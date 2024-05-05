  • Новость часаПутин поздравил россиян с Пасхой
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Экс-разведчик заявил о подготовке ЦРУ переворота у границ России
    Блогеры отреагировали на объявление в розыск Зеленского
    В Британии назвали причину молниеносного продвижения российских войск
    Макрон опасается размещения российских ракет на Украине
    В Минске рассказали о подготовке Литвой боевиков для свержения власти в Белоруссии
    Частные кредиторы Украины впервые с 2022 года потребовали выплаты по госдолгу
    Стало известно о срочном совещании у Зеленского из-за отступления ВСУ
    В США призвали Украину срочно отказаться от части территорий
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Спор «красных» и «белых» отстал от жизни

    Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.

    13 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Зачем в Средней Азии любезно принимали Кэмерона

    Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.

    14 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан провозгласил крах либеральной гегемонии

    Любой глобальный проект через какое-то время начинает разваливаться. Оно и к лучшему – глобальной диктатуры нам еще не хватало. Мир суверенных наций, о котором говорит Орбан, определенно не будет раем – но он не будет и прогрессивно-либеральной антиутопией, которая даже на ранних стадиях выглядит довольно жутко.

    9 комментариев
    5 мая 2024, 10:00 • В мире

    Шведские банды расцвели из-за особой работы с полицией

    Шведские банды расцвели из-за особой работы с полицией
    @ AP/TASS

    Tекст: Станислав Лещенко

    О жестокости и влиятельности преступных группировок в Швеции давно слагают легенды, которые плохо вписываются в представление об этой стране как о благополучном государстве. Но лишь недавно был раскрыт один из «секретов успеха» ОПГ: они нашли особый подход к полиции. Это не деньги, это любовь.

    В прошлом году в Швеции было зафиксировано более 1,5 млн разных преступлений – на 4% больше, чем в 2022-м. Для страны, население которой не дотягивает даже до 11 млн человек, это много. Еще осенью премьер-министр Ульф Кристерссон назвал ситуацию с преступностью «катастрофической».

    По словам министра юстиции Гуннара Стрёммера, организованные преступные группировки по всей стране насчитывают в общей сложности 30 тысяч членов. В целом, по оценкам экспертов-криминологов, с преступным сообществом так или иначе связаны 62 тысячи человек. Для сравнения: во всей шведской полиции всего 22 тысяч сотрудников, включая чиновников и сопутствующий персонал. По некоторым оценкам реальный штат стражей правопорядка не более 11 тысяч человек.

    Не совсем Скандинавия

    Британский канал Sky News выпустил специальный репортаж, посвященный шведской оргпреступности. В частности, журналист поговорил с выходцем из Ближнего Востока по имени Адам, который совершает преступления с девяти лет. Тот рассказал, сколько в Швеции можно заработать, выполняя заказы на убийства или избиения.

    «Если вы подстрелите кого-нибудь в ногу, то получите 50 тысяч крон (450 тысяч рублей – ВЗГЛЯД). Раньше за убийство предлагали миллион крон (примерно 9 млн рублей), но сейчас цены сильно упали, очень много желающих подзаработать таким образом», – как будто пожаловался гангстер.

    Сам Адам не слишком тревожится за свою жизнь, поскольку успел убить большинство своих врагов. «Я уже совершил много преступлений и несколько раз сидел в тюрьме… Я видел, как людей убивали. Я видел, как они умирали, получали увечья, как их матери плакали в отчаянии», – откровенничает человек, заработавший на таких заказах 2 млн крон. «Я не вижу себя без банды – там я в семье», – резюмировал он.

    В шведской полиции тому же репортеру рассказали, что на руках у преступников огромное количество оружия – от древних револьверов до самых современных образцов. Значительная часть этого арсенала поступила из государств бывшей Югославии. И показали объявление в социальных сетях, где за сумму в полумиллиона рублей предлагается пойти убить человека в кепке Gucci (традиционный предмет одежды для членов банд в Швеции) в месте, которое укажет заказчик.

