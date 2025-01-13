Швеция разработала новый рой беспилотников для армии

Швеция приняла на вооружение новый рой дронов с автономным управлением

Tекст: Дмитрий Зубарев

По данным, предоставленным ТАСС, министр обороны Швеции Пол Йонсон объявил о разработке нового типа роя беспилотников на ежегодной конференции «Народ и оборона». Министр отметил, что разработка, которая могла бы занять пять лет, была завершена всего за один год благодаря слаженной работе вооруженных сил Швеции и компании SAAB.

Йонсон подчеркнул, что быстрые темпы вооружения армии необходимы для обеспечения национальной безопасности, и беспилотные технологии играют ключевую роль в этом процессе. Новый рой дронов оснащен программным обеспечением, которое позволяет выполнять задачи, такие как разведка и наблюдение, без ручного управления со стороны оператора.

Испытания новой системы пройдут во время военных учений Arctic Strike в марте. Ожидается, что система будет полностью внедрена в течение года, а обучение ее использованию пройдут как постоянный состав армии, так и призывники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт предупредила, что количество жертв от украинских беспилотников может увеличиться; в январе 2024 года «Росэлектроника» поставила более 100 противодроновых комплексов «Серп»; разработчик рассказал о новой системе защиты российских танков от FPV-дронов.