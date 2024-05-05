Шведские банды расцвели из-за особой работы с полицией

Tекст: Станислав Лещенко

В прошлом году в Швеции было зафиксировано более 1,5 млн разных преступлений – на 4% больше, чем в 2022-м. Для страны, население которой не дотягивает даже до 11 млн человек, это много. Еще осенью премьер-министр Ульф Кристерссон назвал ситуацию с преступностью «катастрофической».

По словам министра юстиции Гуннара Стрёммера, организованные преступные группировки по всей стране насчитывают в общей сложности 30 тысяч членов. В целом, по оценкам экспертов-криминологов, с преступным сообществом так или иначе связаны 62 тысячи человек. Для сравнения: во всей шведской полиции всего 22 тысяч сотрудников, включая чиновников и сопутствующий персонал. По некоторым оценкам реальный штат стражей правопорядка не более 11 тысяч человек.

Не совсем Скандинавия

Британский канал Sky News выпустил специальный репортаж, посвященный шведской оргпреступности. В частности, журналист поговорил с выходцем из Ближнего Востока по имени Адам, который совершает преступления с девяти лет. Тот рассказал, сколько в Швеции можно заработать, выполняя заказы на убийства или избиения.

«Если вы подстрелите кого-нибудь в ногу, то получите 50 тысяч крон (450 тысяч рублей – ВЗГЛЯД). Раньше за убийство предлагали миллион крон (примерно 9 млн рублей), но сейчас цены сильно упали, очень много желающих подзаработать таким образом», – как будто пожаловался гангстер.

Сам Адам не слишком тревожится за свою жизнь, поскольку успел убить большинство своих врагов. «Я уже совершил много преступлений и несколько раз сидел в тюрьме… Я видел, как людей убивали. Я видел, как они умирали, получали увечья, как их матери плакали в отчаянии», – откровенничает человек, заработавший на таких заказах 2 млн крон. «Я не вижу себя без банды – там я в семье», – резюмировал он.

В шведской полиции тому же репортеру рассказали, что на руках у преступников огромное количество оружия – от древних револьверов до самых современных образцов. Значительная часть этого арсенала поступила из государств бывшей Югославии. И показали объявление в социальных сетях, где за сумму в полумиллиона рублей предлагается пойти убить человека в кепке Gucci (традиционный предмет одежды для членов банд в Швеции) в месте, которое укажет заказчик.

«Многие банды размножаются, как раковые клетки. Одна банда становится двумя. Две банды становятся тремя – потому что они всё время враждуют и обманывают друг друга. А погибают люди, которые не имеют ничего общего с их конфликтами. Всё это напоминает войну низкой интенсивности»

– говорит высокопоставленный сотрудник шведской полиции Поляревиус.

В середине апреля наделало много шуму убийство 39-летнего поляка Микаэля Яницкого, проживавшего в Стокгольме. Вместе с сыном он ехал на велосипедах в спортивный комплекс, подземном переходе столкнулся с членами молодежной банды. Вспыхнула ссора, после которого Яницкого застрелили в голову глазах его 12-летнего сына. На эту трагедию обратил внимание сам премьер-министр, а простые шведы провели в Стокгольме протестный митинг, требуя от властей обеспечить свою безопасность.

Ранее газете ВЗГЛЯД уже писала о том, что Швеция – довольно опасная по скандинавским меркам страна и в том, что касается преступности, она уже давно не вписывается в стереотип о благополучии северной Европы.

При этом переделка сфер влияния в преступном мире ведётся с максимальной жестокостью, уже никого не удивляют убийства семей членов конфликтующих группировок. Самые большие банды, доминирующие в своих районах (такие как «Фокстрот» в Уппсале или «Шоттаз» в пригороде Стокгольма Ринкеби) настолько пострадали от кровопролитных разборок за последний год, что теперь активно вербуют новых членов.

Банды пополняются главным образом за счет мигрантов. В прошлом местное миграционное законодательство считалось одним из самых либеральных в мире. Самую большую группу «новых шведов» составляют выходцы из Азии – более 855 тысяч человек, причем на первом месте бывшие сирийцы. Еще 253 тысяч человек, согласно прошлогодней статистике, африканцы в первом или втором поколениях.

Секретный ингредиент – любовь

Периодически шведские СМИ устраивают «срыв покровов» с деятельности правоохранительных структур, которые одновременно получают зарплату от государства и вознаграждение от преступных группировок. В Швеции преступники нередко склоняют женщин-полицейских к отношениям, а затем используют их для получения информации. Большой материал на эту тему опубликовала Dagens Nyheter – крупнейшая шведская ежедневная газета. Утверждается, что банды мигрантов организовали целую систему, которая работала на соблазнение сотрудниц полиции.

Одна из таких состояла в любовной связи сразу с двумя членами банды знаменитого мафиози Равы Маджида по прозвищу «Курдский лис». Это один из самых влиятельных шведских преступников, правда, в последние несколько лет он вынужден руководить своей бандой из Турции. Когда ее содействие любовникам вскрылось, она отделалась достаточно легко – заплатила штраф и подала в отставку.

У другой ее бывшей коллеги-следователя любовников-мафиозо было вдвое больше, то есть четверо, причем она вела дело одного из них. Итог тот же – только штраф и отставка.

Мягкость наказания в таких случаях – часть болезни. Был случай, когда начальство полицейской знало о сливе внутренней информации в уличные банды, но сперва оперировало выговорами, а потом уволило, не предъявив обвинений. Еще одна женщина из структуры МВД позвонила на прослушиваемый полицией телефон преступника и предупредила, что тот разыскивается за убийство, совершенное накануне. Ее тоже оштрафовали, но даже не уволили. Руководство вынесло замечание, глубокомысленно сообщив, что такой поступок предосудителен.

Всего с 2018 года выявлено 514 случаев утечки информации от полиции преступникам. Только в тридцати случаях это привело к увольнениям, а четырнадцать полицейских были наказаны в соответствии с уголовным законодательством.

По оценкам некоторых специалистов, снижение требований к лицам, набираемым на работу в полиции, и поставленные правительством цели по достижению «этнического разнообразия и гендерного равенства» дополнительно увеличили риски.

В Dagens Nyheter пообщались также с юристом Йенсом Лапидусом, по мнению которого масштабы утечек возрастают. Преступники используют схему обольщения наделенных полномочиями женщин, не только в полиции, но и среди представителей судов и работников шведских муниципалитетов.

«Это опасно для нашей демократии. Люди рискуют потерять веру в общество. Большинство наших сотрудников полиции лояльны и ведут себя превосходно, но утечки информации стали широко распространённой проблемой. Это уже давно происходит в южной Европе, но теперь это стало обычным явлением и для Швеции», – жалуется руководитель отдела внутренних расследований шведской полиции Мартин Валфридссон.

Кстати, шведскую полицию с декабря прошлого года возглавляет именно женщина – 60-летняя Петра Лунд. Журналисты постарались выяснить ее мнение относительно проблемы, вскрытой Dagens Nyheter. Лунд признала наличие проблемы.

«За время работы в судебной системе я увидела определенную наивность и непонимание такого рода угроз. Всё это вызывает глубокую тревогу и с этим абсолютно нельзя мириться. Сексуальные отношения сотрудников полиции с бандитами совершенно неприемлемы», – говорит Лунд.

В качестве контрмеры в Швеции введен особый курс для женщин-полицейских, чтобы те могли противодействовать любовным чарам преступников. Поможет ли это, покажет время.

