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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Какое выбрать правильные фильмы для школьников

    При выборе фильмов для школьной программы расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие». Но они не понимают методов образования. А педагоги знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США оставляют балласт за бортом

    Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен был получить поддержку Европы. Однако Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед избирателями.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем украинцы поджигают Европу

    Те, кто стоит за провокациями в различных странах Европы, стремятся убедить людей, что виновники всех их проблем и неприятностей – русские, цель которых испортить жизнь европейцам. Миф о сотнях русских диверсантов продвигается европейскими политиками без особой заботы о правдоподобии.

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    25 мая 2025, 02:11 • Новости дня

    Глава уголовной полиции ФРГ заявил о росте правоэкстремистских мотивов у молодежи

    Хольгер Мюнх: Радикализация молодежи происходит через соцсети

    Tекст: Ирма Каплан

    Около года правоохранители Германии наблюдают рост правоэкстремистских преступных групп среди молодежи, заявил глава Федерального ведомства по уголовным делам Германии Хольгер Мюнх.

    «Уже около года мы наблюдаем рост радикализации среди очень молодых людей с правыми взглядами, которые объединяются в частично хорошо организованные структуры для совершения серьезных преступлений», – сказал Мюнхг в интервью Tagesschau.

    По его словам, интернет все чаще используется праворадикалами в качестве пространства для взаимодействия.

    «Радикализация, вербовка и мобилизация происходят через социальные сети и  форумы», – отметил он.

    Правоохранительные органы Германии 21 мая задержали пять человек в возрасте от 14 до 18 лет, граждан ФРГ, которые подозреваются в участии и поддержке правоэкстремистской террористической организации, называющей себя «Последняя волна обороны».

    Подозреваемые планировали нападения на беженцев и политических диссидентов. Они считают себя последней инстанцией в защите «немецкой нации» и стремятся развалить демократическую систему ФРГ через акты насилия, в первую очередь против мигрантов и политических оппонентов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, доля несовершеннолетних среди задержанных и обвиняемых по делам о терроризме существенно возросла в Европе, при этом активизировалась интернет-радикализация молодежи.

    До этого газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, как мигранты-мусульмане меняют привычный облик Швеции.

    22 мая 2025, 20:02 • Новости дня
    Мерц сравнил военную защиту Вильнюса с обороной Берлина
    Мерц сравнил военную защиту Вильнюса с обороной Берлина
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил во время визита к бригаде бундесвера в Литве, что НАТО может полагаться на Германию.

    Мерц подчеркнул, что безопасность страны начинается не на границах Германии, а там, где союзники вынуждены защищаться. «Безопасность Литвы – это и наша безопасность. Защита Вильнюса – это защита Берлина», – сказал он. Канцлер добавил, что общая свобода ограничивается там, где союзники перестают ее защищать, поэтому Германия и присутствует сегодня в Литве, передает РИА «Новости».

    Речь Мерца транслировал портал Литовского радио и телевидения LRT.

    Ранее Мерца с военными почестями принял президент Литвы Гитанас Науседа, затем канцлер Германии и министр обороны ФРГ Борис Писториус приняли участие в торжественном построении немецкой 45-й танковой бригады в Вильнюсе.

    В четверг Мерц во время визита в Вильнюс подчеркнул обязательства НАТО по обеспечению безопасности балтийских стран и поддержке Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия объявила о планах разместить в Литве до 5 тыс. военнослужащих. Берлин планирует завершить формирование танковой бригады в этой стране к 2027 году.

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    23 мая 2025, 00:23 • Новости дня
    Меркель предупредила об угрозе разрушения ЕС из-за миграционной политики
    Меркель предупредила об угрозе разрушения ЕС из-за миграционной политики
    @ IMAGO/Matthias Granzdorfer/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ужесточение пограничного контроля Германией может поставить под угрозу Шенгенское соглашение и свободу передвижения в ЕС, заявила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.

