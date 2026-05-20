Пентагон объявил о сокращении военного контингента в Европе

Tекст: Катерина Туманова

«Военное министерство сократило общее количество бригадных боевых групп (ББГ), направленных в Европу, с четырех до трех. Это возвращает нас к уровню ББГ в Европе в 2021 году. Решение стало результатом всестороннего, многоуровневого процесса, направленного на определение численности вооруженных сил США в Европе», – сказано в заявлении в сети Х.

Там объяснили, что временная задержка развертывания вооруженных сил США в Польше была вызвана именно этим стратегическим анализом.

В заявлении указано, что анализ преследовал целью продвижение программы президента США Дональда Трампа «Америка превыше всего» в Европе и на других театрах военных действий, в том числе за счет стимулирования и предоставления союзникам по НАТО «возможности взять на себя основную ответственность за оборону Европы».

