.

    19 мая 2026, 10:57 • Новости дня
    Швеция решила закупить у Франции четыре оснащенных системами ПВО фрегата
    Tекст: Мария Иванова

    Стокгольм планирует усилить свою противовоздушную оборону за счет приобретения современных боевых кораблей у французской компании Naval Group.

    Шведское правительство приняло решение о закупке четырех французских фрегатов, оснащенных системами противовоздушной обороны, передает ТАСС.

    Речь идет о кораблях класса FDI от компании Naval Group. Контракт пока не подписан, однако переговоры с Парижем уже начались, а первые поставки ожидаются с 2030 года.

    По данным Bloomberg, четыре французских фрегата обойдутся Швеции в 5 млрд долларов.

    «Это корабли, которые наилучшим образом соответствуют требованиям Швеции. Это одна из крупнейших инвестиций в оборону с момента появления истребителей Gripen в 1980-х годах, это утроение возможностей шведской противовоздушной обороны по сравнению с сегодняшним днем», – заявил на пресс-конференции премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.

    Глава кабинета министров выразил уверенность, что этот шаг серьезно укрепит безопасность Балтийского моря. Сейчас основу шведского флота составляют небольшие корветы типа Visby, значительно уступающие фрегатам в размерах. Главной задачей новых судов станет перехват и уничтожение баллистических ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стокгольм проводит форсированную модернизацию своих вооруженных сил и флота.

    Шведские власти запланировали увеличение оборонных расходов. Для подготовки к возможному «конфликту с Россией» страна закупила 44 новых танка Leopard 2A8.

    19 мая 2026, 17:12 • Новости дня
    Украина признала сбитый над Эстонией беспилотник

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские военные признали, что беспилотник, нарушивший воздушное пространство Эстонии, принадлежал Киеву, а глава оборонного ведомства принес официальные извинения, заявили в Таллине.

    Украина подтвердила принадлежность беспилотника, который был уничтожен в небе над Эстонией, заявил министр обороны прибалтийской страны Ханно Певкур, сообщает РИА «Новости».

    «Мы еще раз подтвердили с министром обороны Украины, что разрешение использовать наше воздушное пространство есть только у наших союзников; Украина такого разрешения не запрашивала. Министр обороны Украины принес извинения», – привел портал Delfi слова Певкура с пресс-конференции, посвященной инциденту.

    Эстонский бригадный генерал Рийво Валге отметил, что обнаружению и уничтожению аппарата способствовали хорошие погодные условия. А украинский дрон над территорией Эстонии сбил румынский истребитель.

    Ранее во вторник Певкур заявил об отсутствии разрешения для Украины на использование эстонского воздушного пространства для атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны Эстонии перехватили дрон над озером Выртсъярв на юге страны, и министр обороны назвал этот случай первым успешным уничтожением беспилотника своими силами.

    До этого другой украинский беспилотник нарушил воздушное пространство Эстонии во время масштабной атаки дронов и затем покинул его.

    19 мая 2026, 15:07 • Новости дня
    Совет Европы назвал страны с самыми переполненными тюрьмами

    Tекст: Денис Тельманов

    Франция и Турция заняли лидирующие позиции по уровню переполненности пенитенциарных учреждений среди всех государств, входящих в Совет Европы.

    Франция и Турция оказались на первом месте по перегруженности пенитенциарной системы среди членов Совета Европы, передает РИА «Новости». В ежегодном отчете организации отмечается, что в этих странах на 100 мест приходится 131 заключенный.

    «Число пенитенциарных систем, сообщивших о серьезной перегруженности, выросло с шести в январе 2024 года до девяти в январе 2025 года: Турция и Франция, Хорватия (123 заключенных), Италия (121), Мальта (118), Кипр (117), Венгрия (115), Бельгия (114) и Ирландия (112)», – говорится в заявлении на сайте Совета Европы. В этих государствах также зафиксированы одни из самых тяжелых условий содержания.

    Умеренная переполненность тюрем наблюдается в Финляндии (110%), Греции (108%), Шотландии (106%), Северной Македонии (104%) и Швеции (103%). Всего к январю 2025 года в тюрьмах стран Совета Европы находилось более 1,1 млн человек. Наибольшее число заключенных на 100 тыс. населения отмечено в Турции, Азербайджане и Молдавии.

    Турция также лидирует по количеству осужденных на одного сотрудника учреждения (4,6). Больше всего иностранцев содержится в тюрьмах Лихтенштейна (100%), Монако (90%) и Люксембурга (78%).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте прошлого года число заключенных во французских тюрьмах достигло рекордной отметки в 81,5 тысячи человек. В мае более половины жителей страны поддержали инициативу об аренде тюремных мест за границей. Осенью парижская тюрьма Санте превысила свою нормативную вместимость на 180 процентов.

    19 мая 2026, 10:21 • Новости дня
    Стало известно о массовом уходе критиков Трампа из Сената

    Tекст: Мария Иванова

    Американские политики-республиканцы, открыто критикующие Дональда Трампа, массово проигрывают внутрипартийные выборы или добровольно отказываются от переизбрания накануне ноябрьского голосования, пишет The Washington Post.

    Американские парламентарии сталкиваются с серьезными проблемами из-за противостояния главе государства, передает The Washington Post.

    Ярким примером стал сенатор от Луизианы Билл Кэссиди, который проиграл внутрипартийные выборы после голосования за импичмент пять лет назад.

    Политик отказался тихо уходить в отставку. «Когда вы участвуете в демократии, иногда все оборачивается не так, как вы хотите», – заявил Кэссиди. Он добавил, что в таких ситуациях не следует жаловаться или заявлять о краже голосов.