    «Мы можем увидеть разрушение Европы», – приводит слова Меркель РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

    По ее словам, односторонние меры отдельных стран угрожают Шенгенскому соглашению и принципу свободы передвижения внутри ЕС. Меркель не верит в то, что победу над нелегальной миграцией можно одержать на германо-австрийской или германо-польской границах.

    Она отметила, что единственный способ справиться с миграционным кризисом – искать согласованный общеевропейский подход к защите внешних границ, а не полагаться на национальные решения. Меркель добавила, что всегда выступала за коллективные европейские решения по вопросам незаконной миграции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пограничные службы Германии усилили проверки и впервые отказали во въезде мигрантам, уже подавшим прошение о статусе беженца в другом государстве ЕС. Власти Германии усилили патрулирование и проверки на границах с Люксембургом и Бельгией.

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    24 мая 2025, 14:20 • Видео
    Павел Дуров против Франции

    Павел Дуров обвинил власти Франции в давлении и в желании повлиять на результат выборов в Молдавии и Румынии. Румынии, где только что закончилась президентская кампания, это признание грозит беспорядками. Но почему Дуров пошел против французских властей, от которых зависит?

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    23 мая 2025, 09:28 • Новости дня
    Мерц намерен подавить санкциями дебаты о запуске «Северного потока»
    Мерц намерен подавить санкциями дебаты о запуске «Северного потока»
    @ Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц одобрит возможное введение новых санкций Евросоюза против «Северного потока», чтобы прекратить внутренние дискуссии в стране, сообщила газета Financial Times (FT).

    Канцлер Германии Фридрих Мерц поддерживает введение новых санкций Евросоюза против проектов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», пишет Financial Times.

    Издание отмечает, что Мерц рассчитывает с помощью общеевропейских ограничений прекратить внутренние споры в Германии о возможном возобновлении работы газопроводов. Европейские санкции, как полагают источники газеты, могут стать «решением политической проблемы» для канцлера.

    Новые рестрикции Евросоюза могут быть направлены как против оператора газопроводов, так и против любых компаний, которые теоретически могли бы взять на себя их управление или работы по восстановлению.

    Вопрос о новых ограничениях против «Северного потока» Еврокомиссия планирует обсудить с правительствами стран ЕС на текущей неделе.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке новых санкций против России, которые затронут энергетический и финансовый секторы, а также трубопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».

    Фон дер Ляйен 10 мая обсуждала с канцлером Германии Фридрихом Мерцем возможность блокировки «Северного потока – 2» в случае отказа России соблюдать 30-дневное перемирие на Украине.

    Бывший канцлер Германии Герхард Шредер подчеркнул, что импорт российского газа по «Северному потоку – 2» остается выгодным для экономики страны.

    Швейцарский историк Роланд Попп назвал ультиматум канцлера Германии России признаком бессилия и отметил отсутствие эффекта от угроз санкций.

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    23 мая 2025, 04:23 • Новости дня
    Минюст Германии счел необходимым рассмотреть запрет партии АдГ
    Минюст Германии счел необходимым рассмотреть запрет партии АдГ
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Нужно обязательно рассмотреть возможность запрета партии «Альтернатива для Германии», заявила министр юстиции Германии Штефани Хубиг.

    «АдГ – не такая партия, как все остальные», – заявила Хубиг, указав, что ведомство по охране конституции считает партию «явно правоэкстремистской». В связи с этим, по словам министра, нужно «серьезно воспринимать эту партию как возможную угрозу демократии».

    «В этом контексте необходимо обязательно рассмотреть возможность запрета партии», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на FAZ.

    При этом министр уточнила, что МВД ФРГ должно сначала проанализировать заключение ведомства. Она добавила, что формальное признание партии правоэкстремистской еще не означает ее автоматическое признание неконституционной.