    «Многие банды размножаются, как раковые клетки. Одна банда становится двумя. Две банды становятся тремя – потому что они всё время враждуют и обманывают друг друга. А погибают люди, которые не имеют ничего общего с их конфликтами. Всё это напоминает войну низкой интенсивности»

    – говорит высокопоставленный сотрудник шведской полиции Поляревиус.

    В середине апреля наделало много шуму убийство 39-летнего поляка Микаэля Яницкого, проживавшего в Стокгольме. Вместе с сыном он ехал на велосипедах в спортивный комплекс, подземном переходе столкнулся с членами молодежной банды. Вспыхнула ссора, после которого Яницкого застрелили в голову глазах его 12-летнего сына. На эту трагедию обратил внимание сам премьер-министр, а простые шведы провели в Стокгольме протестный митинг, требуя от властей обеспечить свою безопасность.

    Ранее газете ВЗГЛЯД уже писала о том, что Швеция – довольно опасная по скандинавским меркам страна и в том, что касается преступности, она уже давно не вписывается в стереотип о благополучии северной Европы.

    При этом переделка сфер влияния в преступном мире ведётся с максимальной жестокостью, уже никого не удивляют убийства семей членов конфликтующих группировок. Самые большие банды, доминирующие в своих районах (такие как «Фокстрот» в Уппсале или «Шоттаз» в пригороде Стокгольма Ринкеби) настолько пострадали от кровопролитных разборок за последний год, что теперь активно вербуют новых членов.

    Банды пополняются главным образом за счет мигрантов. В прошлом местное миграционное законодательство считалось одним из самых либеральных в мире. Самую большую группу «новых шведов» составляют выходцы из Азии – более 855 тысяч человек, причем на первом месте бывшие сирийцы. Еще 253 тысяч человек, согласно прошлогодней статистике, африканцы в первом или втором поколениях.

    Секретный ингредиент  любовь

    Периодически шведские СМИ устраивают «срыв покровов» с деятельности правоохранительных структур, которые одновременно получают зарплату от государства и вознаграждение от преступных группировок. В Швеции преступники нередко склоняют женщин-полицейских к отношениям, а затем используют их для получения информации. Большой материал на эту тему опубликовала Dagens Nyheter – крупнейшая шведская ежедневная газета. Утверждается, что банды мигрантов организовали целую систему, которая работала на соблазнение сотрудниц полиции.

    Одна из таких состояла в любовной связи сразу с двумя членами банды знаменитого мафиози Равы Маджида по прозвищу «Курдский лис». Это один из самых влиятельных шведских преступников, правда, в последние несколько лет он вынужден руководить своей бандой из Турции. Когда ее содействие любовникам вскрылось, она отделалась достаточно легко – заплатила штраф и подала в отставку.

    У другой ее бывшей коллеги-следователя любовников-мафиозо было вдвое больше, то есть четверо, причем она вела дело одного из них. Итог тот же – только штраф и отставка.

    Мягкость наказания в таких случаях – часть болезни. Был случай, когда начальство полицейской знало о сливе внутренней информации в уличные банды, но сперва оперировало выговорами, а потом уволило, не предъявив обвинений. Еще одна женщина из структуры МВД позвонила на прослушиваемый полицией телефон преступника и предупредила, что тот разыскивается за убийство, совершенное накануне. Ее тоже оштрафовали, но даже не уволили. Руководство вынесло замечание, глубокомысленно сообщив, что такой поступок предосудителен.

    Всего с 2018 года выявлено 514 случаев утечки информации от полиции преступникам. Только в тридцати случаях это привело к увольнениям, а четырнадцать полицейских были наказаны в соответствии с уголовным законодательством.

    По оценкам некоторых специалистов, снижение требований к лицам, набираемым на работу в полиции, и поставленные правительством цели по достижению «этнического разнообразия и гендерного равенства» дополнительно увеличили риски.

    В Dagens Nyheter пообщались также с юристом Йенсом Лапидусом, по мнению которого масштабы утечек возрастают. Преступники используют схему обольщения наделенных полномочиями женщин, не только в полиции, но и среди представителей судов и работников шведских муниципалитетов.

