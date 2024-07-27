Эксперимент с безусловным доходом доказал правоту марксистов

Вышли результаты большого исследования безусловного дохода, которое Сэм Альтман заказал некоммерческой социологической конторе OpenResearch. Само исследование было частью программы продвижения ChatGPT – «как сохранить социальную стабильность, когда ИИ лишит простых людей доходов».

Дизайн исследования: участников разделили на две группы – «получатели дохода» и «контрольная». Получателям давали тысячу долларов в месяц в течение трех лет. Контрольная группа жила своей жизнью. И смотрели за разницей в социальном поведении и адаптации. И те, и другие, балансировали ненамного выше черты американской бедности. В сухом остатке – получателям «долили» примерно треть их обычного ежегодного дохода сверху. То есть бросить все и уйти со своих работ они не могли бы при всем желании.

Естественно, при публикации результатов исследователи соловьем разливались про тектонические изменения, которые случились у получателей безусловного дохода в сравнении с контрольной группой и как это все «здорово и благотворно». Они якобы стали и о здоровье своем заботится больше, и работать меньше, проводя больше времени с семьей, и лучше планировать карьеру. В доказательство к цифрам выкатили интервью участников, где они радостно рассказывают о своей новой жизни.

Но если смотреть не на пресс-релиз, а на цифры, то там все не так. Изменение во времени в пользу «личного» у получателей безусловного дохода – 1,3 часа в неделю. А если смотреть на социальные группы – то только в группе «матери-одиночки». Конечно, здорово, что одинокие родители получили возможность проводить больше времени с детьми благодаря бОльшему доходу – но это понятно и без экспериментов.

При этом, если убрать «вертолетные деньги», то собственные доходы в группе получателей уменьшились. Мотивация выгрызать доллар исчезла – раз все равно ты в плюсе.

«Больше времени уделять своему здоровью» стали на головокружительную сумму в 20 долларов в месяц в среднем по группе. Понимая цены в США, очевидно, несколько ее участников вынужденно озаботились своим здоровьем и тратили на него все, что получали от экспериментаторов. При пересчете «на всех» это и дало двадцатку.

Единственное, на что серьезно повлиял дополнительный безусловный доход – это уровень стресса, как интегративный показатель сразу многих вещей – от употребления алкоголя до семейных ссор. Этот показатель уменьшился где-то на четверть, что в 10 раз больше, чем 2-5% в среднем по всем остальным «позитивным изменениям». То, что гарантированный бОльший доход дает больше уверенности – это тоже из серии капитана Очевидность.

Получатели стали лучше (в пересчете на деньги) есть, больше тратить на авто, у нескольких получилось улучшить свои жилищные условия, незначительно больше сберегать. Значительных и судьбоносных изменений, как я понимаю, не добился ни один человек.

Нельзя сказать, что эксперимент кончился ничем. Он подтвердил правоту марксистов про классовый характер общества и экономическую основу бытования классов.

Пока ты находишься в рамках своего класса, ты живешь, как все – тут не важно, X ты получаешь или X + 20%. Да – верхняя часть класса по доходу кушает лучше и меньше экономит на бензине. Но не более того.

Субстрат для социальных изменений образуется при драматической коррекции дохода. Если бы участникам эксперимента давали в три раза больше, чем они привыкли, – тут бы мы безусловно увидели интересный ворох сценариев. Как и в ситуации, если бы экспериментаторы лишили их двух третей от того, что они привыкли получать.

В общем, вывод для Альтмана понятен – если революция искусственного интеллекта сохранит доходы бедных и средних, пусть даже незначительно уменьшив их, то никто её и не заметит. И последствий в социальном плане не будет никаких. Но как это сделать, если базовым сценарием и критерием успеха революции ИИ является «создание огромного запаса богатства, которым владеют немногие при технологической безработице для всех остальных»?

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