    Хубиг также заявила, что неконституционной партия может быть признана, только если она целенаправленно и активно борется против конституционных ценностей. Она отметила, что необходимо быстро выяснить, применимо ли это к АдГ. «Гарантировать успех процедуры по запрету партии заранее невозможно», – добавила Хубиг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведомство по охране конституции Германии в мае признало партию «Альтернатива для Германии» правоэкстремистской по всей стране.  Статус партии пока не повышается до «безусловно правоэкстремистской», поскольку по этому вопросу идет судебное разбирательство. Лидеры партии Алис Вайдель и Тино Хрупалла назвали действия силовиков серьезным ударом по немецкой демократии.

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    22 мая 2025, 10:07 • Новости дня
    Германия запланировала усилить танковую бригаду в Литве
    Германия запланировала усилить танковую бригаду в Литве
    @ Mindaugas Kulbis/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Берлин анонсировал усиление военного присутствия в Литве, планируя разместить там до 5 тыс. военнослужащих и завершить формирование танковой бригады к 2027 году.

    Германия усилит танковую бригаду Panzer Brigade 45 в Литве для укрепления восточного фланга НАТО, передает Bloomberg. Канцлер Фридрих Мерц и министр обороны Борис Писториус примут участие в первой церемонии построения подразделения в Вильнюсе в четверг.

    Ожидается, что к концу 2027 года в Литве будут размещены до 5 тыс. немецких военнослужащих. Это станет первым в истории ФРГ случаем постоянного развертывания танковой бригады за рубежом после 1945 года. В данный момент в стране находятся около 400 немецких солдат, их число планируется увеличить до 500 к концу текущего года.

    В феврале 2026 года многонациональные силы НАТО в Литве перейдут под управление Panzer Brigade 45. К этому моменту их число возрастет до 1,8 тыс. человек, а к лету 2026 года – до 2 тысяч. Для полного завершения развертывания потребуется расширение инфраструктуры и размещение еще трех тысяч военных.

    Литва увеличивает военные расходы до 5,25% ВВП. На строительство военных объектов для немецких войск выделено около одного миллиарда евро. Германия также приняла закон о повышении зарплат и улучшении условий для военных, чтобы упростить набор новых солдат для службы за рубежом.

    Немецкая компания Rheinmetall подписала соглашение с литовским правительством о строительстве завода по производству боеприпасов, который будет выпускать десятки тысяч снарядов ежегодно и создавать не менее 150 рабочих мест. Rheinmetall также ведет переговоры с Латвией об открытии производственных мощностей на ее территории.

    Ранее Мерц подтвердил, что Германия намерена увеличить расходы на военные закупки до 3,5% ВВП и направить еще 1,5% ВВП на инфраструктуру с военным потенциалом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил солидарность с предложением США о наращивании оборонных расходов до 5% от внутреннего валового продукта. Вадефуль заявил, что Берлин готов выделять 3,5% на вооруженные силы и еще 1,5% на инфраструктуру, как предлагал генсек НАТО Марк Рютте.

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    23 мая 2025, 22:57 • Новости дня
    Spiegel сообщил об увеличении числа раненых женщиной с ножом на вокзале Гамбурга

    Spiegel: Женщина с ножом ранила на центральном вокзале Гамбурга 17 человек

    Tекст: Ирма Каплан

    Напавшая на пассажиров главного железнодорожного вокзала Гамбурга женщина с ножом ранила не 12, а 17 человек, по информации журнала Spiegel, корреспондент которого оказался там в момент происшествия.

    Ножевые ранения на центральном вокзале Гамбурга получили не 12, как ранее сообщалось, а 17 человек, сообщает корреспондент журнала Spiegel.

    По данным издания, пока неясно, какие мотивы двигали 39-летней женщиной, которая набросилась на людей.

    Известно, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц поговорил по телефону с бургомистром  Гамбурга Петером Ченчером и назвал новость о нападении неизвестной с ножом тревожной.

    «Новости из Гамбурга тревожные. Мои мысли с пострадавшими и их близкими. Я благодарю всех сотрудников службы экстренной помощи, кто на месте происшествия оказывал быструю помощь людям, – написал Мерц в соцсети X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, в Гамбурге неизвестный с ножом напал на пассажиров на железнодорожном вокзале и ранил 12 человек.

