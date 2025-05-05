WSJ узнала о росте числа подростков-террористов в Европе

WSJ: Подростки-террористы представляют растущую угрозу безопасности Европы

Tекст: Ирма Каплан

Подростки-террористы представляют растущую угрозу безопасности Европы, правоохранительные органы обеспокоены и предупреждают, что новое поколение экстремистов радикализируется в интернете, пишет Wall Street Journal (WSJ).

«За последние месяцы десятки подростков в возрасте до 14 лет были арестованы по всей Европе по подозрению в подготовке нападений на музыкальные заведения, торговые центры и места религиозного культа», – говорится в статье.

Терроризм в Европе стремительно молодеет. Согласно данным экспертов и статистики Королевского колледжа Лондона, в Бельгии около трети подозреваемых – подростки, в Великобритании речь идет о каждом пятом задержанном.

Эксперты отмечают, что ключевыми причинами радикализации молодежи стали масштабное распространение экстремистских идей в социальных сетях, влияние онлайн-платформ, а также использование искусственного интеллекта для совершенствования пропаганды.

Особенно заметна тенденция смешения идеологий: исламские экстремистские доктрины и ультраправые идеи становятся привлекательными для несовершеннолетних, причем группы могут заимствовать элементы идеологии друг у друга.

По словам профессора Королевского колледжа Питера Ньюмана, 2/3 задержанных по делам о терроризме за восемь месяцев после атак 7 октября 2023 года на Израиль оказались несовершеннолетними, передает ТАСС.

Кроме того, радикализация среди молодежи ускоряется: если в 2002 году процесс занимал 16 месяцев, то к 2015 году это время сократилось на 40%, в том числе из-за интернета и соцсетей, объясняют в Австралийском Институте экономики и мира.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава компаний Х, Tesla и SpaceX Илон Маск выражал озабоченность по поводу массовой миграции, считая ее способной дестабилизировать страны. В начале апреля, выступая на конгрессе партии «Лига» во Флоренции, он заявил о возможной волне терактов в Европе, что создаст угрозу для жизни людей и приведет к массовым убийствам.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, как мигранты-мусульмане меняют привычный облик Швеции.