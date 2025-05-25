Глава уголовной полиции ФРГ заявил о росте правоэкстремистских мотивов у молодежи

Эксперты: Мошенники начинают использовать дипфейки и вирусы

Tекст: Александра Юдина

На площадке ЦИК «Единой России» прошел круглый стол партийного проекта «Цифровая Россия», посвященный борьбе с кибермошенничеством. Участники — представители бизнеса, власти и НКО — обсудили новые угрозы в цифровом пространстве и оценили эффективность уже принятых мер , говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Одной из главных тем обсуждения стали дипфейки, стремительно набирающие популярность среди киберпреступников. Как отметил депутат Госдумы, член комитета по информполитике и координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин, если несколько лет назад дипфейки затрагивали лишь 10% пользователей, то уже к концу 2025 года их охват может достигнуть 50%, по данным MTS AI.

Кроме того, сохраняется и высокая распространённость классических форм мошенничества. «В I квартале 2025 г. почти каждый второй россиянин столкнулся с «традиционным» телефонным мошенничеством», — сообщил Немкин. Он подчеркнул: «Если раньше угрозы были точечными, то сегодня складывается ситуация, когда ты чувствуешь себя уязвимым в цифровой среде».

По его словам, в 2025 году государство реализовало мощный комплекс мер, направленных на противодействие киберпреступности. «Правительственный пакет включает около 30 инициатив. В том числе — регулирование оборота банковских карт и законопроект об уголовной ответственности для дропперов», — напомнил депутат.

«Все эти меры призваны сократить пространство для уловок злоумышленников и избавить наших граждан от постоянного давления... Нам важно двигаться от реагирования к созданию защищенного цифрового периметра», — добавил он.

Гендиректор «Телеком-Дэйли» Денис Кусков также отметил сохраняющийся высокий уровень угроз. Несмотря на обновление антимошеннических мер, преступники адаптируются быстро. «Тем не менее, предпринимаемые шаги уже приносят эффект: число «серых» SIM-карт сократилось до 2,5–3 миллионов, банки научились эффективно «охлаждать» подозрительные переводы», — сообщил он.

По его данным, за первые пять месяцев 2025 года банкам удалось предотвратить более 60 миллионов попыток хищений, но при этом ущерб составил 8 миллиардов рублей, а количество преступлений — около 400 тысяч.

Особое внимание Кусков уделил проблеме открытых баз данных с персональной информацией: «На рынке сейчас присутствует масса паспортных данных, которые в свое время «слили». По сути, это база паспортов, кредитных историй, номеров, банковских реквизитов... Эти данные можно объединить и получить очень серьезное досье на каждого человека», — предупредил он.

О новых форматах угроз говорил и директор по управлению фродом ПАО «Вымпелком» Петр Алферов: «Доля жертв телефонного мошенничества уже достигает 19%. Атаки смещаются в сторону мессенджеров. Новый вызов – вирусы и вредоносное ПО. Мы уже разрабатываем защитные приложения для абонентов. Но следующий этап — атаки через вирусы. Такие вирусы уже есть», — заявил эксперт.

О роли мессенджеров в противоправных схемах напомнил директор по продуктовому развитию ГК «Солар» Владимир Бенгин. По его словам, от 20 до 80% мошеннических схем реализуются в Telegram: «Несмотря на встроенные инструменты защиты, там до сих пор существуют тысячи групп, где молодежь втягивают в преступную деятельность. Нам нужно, чтобы мессенджеры соблюдали российские законы. Сейчас только отечественный мессенджер способен реально отвечать этим требованиям», — подчеркнул он.

О необходимости защитить подростков от вовлечения в схемы дропперов говорил управляющий партнёр агентства «Смена» Артем Геллер. Он предложил ввести обязательное согласие родителей при открытии банковского счета несовершеннолетним, лимиты по транзакциям, автоматические уведомления и систему мониторинга подозрительных операций. Также он предложил ввести отдельные статьи в УК за вовлечение подростков в финансовые преступления и усиление просвещения в сфере цифровой безопасности.

«Именно такие меры помогут выстроить многоуровневую защиту — от законов до технологий. Это обеспечит баланс между безопасностью и доверием к банковской системе», – резюмировал Геллер.

Завершая обсуждение, председатель движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков акцентировал внимание на угрозе со стороны иностранных платформ: «Иностранные компании безответственно обращаются с данными. Пример — американский Google. Электронная почта Gmail уже стала инструментом мошеннических схем: сбои, уязвимости, проблемы с двухфакторной аутентификацией. Но граждане продолжают ей пользоваться, не осознавая риски», — отметил он.