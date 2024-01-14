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    Везде, где имела место революция, имела место и интеллигенция. Точнее, наоборот: везде, где возникала интеллигенция, возникала революция. Потому что сама интеллигенция и была закваской революции.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский умирать не собирается

    Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.

    12 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Упавшее знамя свободы вероисповедания подняла Россия

    В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.

    9 комментариев
    14 января 2024, 13:55

    Разработчик рассказал о новой системе защиты российских танков от FPV-дронов

    Представитель 3mx Шандобыло: Комплекс «Сания» не позволяет дронам противника подлететь к российским танкам

    Разработчик рассказал о новой системе защиты российских танков от FPV-дронов
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    Российские танки в зоне спецоперации нуждаются в усиленной защите от украинских дронов. Именно поэтому была создана система, позволяющая сбивать БПЛА на большом удалении от машины. Кроме того, «Сания» практически не «подсвечивает» технику для РЭР ВСУ. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал представить компании-разработчика комплекса «Сания» Сергей Шандобыло.

    «В зоне спецоперации стало окончательно понятно, что любой РЭБ – это своего рода новогодняя елка, которая ярко «светится» для систем радиоэлектронной разведки (РЭР). Суть «Сании» заключается в том, что она способна включаться только в момент появления FPV-дрона в зоне видимости. То есть она заранее не подсвечивает наши танки для разведки противника», – рассказал Сергей Шандобыло, директор по развитию компании 3mx.  

    «Более того, «Сания» способна подавлять дрон противника на довольно большом расстоянии от самих танков. То есть БПЛА просто не успевает подлететь. Сама система работает следующим образом: в режиме радиомолчания она пассивно сканирует пространство на наличие сигналов от FPV-дронов и при его появлении активирует защиту. Сама защита работает до тех пор, пока комплекс продолжает видеть дрон. Как только аппарат падает, еще 30 секунд идет подавление, а затем «Сания» выключается», – объяснил эксперт.

    Специалист назвал еще одну особенность разработки. «У дрона есть приемник и передатчик. И приемники обладают широким спектром используемых частот. В то время как передатчики видеосигнала более-менее универсальны в плане частотности. Поэтому «Сания» детектирует именно видео, которое проще обнаружить», – пояснил он.

    По его словам, необходимость создания комплекса была обусловлена в том числе ролью танков на поле СВО. «На фоне этого мы сделали так, чтобы «Санию» можно дорабатывать, устанавливать и снимать с танков буквально в полевых условиях. Для наших ребят в зоне спецоперации это очень важно», – дополнил собеседник.

    Резюмируя, Шандобыло подчеркнул, что сейчас для российских танков, по сути, создан комплекс мер защиты, который включает в себя и уже нашумевшие «мангалы». И в совокупности с «Санией» это позволит обезопасить машины от дронов противника.

    Ранее Минобороны сообщило, что на российских танках в зоне СВО используют комплексы подавления FPV-дронов «Сания». Ведомство показало работу танка Т-80БВМ с системой подавления беспилотников «Сания», разработанной компанией 3mx.

    Комплекс работает автоматически, по данным изготовителя, он способен фиксировать одиночные FPV-дроны или рои таких аппаратов на расстоянии до полутора километров. Эти беспилотники подавляются на расстоянии до километра. «Сания» способна работать и при движении машины. В ходе боевой работы танковые экипажи 9-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса уничтожили опорный пункт украинских военных у Первомайского. Танк Т-80БВМ использовал складки местности и прибыл на позицию, чтобы открыть огонь. ВСУ потеряли до 10 человек убитыми и ранеными

    13 января 2024, 20:40
    На Украине заявили о резкой смене позиции Буданова по России
    На Украине заявили о резкой смене позиции Буданова по России

    Tекст: Ольга Иванова

    Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов больше не говорит о возможности захвата Крыма, заявил киевский политолог Дмитрий Корнейчук в эфире YouTube-канала «Да, это так».

    Он напомнил, что еще полгода назад Буданов говорил про быстрое наступление, «захват Крыма» Киевом, а теперь он говорит противоположное – «о том, что никто никуда не может продвинуться, о том, что у россиян большое количество дронов, минных полей».

    Эксперт считает, что таким образом украинцев и западную общественность готовят к «заморозке» конфликта, передает РИА «Новости».

