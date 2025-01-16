National Interest сообщил о закупке Швецией 44 танков Leopard 2A8 для укрепления армии

Tекст: Елизавета Шишкова

Страна приобрела 44 новых танка Leopard 2A8, которые станут частью нового бронетанкового парка. Ожидается, что общее количество этих танков достигнет 110. Эти меры предприняты в контексте подготовки к потенциальному вооруженному конфликту с Россией, сообщает «Российская газета».

Кроме того, планируется обновление существующего парка боевых машин пехоты CV90. Такое усиление может сделать шведскую армию одной из самых оснащенных в Северной Европе.

Как отмечает обозреватель National Interest, «решение Стокгольма укрепить свои наземные возможности значительно усиливает общий потенциал сдерживания НАТО против России».

Как сообщало агентство Associated Press, похоронные ассоциации в Швеции рассматривают вопрос о приобретении достаточного количества земли для возможных массовых захоронений в случае войны.

Кроме того, Швеция планирует в этом году внедрить в свою армию рой беспилотников, разработанный компанией SAAB и вооруженными силами, которые смогут выполнять задачи без ручного управления, включая разведку и наблюдение.

При этом посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявлял, что Россия не угрожает Швеции и Финляндии, но готова к ответным мерам, если угрозы будут исходить из этих стран.



