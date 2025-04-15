Мигранты-мусульмане меняют привычный облик Швеции

Tекст: Станислав Лещенко

Шведская пресса обнародовала примечательный факт – менее чем за двадцать пять лет количество мусульманских общин в этой стране, группирующихся вокруг собственного храма, выросло с нескольких единиц до примерно трехсот. В далеком уже 2000 году в Швеции насчитывалось всего семь мечетей – и вот их число выросло почти на 4,2 тыс.

Однако, по словам экспертов, нынешнее количество мечетей в Швеции может оказаться и более высоким, так как не всегда понятно, когда речь идет о полноценном храме, а когда – просто о помещении для молитв. Пример настоящей мечети являет, скажем, храм Масджид Айша, также известный как Айша – он расположен на улице Санкт-Эриксгатан в Стокгольме. Эта мечеть действует уже около двадцати лет и ее регулярно посещают тысячи недавних мигрантов, прибывших в Швецию из разных уголков мира. Пятничные молитвы возносятся на шведском, английском, урду и арабском.

В то же время по всей стране ведется строительство большого количества новых мечетей. В частности, один из таких проектов воплощается в городе Хельсингборг (на юге Швеции) – там должен встать крупнейший в Скандинавии мусульманский храм. Однако он уступает по размерам той мечети, что возводится в стокгольмском районе Шерхольмен – она станет крупнейшей в Северной Европе. Строительство многих шведских мечетей частично или полностью финансируется за счет средств, поступающих из Саудовской Аравии (каждая четвертая), а также из Ирана, Катара или Турции.

Иногда местные правые спохватываются и начинают делать резкие заявления. Их пугает, в частности, факт того, что мусульманские религиозные общины в Швеции в значительной степени живут за счет иностранного финансирования. Это вызывает опасения – с чего бы это далекие южные страны так усердно вкладываются в исламизацию Швеции?

Так, лидер ультраправой политической партии «Шведские демократы» (второй по популярности в государстве) Йимми Окессон ранее призвал: «В конце концов мы должны начать забирать и сносить здания мечетей, где распространяется антидемократическая, антишведская, гомофобная или антисемитская пропаганда и дезинформация о шведском обществе. Минареты, купола, полумесяцы и другие атрибуты, являющиеся исламистскими монументами в городском пейзаже, должны быть удалены».

Глава «Шведских демократов» подчеркивает, что радикальные исламисты разрушают Швецию.

«Проблема в том, что они навязывают свою религию другим. Они это делают в том числе строительством религиозных монументов, высоких минаретов и громко призывая на молитвы. Мы не считаем это разумным. Это не право человека приезжать в нашу страну и строить здесь монументы чужой идеологии. Мечети являются центрами радикализации и насильственной пропаганды», – сказал Окессон.

Мусульмане, в свою очередь, отлично научились применять в свою пользу царящую в Швеции пропаганду терпимости и уважения к религиозным чувствам. Вслед за публикацией каждого очередного тревожного высказывания кого-то из шведских правых на тему исламизации тут же начинают звучать обвинения в «религиозных преследованиях» и «расизме». И это действует – недаром премьер-министр Ульф Кристерссон ответил на предложение Окессона вполне однозначно: «В Швеции мы не сносим культовые сооружения».

Премьер с пафосом провозгласил: «В Швеции мы конституционно защищаем религиозную свободу – что заключается в том, что люди могут свободно исповедовать свою религию. Это в равной степени относится ко всем – христианам, мусульманам, евреям и другим верующим».

Однако статистика показывает, что с 2000 года в стране было продано, перепрофилировано или уничтожено 133 христианских церковных здания. Причем за тот же период в Швеции было построено лишь 25 новых христианских церквей. Сами шведские лютеране, что характерно, относятся к этому вполне спокойно. «Утилизация церковных зданий – это решение, которое обусловлено потребностями и финансовыми возможностями приходов. Вполне естественно, что иногда приходишь к выводу, что здание уже бесполезно», – говорит Маркус Дальберг, глава отдела поддержки культурного наследия Шведской церкви.

И действительно – содержать церкви становится некому, ибо их посещаемость снижается. Зато на контрасте во все большем количестве муниципалитетов организуются новые мусульманские молельные объединения – причем иногда они размещаются в бывших христианских церквях.

Напористое наступление ислама – процесс естественный, учитывая сложившуюся в Швеции ситуацию с рождаемостью. 11 апреля шведское Статистическое управление сообщило, что никогда еще в новейшей истории страны в ней не рождалось так мало детей, как в 2024 году – всего 1430 детей на 1000 женщин (к примеру, в 2010-м было 1980 детей на 1000 женщин). Несмотря на это, население Швеции продолжает расти – что происходит благодаря массовой иммиграции. Статистики предрекают, что к 2030 году в Швеции будет проживать почти на 90 тыс. человек больше, чем сейчас, и именно за счет мигрантов. Несмотря на провозглашенные ранее правительством обещания радикально ужесточить иммиграционные законы и правила, ежегодно выдается около 100 тыс. новых разрешений на проживание.