    Напомним, Буданов заявлял, что летом 2023 года Крым должен вернуться в состав Украины, а ВСУ должны перенести боевые действия на территорию России в границах 1991 года.

    Также глава ГУР признавал «нулевой КПД» от принудительно мобилизованных в ВСУ.

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    13 января 2024, 16:16
    Беспилотный робот «Черепаха» начал подвозить мины расчетам в зоне СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военнослужащие в ЛНР начали применять для доставки мин, других боеприпасов и грузов беспилотный робот-доставщик «Черепаха», рассказал гендиректор предприятия-стартапа Argo Константин Багдасаров.

    На форуме содействия специальной военной операции «Плечом к плечу» он рассказал, что один робот-доставщик с прошлого года ходит в ЛНР. Машина доставляет все, но в основном – мины для расчетов, сообщает ТАСС.

    Максимальная полезная нагрузка, которую может перевозить робот, – 1 500 кг, он бесшумен, так как использует электродвигатель. Он также может выполнять несколько задач: логистику, наблюдение, огневую поддержку, спасение, медицинскую эвакуацию, ретрансляцию связи.

    Ранее в Сети появилась фотография, на которой демонстрируется боевая машина зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Гибка-С» в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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    13 января 2024, 16:10
    Украинский эксперт заявил о постоянной опасности после российских ударов

    Украинский эксперт Гетьман заявил о постоянной опасности после российских ударов «Кинжалами»

    Украинский эксперт заявил о постоянной опасности после российских ударов
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия и дальше будет наносить массированные удары по объектам на территории Украины с применением крылатых ракет Х-22 и гиперзвуковых ракет «Кинжал», об этом в эфире YouTube-канала Radio NV рассказал военный эксперт Алексей Гетьман.

    Также украинский эксперт заявил в программе, что у России есть все возможности и ресурсы проводить по три-четыре массированные воздушные атаки в месяц. Он подчеркнул, что целями таких атак становятся военные объекты и предприятия Украины, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны сообщили, что утром в субботу ВС России нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, производящим снаряды 155, 152 и 125 мм и беспилотники.

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    14 января 2024, 09:35
    Стало известно об отъезде на СВО экс-мэра Владивостока

    Источник: Осужденный экс-мэр Владивостока Гуменюк уехал на СВО

    Стало известно об отъезде на СВО экс-мэра Владивостока
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк, осужденный на 12 лет колонии по делу о взятках, отправился в зону СВО, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    Впервые информация о том, что Гуменюк отправился в зону СВО, появилась в соцсетях в ноябре, тогда в ГУФСИН эти данные опровергли.

    Как сообщил источник РИА «Новости», Гуменюк уехал в зону СВО.

    Напомним, в январе 2023 года Гуменюк был признан виновным в получении многомиллионных взяток и осужден на 16 лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Также его приговорили к штрафу в 150 млн рублей.

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    13 января 2024, 16:25
    Моравецкий признал, что украинское контрнаступление провалилось

    Экс-премьер Польши Моравецкий признал, что украинское контрнаступление провалилось

    Моравецкий признал, что украинское контрнаступление провалилось
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, покинувший пост в декабре, признал, что украинское контрнаступление провалилось.

    По его словам, конфликт на Украине развивается сейчас в неправильном направлении, передает РИА «Новости».

    «Контрнаступление, которое наши украинские друзья и партнеры начали в конце весны прошлого года... не было успешным», – сказал он.

    Моравецкий подчеркнул, что Россия обладает значительными ресурсами и стратегической глубиной, а также демонстрирует терпение в политике. Ранее бывший премьер-министр заявил об огромном преимуществе России в зоне СВО.

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    14 января 2024, 12:46
    ВС России пресекли шесть попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

    Группировка «Восток» пресекла шесть попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

    ВС России пресекли шесть попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении
    @ REUTERS/Inna Varenytsia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения группировки войск «Восток» в течение суток сорвали шесть попыток ВСУ провести ротацию подразделений на Южно-Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

    По его словам, в течение суток пресечены шесть попыток противника провести ротации боевиков в районах Равнополя и Новомихайловки, передает ТАСС.

    Гордеев добавил, что артиллерия и авиация ВС России поразили опорные пункты и пункты временной дислокации 79-й десантно-штурмовой и 58-й механизированной бригад ВСУ в районах Новомихайловки и Новодонецкого.