    «Это опасно для нашей демократии. Люди рискуют потерять веру в общество. Большинство наших сотрудников полиции лояльны и ведут себя превосходно, но утечки информации стали широко распространённой проблемой. Это уже давно происходит в южной Европе, но теперь это стало обычным явлением и для Швеции», – жалуется руководитель отдела внутренних расследований шведской полиции Мартин Валфридссон.

    Кстати, шведскую полицию с декабря прошлого года возглавляет именно женщина – 60-летняя Петра Лунд. Журналисты постарались выяснить ее мнение относительно проблемы, вскрытой Dagens Nyheter. Лунд признала наличие проблемы.

    «За время работы в судебной системе я увидела определенную наивность и непонимание такого рода угроз. Всё это вызывает глубокую тревогу и с этим абсолютно нельзя мириться. Сексуальные отношения сотрудников полиции с бандитами совершенно неприемлемы», – говорит Лунд.

    В качестве контрмеры в Швеции введен особый курс для женщин-полицейских, чтобы те могли противодействовать любовным чарам преступников. Поможет ли это, покажет время.

    Главное
    Депутат Рады рассказал о панике в офисе Зеленского
    На Украине нашли способ избавиться от блэкаутов
    Украину предупредили об опасности для ВСУ нового российского оружия
    Концерт барда Сергея Никитина отменили в Москве
    В Германии произошла утечка в Сеть секретных видеосовещаний военных
    СК возбудил дело по факту выселения мигрантом дочки бойца СВО
    Потасовка со стрельбой произошла в Москве

    Китай попал под американский удар по российскому СПГ

    США продолжают свою атаку на российские СПГ-проекты. Четвертая волна санкций затронула китайские компании и специализированные суда. Удар по Китаю, как третьей задействованной стороне в этой истории, именно сейчас не случаен. За что Вашингтон наказывает Китай и как это скажется на судьбе российского СПГ? Подробности

    Перейти в раздел

    В западном саммите по Украине немало полезного для России

    Так называемая мирная конференция по Украине в Швейцарии изначально задумывалась как политический удар по России. Но ситуация на фронте расставила все по местам: саммит, на котором представитель Москвы присутствовать не будет, в итоге принесет пользу именно России. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский официально стал военным преступником

    МВД объявило президента Украины Владимира Зеленского в розыск по уголовной статье. В России Зеленского обвиняли в организации атак на Крым, реанимации нацизма и обстрелах приграничных российских областей. Эксперты полагают, что он может быть причастен и к недавнему теракту в «Крокусе». МВД также объявило в розыск экс-президента Украины Петра Порошенко. Почему это произошло только сейчас и каковы юридические последствия решения? Подробности

    Перейти в раздел

    «Путь в Европу» стал для Прибалтики «дорогой в никуда»

    В Латвии сбежали со своих постов руководители госпредприятия, строящего железнодорожную магистраль Rail Baltica. Это очередное доказательство того, что амбициозный проект ЕС близок к краху. Среди причин этого не только прибалтийская коррупция: в США на самом деле не верят, что Россия готовится атаковать Литву, Латвию или Эстонию. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Грузия пошла против Запада

      Власти Грузии планируют все-таки утвердить местный аналог закона об иностранных агентах, несмотря на угрозы со стороны Запада и оппозиции, которая обещает повторить в стране «революцию роз». Судя по всему, власти действительно напуганы. Именно поэтому и принимают такой закон.

    • Жаркая встреча военных России и США в Нигере

      В Нигере произошел исторический казус: российских военных разместили на базе 101, несмотря на то, что эту базу американцы строили для себя, до сих пор там находятся и были категорически против соседства с русскими. Что происходит в Нигере?

    • Макрон опять угрожает России

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что исполнит свою угрозу об отправке войск на Украину, но при соблюдении двух условий. Во-первых, Украина должна попросить. Во-вторых, Россия должна прорвать фронт. Как относиться к таким угрозам?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............