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    23 мая 2025, 13:30 • Новости дня
    Лавров назвал Мерца большим циником

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкий канцлер Фридрих Мерц показывает свой цинизм, говоря о том, что Германии нужно возглавить Европу, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Функционеры ЕС, защищая свою позицию по Украине, пытаются убедить избирателей «затянуть пояса» и дождаться лучших времен, поскольку нужно сейчас помогать киевскому режиму, сказал Лавров, передает ТАСС.

    «Им не до медицины, не до отопления, они говорят: «Подождать надо, потому что Украина защищает европейские ценности». Делайте выводы, в чем Европа видит свои ценности. Возрождается самый настоящий нацизм. Примеров тому масса. В том числе выступления нового канцлера ФРГ господина [Фридриха] Мерца о том, что пора Германии опять возглавить Европу», – сказал Лавров.

    По его мнению, чтобы произносить подобное, необходимо быть большим циником.

    Ранее Мерц заявил, что Североатлантический альянс может полагаться на Германию. Также канцлер указал на обязательства НАТО по обеспечению безопасности балтийских стран и по поддержке Украины.

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    22 мая 2025, 18:45 • Новости дня
    Мерц пообещал защиту НАТО странам Балтии

    Мерц в Вильнюсе заявил о готовности альянса защищать страны Балтии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Вильнюс подчеркнул обязательства НАТО по обеспечению безопасности балтийских стран и поддержке Украины.

    НАТО не намерено оставлять без защиты страны Балтии, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе визита в Вильнюс, передает «Интерфакс». Он отметил: «Вместе с нашими партнерами мы настроены на то, чтобы защищать всю территорию альянса от любой агрессии. Безопасность балтийских союзников – это и наша безопасность».

    Мерц подчеркнул поддержку альянсом Украины и выразил намерение сотрудничать с США в решении вопросов безопасности. Он также напомнил о предстоящем в июне саммите НАТО, основными задачами которого назвал долгосрочное укрепление европейского военного потенциала и развитие оборонной промышленности.

    Визит канцлера Германии в Литву связан с развертыванием германской военной бригады в этой стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия объявила о планах разместить в Литве до 5 тыс. военнослужащих. Берлин планирует завершить формирование танковой бригады в этой стране к 2027 году.

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    23 мая 2025, 05:54 • Новости дня
    Reuters узнало о переговорах по продаже OnlyFans за 8 млрд долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Инвестиционная компания из Лос-Анджелеса Forest Road возглавляет группу инвесторов, которая ведет переговоры о приобретении платформы OnlyFans, сообщает Reuters.

    Переговоры о приобретении OnlyFans примерно за 8 млрд долларов идут как минимум с марта. По словам источников Reuters, соглашение между сторонами может быть заключено в ближайшие недели, но гарантии сделки нет. Рассматривается и вариант выхода OnlyFans на биржу через IPO, передает РИА «Новости».

    Источники отметили, что интерес к покупке вызван значительным ростом доходов платформы во время пандемии COVID-19. Согласно данным британских регуляторов, за 2023 год выручка владельца OnlyFans, компании Fenix International, составила 6,6 млрд долларов, в то время как в 2020 году она была 375 млн долларов.

    Единственным акционером Fenix International, владеющей OnlyFans, является американец украинского происхождения Леонид Радвинский. Он приобрел сервис в 2018 году и за последние три года, согласно британским отчетам, получил не менее 1 млрд долларов в виде дивидендов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, платформа OnlyFans популярна в первую очередь за счет эротического контента. OnlyFans закрыл доступ для россиян в 2023 году. До этого сервис отключил выплаты российским моделям. OnlyFans платит налоги на Украине. Группа депутатов Верховной рады призывала декриминализировать порнографию.