    По его словам, потери ВСУ составили более 110 военнослужащих, 152-миллиметровая гаубица Д-20, три автомобиля, а также пять минометных расчетов и пункт управления БПЛА.

    Ранее Гордеев сообщил, что потери ВСУ на Южно-Донецком направлении составили 90 военнослужащих, две бронированные машины и шесть пикапов.

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    14 января 2024, 05:53
    Минобороны заявило о подавляющих FPV-дроны комплексах на российских танках

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На российских танках в зоне спецоперации используют комплексы подавления FPV-дронов «Сания», сообщило Министерство обороны России в воскресенье.

    Ведомство показало работу танка Т-80БВМ с системой подавления беспилотников «Сания», разработанной компанией 3mx, передает РИА «Новости».

    Комплекс работает автоматически, по данным изготовителя, он способен фиксировать одиночные FPV-дроны или рои таких аппаратов на расстоянии до полутора километров. Эти беспилотники подавляются на расстоянии до километра. «Сания» способна работать и при движении машины.

    В ходе боевой работы танковые экипажи 9-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса уничтожили опорный пункт украинских военных у Первомайского.

    Танк Т-80БВМ использовал складки местности и прибыл на позицию, чтобы открыть огонь. ВСУ потеряли до 10 человек убитыми и ранеными.

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    14 января 2024, 09:48
    Российские снайперы на Запорожском направлении назвали приоритетные цели

    Снайперы России на Запорожском направлении отнесли иностранных наемников к приоритетным целям

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Снайперы различных российских подразделений в зоне СВО относят к одной из приоритетных целей для себя иностранных наемников ВСУ, рассказали снайперы ВС России.

    Бойцы пояснили, что наемников легко отличить от украинских боевиков, потому что зарубежные военные лучше одеты, отдают приказы и держатся в центре или позади группы.

    Как рассказал снайпер с позывным «Пианист», ликвидация иностранного наемника для российского военнослужащего будет своей победой, потом можно будет вспомнить, что «иностранного фашиста отправили к Бандере», передает РИА «Новости».

    Снайпер с позывным «Немой» поддержал коллегу, заявив, что иностранцы, должны дома сидеть, и пообещал, что если увидит наемника, то будет стрелять.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России в ходе специальной военной операции ликвидировали свыше 5,9 тыс. наемников.

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    14 января 2024, 11:56
    Командующий ТОФ рассказал о перевооружении АПЛ «Антей» на новые ракетные комплексы

    Командующий ТОФ подтвердил переоснащение «Антеев» ракетами «Калибр», «Оникс» и «Циркон»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командующий Тихоокеанским флотом ВМФ России Виктор Лиина подтвердил переоснащение подлодок проекта 949А «Антей» новым ракетным комплексом для решения задач, схожих с задачами лодок серии «Ясень».

    Как сказал Лиина в интервью «Военной приемке», лодки проекта 949А имеют очень хороший модернизационный потенциал, передает РИА «Новости».

    По его словам, одна из подводных лодок 949-го проекта проходит модернизацию, в ходе которой будет оснащена новым ракетным комплексом, новыми средствами связи, радиотехнического вооружения, будут поставлены новые обслуживающие комплексы. Лиина добавил, что, хотя «Антей» другого водоизмещения, но будет решать такие же задачи, приблизительно, как и «Ясень».

    Напомним, в декабре 2021 года источник в судостроительной отрасли сообщил, что АПЛ «Челябинск» переделают в носителя крылатых ракет «Оникс» и «Циркон» по проекту 949АМ, работы на корабле начнутся после завершения модернизации однотипной субмарины «Иркутск».

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    14 января 2024, 08:59
    Российские десантники «Ланцетами» уничтожили два танка ВСУ

    Российские десантники «Ланцетами» уничтожили два танка ВСУ на правом берегу Днепра

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчет разведывательного беспилотника «Zala» соединения ВДВ обнаружил на правом берегу Днепра два танка ВСУ и скорректировал их поражение «Ланцетами», сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении на официальном сайте Минобороны, расчет разведывательного беспилотника «Zala» соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» в условиях помех радиоэлектронной борьбы обнаружил на правом берегу Днепра два танка ВСУ и передал их координаты на командный пункт, где было принято решение уничтожить их барражирующими боеприпасами «Ланцет».