Экономика Швеции, пребывающая сейчас в плачевном положении, уже не в силах предложить пришельцам достаточное количество рабочих мест. Многие приезжие мигранты сидят на пособиях – что, как легко догадаться, удовлетворяет не всех. В итоге самые активные и пассионарные пополняют ряды нарушителей закона. Нынче большая часть современной шведской преступности – «приезжая».

Недавно шведская полиция подготовила для Минюста список из наиболее опасных для проживания зон на территории страны – в него вошло 59 этнических гетто в разных городах. Общая численность их населения составляет около 550 тыс. человек – это примерно 55% населения Швеции. По статистке насильственные смерти там происходят в восемь раз чаще, чем в других частях страны.

Издание Financial Times отмечает, что рост преступного насилия в Швеции напрямую связан с тем фактом, что за последние три десятилетия это государство приняло больше просителей убежища, спасающихся от различных конфликтов от Балкан до Ближнего Востока, чем большинство других стран ЕС. Financial Times констатирует: «По мере роста уровня насилия шведские крайне правые чувствуют воодушевление, а левые нервничают по поводу шельмования иммигрантских сообществ. Но все шведские политики признают, что страна не смогла должным образом интегрировать многих своих новых граждан. Сейчас преступные группировки по всей стране выходят за рамки простой торговли наркотиками.

Все говорит о том, что мафия проникла в государственные органы, политические партии и даже в систему уголовного правосудия».

Мигрантские преступные кланы, окопавшиеся на шведской территории, стали до того могущественными, что обратили на себя внимание США. На днях государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что в Вашингтоне решили начать борьбу с преступной сетью Foxtrot. Данное мафиозное сообщество является крупнейшим из тех, что базируются на шведской территории – в свое время ее основал известный преступник Рава Маджид, он же «Курдский лис».

Как подчеркивает Рубио, Foxtrot участвует в контрабанде оружия и способствует росту насильственных преступлений во всей Северной Европе. По его словам, члены Foxtrot несут вину за многочисленные перестрелки, заказные убийства и нападения. По этой причине американские власти ввели в отношении Foxtrot санкции. Это означает, что в США блокируются все имущество и финансовые активы, принадлежащие Раве Маджиду и его подельникам. А если они сами сунутся в США, то подлежат аресту.

Конечно, Foxtrot обратил на себя внимание США не столько по причине наркоторговли и заказных убийств, сколько из-за того, что его заподозрили в атаках на израильское посольство. Дональд Трамп считается одним из самых произраильских президентов США, он крайне враждебно настроен по отношению к Ирану. И потому известия о том, что преступная группировка, созданная в Швеции выходцами с Ближнего Востока, сотрудничает с Ираном и нападает на диппредставительство Израиля, побудили американские власти к действию.

Не сказать, что и большинству коренных шведов ситуация, что складывается в их стране, по душе. Примером тому – свежий скандал: на днях ее Высочество шейха Фатима бинт Хазза бин Заид Аль Нахайян из Объединенных Арабских Эмиратов объявила, что прекращает финансировать традиционное конное шоу, проводимое в шведском городе Фальстербу. Недавно это шоу объявило, что начинает сотрудничать с конюшнями Al Shiraaa Stables, принадлежащими клану Абу-Даби (королевское семейство, правящее в Объединенных Арабских Эмиратах). Но сотрудничество не заладилось по той причине, что участники начали уходить из шоу, а продажи резко упали. А все потому, что шведы массово негодовали в соцсетях из-за вмешательства мусульман в их традиционное конное шоу.

В связи с этим шейха опубликовала открытое письмо, в котором пишет, что шведы ее шокировали своими бесчеловечностью, жестокостью и расизмом. «Почему на меня нападают? Это потому, что я успешная женщина, или потому, что я мусульманка, или потому, что я арабка?

То, с чем я столкнулась, раскрыло очень печальную реальность – не ту Швецию, которую я представляла и как ее изображают глобальные средства массовой информации. Я верила, что эта нация будет гордиться тем, что ее поддерживает кто-то извне, кто глубоко уважает их культуру, наследие и историю. Но вместо этого мне раскрылась темная сторона Швеции с ее растущей враждебностью, национализмом и ненавистью...» – сетует Фатима бинт Хазза бин Заид Аль Нахайян.

Впрочем, стоит оговориться – главным объектом страха и ненависти для шведов служат не мусульмане, а русские. Так, свежий опрос показал, что очень обеспокоены «возросшей угрозой» со стороны России почти 70% шведов. И как минимум трое из десяти шведов опасаются оказаться под российской оккупацией. На этом фоне постепенная исламизация Швеции представляется шведам угрозой второстепенной.