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    23 мая 2025, 04:56 • Новости дня
    Конфликты школьников привели к двум поножовщинам за день в Германии

    Tекст: Антон Антонов

    В Берлине и Ремшайде конфликты между школьниками привели к двум нападениям с ножом за день, пишет Bild.

    В Берлине нападение произошло в одной из начальных школ. Ребенок 12 лет получил серьезные ранения. По данным полиции, нападение совершил 13-летний учащийся той же школы, розыски которого продолжаются, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    Через несколько часов в Ремшайде произошла уличная драка между тремя детьми. Сообщается, что «13-летний немецкий школьник нанес первый удар мальчику помладше», в ответ «11-летний мальчик иракского происхождения внезапно выхватил нож и дважды ударил старшего мальчика в ногу».

    Пострадавшего госпитализировали, его ранения врачи оценивают как серьезные, но не угрожающие жизни. Полиция задержала нападавшего мальчика, но после допроса родителям разрешили забрать ребенка домой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале сириец зарезал подростка в Австрии и ранил еще четырех человек. В Берлине у мемориала жертвам Холокоста 19-летний беженец из Сирии напал с ножом на туриста из Испании.

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    22 мая 2025, 20:42 • Новости дня
    Эксперты: Мошенники начинают использовать дипфейки и вирусы

    Tекст: Александра Юдина

    К 2025 году доля пользователей, столкнувшихся с дипфейками, может достичь 50%, а кибермошенничество вышло на новый технологический уровень. И хотя российским банкам удалось предотвратить более 60 млн попыток хищений средств россиян, аферисты имеют досье практически на любого человека, выходят на новый технологический уровень и начинают применять распространяемые через мессенджеры вирусы.

    На площадке ЦИК «Единой России» прошел круглый стол партийного проекта «Цифровая Россия», посвященный борьбе с кибермошенничеством. Участники — представители бизнеса, власти и НКО — обсудили новые угрозы в цифровом пространстве и оценили эффективность уже принятых мер , говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Одной из главных тем обсуждения стали дипфейки, стремительно набирающие популярность среди киберпреступников. Как отметил депутат Госдумы, член комитета по информполитике и координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин, если несколько лет назад дипфейки затрагивали лишь 10% пользователей, то уже к концу 2025 года их охват может достигнуть 50%, по данным MTS AI.

    Кроме того, сохраняется и высокая распространённость классических форм мошенничества. «В I квартале 2025 г. почти каждый второй россиянин столкнулся с «традиционным» телефонным мошенничеством», — сообщил Немкин. Он подчеркнул: «Если раньше угрозы были точечными, то сегодня складывается ситуация, когда ты чувствуешь себя уязвимым в цифровой среде».

    По его словам, в 2025 году государство реализовало мощный комплекс мер, направленных на противодействие киберпреступности. «Правительственный пакет включает около 30 инициатив. В том числе — регулирование оборота банковских карт и законопроект об уголовной ответственности для дропперов», — напомнил депутат.
    «Все эти меры призваны сократить пространство для уловок злоумышленников и избавить наших граждан от постоянного давления... Нам важно двигаться от реагирования к созданию защищенного цифрового периметра», — добавил он.

    Гендиректор «Телеком-Дэйли» Денис Кусков также отметил сохраняющийся высокий уровень угроз. Несмотря на обновление антимошеннических мер, преступники адаптируются быстро. «Тем не менее, предпринимаемые шаги уже приносят эффект: число «серых» SIM-карт сократилось до 2,5–3 миллионов, банки научились эффективно «охлаждать» подозрительные переводы», — сообщил он.

    По его данным, за первые пять месяцев 2025 года банкам удалось предотвратить более 60 миллионов попыток хищений, но при этом ущерб составил 8 миллиардов рублей, а количество преступлений — около 400 тысяч.

    Особое внимание Кусков уделил проблеме открытых баз данных с персональной информацией: «На рынке сейчас присутствует масса паспортных данных, которые в свое время «слили». По сути, это база паспортов, кредитных историй, номеров, банковских реквизитов... Эти данные можно объединить и получить очень серьезное досье на каждого человека», — предупредил он.