    В Минобороны добавили, что разведка грамотно скорректировала заход «Ланцетов» на цели и зафиксировала поражение двух танков.

    Ранее в Минобороны сообщили, что на правом берегу Днепра в Херсонской области были обнаружены два танка и замаскированная САУ ВСУ, которые уничтожили барражирующими боеприпасами «Ланцет».

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    14 января 2024, 13:52
    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли более 300 военных
    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли более 300 военных
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российская армия за минувшие сутки поразила на Донецком направлении более 300 украинских военных, девять танков, БМП Bradley, зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» и 27 автомобилей, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Донецком направлении ВС России отразили три атаки штурмовых групп 21-й, 24-й механизированных и 50-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Веселого, Новгородского и Невельского ДНР. Отмечается, что на данном направлении Украина потеряла убитыми и ранеными более 300 военных, девять танков, четыре боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley, четыре боевые бронированные машины, зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» и 27 автомобилей.

    В пресс-службе уточнили, что во время контрбатарейной борьбы за минувшие сутки российские военные ликвидировали две артиллерийские системы М777 производства США, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, АS-90 производства Великобритании, Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, самоходную пушку Dana чешского производства, орудие М119 производства США и три гаубицы Д-30.

    Как указали в Минобороны, на Купянском направлении российская армия отразила четыре атаки штурмовых групп 30-й, 32-й и 60-й механизированных бригад ВСУ в районе Синьковки Харьковской области и уничтожила подразделения ВСУ в районах Кисловки Харьковской области и Розовки ЛНР.

    В сообщении говорится, что российские солдаты поразили на данном направлении за минувшие сутки до 130 украинских военнослужащих, четыре танка, восемь автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США и три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также в районе Волчанска Харьковской области ликвидировали склад боеприпасов 113-й бригады теробороны.

    В ведомстве подчеркнули, что на Краснолиманском направлении Россия отразила атаку штурмовых групп 13-й бригады нацгвардии Украины в районе Червоной Дибровы ЛНР, а также ликвидировали более 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицу «Мста-Б».

    В Минобороны заявили, что на Южно-Донецком направлении ВС России уничтожили формирования 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Елизаветовки ДНР. Отмечается, что ВСУ потеряли на данном направлении более 170 солдат, два танка, зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» и шесть автомобилей, а также артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу FH-70 производства Великобритании, самоходную пушку Dana чешского производства и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

    В пресс-службе пояснили, что на Запорожском направлении российская армия уничтожила до 60 украинских военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубицу Д-30, а на Херсонском направлении Украина потеряла до 60 солдат, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку Zuzana-2 словацкого производства и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

    В ведомстве уточнили, что Россия ликвидировала склад авиационных боеприпасов на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области, 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 112 районах.

    В сообщении отмечается, что средствами ПВО сбиты 23 украинских беспилотника в районах Новоандреевки, Спорного, Липового ДНР, Подкуйчанска, Попасной ЛНР, Веселого, Любимовки, Нового Запорожской области, Новой Каховки Херсонской области и 17 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

    Ранее в Минобороны сообщили, что расчет разведывательного беспилотника Zala соединения ВДВ обнаружил на правом берегу Днепра два танка ВСУ и скорректировал их поражение «Ланцетами».

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    13 января 2024, 14:50
    Атаман Всероссийского казачьего общества приехал к казакам-добровольцам в зону СВО

    Атаман вручил казакам-добровольцам батальона «Терек» заслуженные награды на Артемовском направлении

    Tекст: Александра Юдина

    Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов в преддверии Рождества посетил казачьи подразделения на передовой в зоне спецоперации.

    В Telegram-канале «Известия» сообщается, что добровольцам Всероссийского казачьего войска были вручены заслуженные награды Минобороны. В частности, вручены медали «Казачья доблесть», ими награждают за проявленные мужество, героизм и отвагу.

    Также священник батальона «Терек» отец Алексей провел для казаков-добровольцев рождественскую службу в канун праздника и поздравил бойцов с Рождеством Христовым.

    По информации Telegram-канала Всероссийского казачьего общества, атаман Кузнецов посетил передовую – побывал в казачьих подразделениях на Артемовском направлении в районе Кинбурнской косы, где ознакомился с ситуацией на фронте.