    Другие критики администрации также покидают свои посты. Сенатор от Северной Каролины Том Тиллис отказался от переизбрания, раскритиковав налоговые инициативы и кадровые решения Белого дома. Митч Макконнелл, активно требующий финансирования для Киева, тоже уходит в отставку в следующем году.

    Аналогичная ситуация наблюдается в палате представителей. Дон Бэкон завершает карьеру, а Марджори Тейлор Грин покинула конгресс в прошлом году. По словам экспертов, организованного республиканского сопротивления лидеру страны больше не существует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за новой войны рейтинг Дональда Трампа рухнул. ывший конгрессмен-республиканец Кен Бак публично раскритиковал политику президента.

    19 мая 2026, 22:56 • Новости дня
    Вице-президент США ответил на вопрос об участии в президентской кампании

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский вице-президент Джей Ди Вэнс в ходе брифинга ответил на вопрос о своем возможном участии в грядущей президентской кампании, к тому же президент США Дональд Трамп не раз отмечал его в качестве одного из самых подходящих кандидатов.

    «Я не потенциальный будущий кандидат, я вице-президент, и мне очень нравится моя работа. Я  постараюсь выполнять ее настолько хорошо, насколько смогу» – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио президент Дональд Трамп назвал основными преемниками на выборах 2028 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп назвал Вэнса и Рубио членами «команды мечты» на выборах 2028 года. Вэнс после отъезда Трампа сравнил себя с главным героем фильма «Один дома».

    Кроме того, востоковед Саид Гафуров разбирался с газетой ВЗГЛЯД, кто придет на смену Трампу.


    19 мая 2026, 10:45 • Новости дня
    В России разработали повышающий дальность ударов дронов воздушный ретранслятор

    Tекст: Мария Иванова

    Российские специалисты сконструировали комплекс «Одиссей», благодаря которому дистанция эффективной работы боевых беспилотных летательных аппаратов возросла на десятки километров.

    Инновационное устройство спроектировано при активном участии бойцов спецназа ВДВ, передает ТАСС.

    Аппарат базируется на 15-дюймовом коптере, который оснащен модулем удержания позиции и способен стабильно транслировать сигнал управления.

    «Через «Кулибин-клуб «Народного фронта» мы вышли на свой первый контракт, вместе с ним прошли апробационные мероприятия, тестовую поставку в войска. Совместно с бригадой спецназа ВДВ мы создали дрон-ретранслятор «Одиссей», испытали с помощью Кулибин-клуба его на полигонах, получили рекомендации и дорабатываем», – рассказали в конструкторском бюро «Авиатехнолаб».

    Специалисты добавили, что благодаря новинке дальность полета ударных аппаратов достигла 70 километров. Ретранслятор работает как вышка связи, обходя препятствия рельефа и позволяя беспилотникам безопасно снижаться без потери видеосигнала. Устройство может зависать на высоте до 100 метров и работать более одного часа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года специалисты добровольческой бригады имени Александра Невского приступили к созданию уникального ретранслятора для беспилотников.

    В сентябре российские инженеры при поддержке «Народного фронта» разработали многоцелевую беспилотную платформу-ретранслятор «Зефир-М».

    В начале прошлого года бойцы российской армии в Херсонской области протестировали систему увеличения дальности полета FPV-дронов на базе аппарата «Мерлин-ВР».

    19 мая 2026, 13:19 • Новости дня
    Генсек ОДКБ анонсировал масштабные военные учения в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) планирует провести осенью текущего года на территории России комплекс учений с опорой на боевой опыт специальной военной операции, заявил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.

    Осенью текущего года на территории России состоится масштабная серия военных маневров стран ОДКБ, передает ТАСС. Об этих планах рассказал генеральный секретарь организации Таалатбек Масадыков во время выступления в Вене.

    Заявление прозвучало на площадке ОБСЕ в рамках круглого стола, посвященного роли альянса в укреплении международного мира. «В целях повышения выучки, слаженности и мобильности коллективных сил проведем осенью на территории РФ комплекс учений с опорой на передовой опыт боевых действий, полученный при проведении специальной военной операции», – подчеркнул Масадыков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД России Александр Панкин указал на важность укрепления военных возможностей союзников.

    Минобороны России объявило о проведении учений сил организации в текущем году на территории трех стран.

    Президент Владимир Путин предложил членам альянса начать масштабное обновление военного арсенала.

    19 мая 2026, 06:46 • Новости дня
    Китай направил авианосец в Тихий океан на учения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) проводят учения авианосной группы в западной части Тихого океана, говорится в сообщении, опубликованном на странице ВМС НОАК в соцсети WeChat.

    «19 мая ВМС НОАК направили авианосную ударную группу во главе с авианосцем «Ляонин» в соответствующие акватории западной части Тихого океана для проведения учений», – говорится в сообщении военного ведомства, опубликованном в соцсети WeChat, передает ТАСС.

    Целью масштабных маневров заявлена проверка и повышение уровня реальной боеготовности китайских войск. Военные отрабатывают слаженность действий корабельных соединений в океанской зоне.

    В ВМС НОАК подчеркнули, что мероприятия носят плановый характер и организованы в соответствии с годовым графиком. Эти действия направлены на укрепление способности вооруженных сил выполнять поставленные задачи и полностью соответствуют международному праву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля вооруженные силы Тайваня зафиксировали вблизи острова 11 кораблей китайской армии.

    В конце прошлого года военные КНР завершили масштабные маневры в этом регионе.

    Ранее авианосец «Ляонин» уже проходил вблизи острова для выхода в западную часть Тихого океана.