    О новых форматах угроз говорил и директор по управлению фродом ПАО «Вымпелком» Петр Алферов: «Доля жертв телефонного мошенничества уже достигает 19%. Атаки смещаются в сторону мессенджеров. Новый вызов – вирусы и вредоносное ПО. Мы уже разрабатываем защитные приложения для абонентов. Но следующий этап — атаки через вирусы. Такие вирусы уже есть», — заявил эксперт.

    О роли мессенджеров в противоправных схемах напомнил директор по продуктовому развитию ГК «Солар» Владимир Бенгин. По его словам, от 20 до 80% мошеннических схем реализуются в Telegram: «Несмотря на встроенные инструменты защиты, там до сих пор существуют тысячи групп, где молодежь втягивают в преступную деятельность. Нам нужно, чтобы мессенджеры соблюдали российские законы. Сейчас только отечественный мессенджер способен реально отвечать этим требованиям», — подчеркнул он.

    О необходимости защитить подростков от вовлечения в схемы дропперов говорил управляющий партнёр агентства «Смена» Артем Геллер. Он предложил ввести обязательное согласие родителей при открытии банковского счета несовершеннолетним, лимиты по транзакциям, автоматические уведомления и систему мониторинга подозрительных операций. Также он предложил ввести отдельные статьи в УК за вовлечение подростков в финансовые преступления и усиление просвещения в сфере цифровой безопасности.

    «Именно такие меры помогут выстроить многоуровневую защиту — от законов до технологий. Это обеспечит баланс между безопасностью и доверием к банковской системе», – резюмировал Геллер.

    Завершая обсуждение, председатель движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков акцентировал внимание на угрозе со стороны иностранных платформ: «Иностранные компании безответственно обращаются с данными. Пример — американский Google. Электронная почта Gmail уже стала инструментом мошеннических схем: сбои, уязвимости, проблемы с двухфакторной аутентификацией. Но граждане продолжают ей пользоваться, не осознавая риски», — отметил он.

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    22 мая 2025, 12:40 • Новости дня
    Мерц осудил убийство сотрудников израильского посольства в Вашингтоне

    Канцлер Германии Мерц осудил расправу над израильскими дипломатами у еврейского музея

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал убийство двух сотрудников израильского посольства у еврейского музея в Вашингтоне проявлением антисемитизма.

    Мерц осудил убийство двух сотрудников израильского посольства в Вашингтоне, сообщается в публикации на его странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Он написал: «Я потрясен новостью об убийстве двух сотрудников израильского посольства в Вашингтоне. Наши мысли с их семьями. На данном этапе мы должны исходить из антисемитского мотива. Я самым решительным образом осуждаю этот отвратительный акт».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два сотрудника израильского посольства погибли, а еще несколько человек получили ранения после стрельбы возле Столичного еврейского музея в Вашингтоне.

    Израиль усилил контакты с американскими властями после инцидента.

    Президент США Дональд Трамп объяснил убийство двух сотрудников посольства Израиля проявлением антисемитизма.

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    23 мая 2025, 14:02 • Новости дня
    Лавров сравнил планы по усилению бундесвера с политикой Третьего рейха
    Лавров сравнил планы по усилению бундесвера с политикой Третьего рейха
    @ Andrey Kotliarchuk/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Министр иностранных дел России заявил о тревожных исторических параллелях между нынешней стратегией Германии по укреплению вооруженных сил и действиями нацистского режима.

    Планы современного руководства Германии по наращиванию военной мощи и превращению бундесвера в сильнейшую конвенциональную армию Европы весьма напоминают политику Гитлера, заявил Сергей Лавров на конференции по историческим южнорусским землям, сообщает ТАСС.

    Министр обратил внимание на то, что канцлер Германии Фридрих Мерц недавно подчеркнул на заседании Бундестага первостепенную важность усиления бундесвера и пообещал обеспечить все необходимые финансовые ресурсы для достижения этой цели.