    «Добровольцы казачьих подразделений выполняют задачи в зоне спецоперации. Сегодня это больше 6 тыс. казаков, 21 казачье подразделение. Казаки выполняют поставленные боевые задачи от Луганска до Кинбурнской косы», – подчеркнул он.

    Также атаман вручил казачьим подразделениям гуманитарную помощь – автомобильную технику, специальное снаряжение и оборудование.

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    14 января 2024, 13:19
    После атаки дронов ВСУ в Курской области пострадал один человек

    Губернатор Курской области Старовойт: После атаки беспилотников ВСУ в поселке Теткино пострадал один человек

    Tекст: Валентина Григоренко

    В результате атаки украинских беспилотников на поселок Теткино Глушковского района Курской области пострадал один человек, заявил губернатор региона Роман Старовойт.

    Старовойт в своем Telegram-канале написал, что на поселок Теткино Глушковского района совершена атака беспилотников со стороны Украины. По его словам, у одного пострадавшего осколочное ранение средней степени тяжести, ему уже оказывается вся необходимая медпомощь.

    Он подчеркнул, что в двух домах в Теткино выбиты окна, власти окажут собственникам помощь в ремонте.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Курской областью.

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    14 января 2024, 08:27
    Российские танкисты уничтожили опорник ВСУ у Первомайского

    МО: Российский Т-80БВМ уничтожил опорный пункт ВСУ в районе Первомайского

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Танкисты ВС России с закрытых позиций уничтожили позиции ВСУ у населенного пункта Первомайское, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении на официальном сайте Минобороны, разведка выявила позиции ВСУ у Первомайского, которые было решено уничтожить при помощи танка. Выдвинувшийся на закрытую огневую позицию экипаж танка Т-80БВМ, используя складки местности и корректировку огня с помощью разведывательных беспилотников, оперативно уничтожил опорный пункт противника. Потери ВСУ составили более 10 человек.

    В Минобороны добавили, что для уничтожения укреплений применялись фугасные снаряды, которые позволили нанести максимальный урон фортификационным сооружениям.

    Ранее танкисты ЗВО уничтожили пехоту ВСУ при ротации под Купянском.

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    14 января 2024, 14:15
    Павильон Минобороны начал работу на выставке «Россия»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Павильон «Армия детям. Город профессии. Будущее страны» Министерства обороны РФ начал работу на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве, сообщили в военном ведомстве.

    Как сообщил замминистра обороны России Тимур Иванов, руководством Министерства обороны было принято решение о создании на площадке Международной выставки-форума «Россия» специального павильона военного ведомства, гости которого могут попробовать себя в различных военных специальностях, ознакомиться с основными направлениями деятельности ведомства, а, возможно, и определиться с выбором своей будущей профессии, передает РИА «Новости». Он также выразил уверенность в том, что новая площадка станет излюбленным местом для ее гостей.

    Как отметили в Минобороны, гости площадки смогут посетить «Командный пункт», интерактивную зону «Медицина», где будут проводиться мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи, сектор «БПЛА», где юные посетители смогут научиться управлять беспилотниками.

    В военном ведомстве добавили, что в составе экспозиции павильона были оборудованы секторы «Военное образование Министерства обороны РФ», «умный» класс Суворовского военного училища с системой «умных» парт и автоматизации учебного процесса, лаборатории программирования и киберспорта и зона «Профессии Министерства обороны РФ».

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    США рассчитывают вмешаться в ход президентских выборов в России с помощью выпускников американских программ обмена. Как заявил директор СВР Сергей Нарышкин, в США хотят превратить российских стипендиатов в стержень пятой колонны. По мнению экспертов, возможности Запада по вербовке россиян намного меньше, чем в 90-е и начале нулевых, но все равно есть те, кто готов нагреть руки на доходах за счет грантов Госдепа и западных фондов. Насколько серьезной может быть эта угроза? Подробности

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    Почему Гонсало Лира был опасен для США

    В харьковской больнице скончался американский журналист Гонсало Лира, который критиковал Зеленского и США за развязывание украинского конфликта. Восемь месяцев журналист находился в заключении, где подвергался пыткам, не получая должной медпомощи. Обращения родственников Лиры к американским дипломатам ни к чему не привели. Почему США отнеслись к Лире как к гражданину «второго сорта» и какими могут быть последствия? Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

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