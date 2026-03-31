МВФ сообщил о влиянии конфликта в Иране на мировую экономику

Tекст: Ольга Иванова

Военная операция США и Израиля против Ирана негативно сказывается на глобальной экономике, особенно на государствах, которые только начали восстанавливаться после недавних кризисов, сообщают «Вести» со ссылкой на Международный валютный фонд.

«Мир столкнулся с шоком, поскольку конфликт на Ближнем Востоке переворачивает жизни и лишает средств к существованию жителей многих стран», – заявил МВФ.

Эксперты фонда отмечают, что конфликт омрачает перспективы устойчивого экономического роста сразу в нескольких регионах. Наиболее сильный удар получают бедные страны и импортеры энергоресурсов, для которых последствия могут быть особенно тяжелыми.

Помимо человеческих жертв, война наносит долговременный ущерб экономике пострадавших государств, включая разрушение инфраструктуры и промышленности. МВФ подчеркивает, что эти последствия могут оказывать влияние на экономику в течение долгого времени.

Дополнительные трудности испытывают страны Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки из-за роста цен на продовольствие, удобрения и ужесточения финансовых условий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, продолжающиеся перебои с поставками удобрений через Ормузский пролив увеличивают угрозы для глобальной продовольственной безопасности и мировой торговли.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предупредил о риске продовольственного и сельскохозяйственного кризиса из-за возможных перебоев с поставками удобрений через Ормузский пролив.