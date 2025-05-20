Стало известно о резком росте числа политпреступлений в Германии в 2024 году

Tекст: Ольга Иванова

По информации газеты Bild, ссылающейся на отчет министерства внутренних дел и Федерального ведомства уголовной полиции, в 2024 году в Германии зарегистрировали свыше 84 тысяч политически мотивированных преступлений, что на 40% превышает показатели предыдущего года. Это максимальный уровень за всю современную историю ФРГ. Число насильственных преступлений с политическим мотивом выросло на 15%, однако точные данные не приводятся, сообщает ТАСС.

Министр внутренних дел Александер Добриндт на презентации годового отчета назвал такой рост «неприемлемым» и подчеркнул особую тревогу в связи с увеличением числа антисемитских преступлений. Он заявил: «Беспрецедентный рост числа политически мотивированных преступлений – это внушающее тревогу развитие событий, с которым мы должны бороться со всей последовательностью и решимостью. Особенно неприемлемо большое число антисемитских преступлений».

Глава Федерального ведомства по уголовным делам Хольгер Мюнх считает, что эти данные отражают усиливающуюся поляризацию общества и риски, связанные с политическими движениями как внутри страны, так и за ее пределами. Наиболее заметный рост преступлений отмечен среди сторонников правых идеологий – почти 43 тысячи случаев, что составляет прирост на 48%. Число преступлений среди сторонников праворадикальных идей выросло на 17%. Ведомство планирует пересмотреть стратегию борьбы с такими правонарушениями и установить новые приоритеты.

Напомним, доход нелегальных криптовалютных онлайн-казино за прошлый год вырос впятеро за три года и составил 81,4 млрд долларов, а депозиты клиентов в них в десять раз превышают показатели легальных площадок, сообщила газета Financial Times (FT).