    Лавров подчеркнул, что самая сильная армия Европы уже существовала в истории – ею обладал Гитлер, проведя историческую параллель между действиями нынешнего немецкого правительства и политикой Третьего рейха. Также он отметил высказывание Мерца, который, оправдывая милитаризацию, заявил о якобы планах России захватить Европу после Украины. По мнению главы МИД, такие утверждения больше говорят о планах самого Мерца, который, по словам Лаврова, «по Фрейду, сам бы так поступил, потому что ему нужно не защитить своих соотечественников, а земли захватить и начать их эксплуатацию».

    Глава российского внешнеполитического ведомства заключил, что Европа переживает глубокий кризис безопасности, активно обсуждает милитаризацию, а ведущую роль в этих дискуссиях занимает Германия. По его словам, нацистские инстинкты в Европе оказались очень живучими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фридрих Мерц сравнил военную защиту Вильнюса с обороной Берлина.

    Сергей Лавров ранее заявил, что Мерц показывает свой цинизм, говоря о необходимости лидерства Германии в Европе.

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    24 мая 2025, 15:05 • Новости дня
    Суд решил рассмотреть помещение в психбольницу напавшей с ножом в Гамбурге

    Tекст: Вера Басилая

    Женщину, подозреваемую в атаке с ножом на вокзале Гамбурга, могут направить на принудительное лечение из-за психического заболевания, сообщила полиция.

    Рассмотрение вопроса о помещении задержанной в психиатрическую больницу пройдет в субботу, передает РИА «Новости».

    Женщина подозревается в нападении с ножом на людей на центральном вокзале Гамбурга, в результате которого пострадали 18 человек, четверо получили опасные для жизни травмы. Правоохранители отметили, что у задержанной есть признаки психического заболевания, и нет данных о политической мотивации ее действий.

    Полиция Гамбурга заявила, что в течение дня она предстанет перед судьей для выдачи решения о принудительном лечении в психиатрической клинике.

    Следствие не выявило фактов, что женщина находилась под воздействием алкоголя или наркотиков. Состояние наиболее тяжело раненых стабилизировалось.

    По данным Bild, подозреваемая ранее лечилась в психиатрической больнице и попадала в поле зрения полиции.

    Ранее сообщалось, что женщина с ножом ранила на центральном вокзале Гамбурга 17 человек.

    Полиция Гамбурга исходит из версии, что 39-летняя нападавшая действовала в одиночку.

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    24 мая 2025, 14:55 • Новости дня
    Пентагон ограничил доступ журналистов на территорию после утечек секретных данных

    Tекст: Александра Юдина

    В Пентагоне ввели новые меры по ограничению присутствия журналистов в здании после инцидента с утечкой информации о военных действиях.

    Пентагон опубликовал новые правила, ограничивающие доступ журналистов на свою территорию, сообщает РИА Новости.

    В документе отмечается, что меры касаются как штатных, так и приходящих представителей СМИ и направлены на минимизацию риска непреднамеренного раскрытия засекреченной информации.

    Ведомство заявило, что обновленные меры были необходимы для сокращения возможностей личного непреднамеренного и несанкционированного разглашения информации.

    Теперь представители СМИ не смогут посещать личные рабочие зоны главы Пентагона Пита Хегсета и Объединенного штаба без специального разрешения и сопровождения. Также полностью запрещен доступ прессы в спортивный центр здания.

    Для посещения других зон здания журналисты смогут попасть туда только в сопровождении сотрудников министерства. Все ограничения начали действовать сразу после публикации новых правил.

    Ранее сообщалось, что министр обороны США Пит Хегсет вел не менее 12 чатов в Signal, где обсуждал служебные и военные вопросы, а также лично общался с окружением.

    Associated Press узнало, что Хегсет использовал в офисе небезопасное интернет-подключение, обходя протоколы безопасности Пентагона.

    Против Хегсета на посту главы Пентагона после инцидента с распространением секретной информации выступил ряд демократов.


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