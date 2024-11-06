Почему американский бигтех вдруг полюбил Трампа

В закончившейся избирательной кампании в США мне больше всего был интересен переход высокотехнологичного бизнеса – бигтеха – на сторону Трампа. Главный агитатор Трампа Илон Маск, кандидат в вице Вэнс и сыновья Трампа с их крипто-интересами – это очевидное видимое следствие этого перехода, но не его причина.

Демократы: что не так для бигтеха?

– Ограничение планов развития под видом борьбы с монополиями. Началась блокировка слияний, например, запрет Nvidia поглотить разработчика чипов Arm Holdings – и таких примеров много. И высокая стоимость кредита из-за ставки. Да, бигтех рос в эти четыре года, но рос медленнее, чем рассчитывал.

– Системное продвижение и поддержка идей, связанных с цензурой. Традиционно «самоцензура» платформ была связана с собственной позицией корпораций, но демократы предпринимали активные шаги по созданию внешнего обязывающего механизма. Из «политического активизма», объясняемого необходимостью продвигать идеи прогресса, цензура превращалась в «обязательство» компаний с высокими санкциями. Плюс обязательные механизмы обеспечения контроля и цензуры – разного рода «дирекции» и «советы» по DEI (разнообразие, равенство, инклюзивность) – начали не только регулировать количество доли цветных в кадрах, но прямо негативно влиять на прибыли. Отказ от практик DEI сегодня – один из главных трендов в корпоративном управлении бигтеха, затронувших уже даже и «Майкрософт».

– Ожидаемые шаги по регулированию ИИ (огромное число бюрократических этажей и процедур, полностью непрозрачных для участников рынка, которые администрация назвала «лучшим в мире регулированием») вызвали протест компаний. Корпорации публично обеспокоены тем, что регулировать сектор неизбежно будут пожилые, некомпетентные в области высоких технологий люди, а влияние «капитанов индустрии» в принятии шагов по регулированию будет сведено на нет.

– Энергетическая политика. Развитие ИИ требует экспоненциального роста энергопотребления. В настоящее время существенная часть производства электроэнергии для обслуживания сети Интернет и потребностей высокотехнологичных компаний имеет в США угольную генерацию. Ожидается, что атомные станции нового поколения, которые введут в эксплуатацию к 2030 году, решат энергетические проблемы ИИ-революции. Но пока предлагаемые демократами шаги по «чистой энергии» воспринимаются как очередная интервенция в карман бигтеху. Поэтому знаменитое Trump digs coal! отзывается не только в сердцах шахтеров, но и в душах бигтех-начальства.

– Последнее по порядку, но не по значимости – налоги. Налоги как корпоративные, так и на доходы богатых – то, за счет чего демократы собираются финансировать все подряд, включая сокращение госдолга. Естественно, это тоже не нравится растущей и богатеющей индустрии.

Трамп по каждому из пунктов настроен противоположно. От, судя по всему, искреннего энтузиазма по поводу криптовалют до написанной ему программы «Проект-2025», которая декларирует отказ от любого повышения налогов для богатых, отказ от планов госцензуры медиаплатформ и вообще снижение любого административного давления на любой вид бизнеса. Естественно, в душе это нравится всем участникам рынка, даже тем, кто не решается публично поддержать Трампа.

Резюме на будущее (неважно даже, кто выиграет, этот сюжет надолго):

Республиканцы становятся «партией прогресса», представляющей интересы технологических корпораций и привлекающей поддержку с их стороны. Молодые республиканцы «технологического призыва» отходят от представлений о внешней политике эпохи Рейгана. Основным противником на международной арене они считают не Россию, а Китай. «Полем боя» – Тихий океан. Ключевым ресурсом – не нефть и газ, а чипы, полупроводники и т. д. Энергия – это не пространство конкуренции (как для неоконов), это ресурс, которого должно быть много и дешево, чтобы обеспечивать успех в настоящей конкуренции (ИИ, чипы).

«Статусные республиканцы за Харрис» (еще одна фишка этой кампании) во главе с дочерью Чейни – «вторые номера» времен Рейгана–Бушей. И вдруг у них внезапно увели из-под носа партию, которую они, по всему, должны были унаследовать.

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