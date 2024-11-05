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    Пятого ноября американские выборы только начнутся

    @ CNP/Global Look Press

    5 ноября 2024, 08:50 Мнение

    Пятого ноября американские выборы только начнутся

    Тотальный майдан, гражданское неповиновение, отказ демократических штатов признавать результаты выборов, отказ Конгресса утверждать результаты выборов на основании 14-й поправки («мятежник», устроивший штурм Конгресса, не может быть президентом!) – вариантов развития ситуации в США масса.

    Владимир Можегов Владимир Можегов

    публицист

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    У нас любят, конечно, говорить: да что нам эти выборы в США, нам все равно, кто у них там будет, у нас свои проблемы. Однако, хотим мы этого или не хотим, но и наши проблемы очень сильно зависят от происходящего в США – так уж устроен современный мир. Мир действительно стоит сегодня на перепутье, и от того, куда качнется маятник США, зависит, без преувеличения, его судьба. 

    Давайте просто пройдемся по верхам. Республиканская партия против войны на Украине, против помощи НАТО, против чрезмерных военных расходов на войну и военные блоки (НАТО и АУКУС), против чрезмерной глобализации и многомиллионных толп мигрантов, затопляющих города Америки и Европы, против ЛГБТ-повестки, против сексуального воспитания в школах, против смены пола детям, против абортов (то есть уничтожения будущего белого населения в абортариях), и вообще за здравый смысл и выживание традиционных наций, традиционных государств и традиционных ценностей.

    Демократы по всем этим проблемам выступают с прямо противоположных позиций. И по этой самой причине называют Трампа Гитлером, а всех, кто его поддерживает, быдлом. При этом свой радикальный расизм демократы называют антирасизмом, свой тотальный контроль над «общественным мнением» – свободой, а свою повестку – то есть беспрецедентное насилие над здравым смыслом – единственно разумной и верной дорогой демократии.

    О том, что люди эти явно заигрались, потеряв всякие связи с реальностью, красноречиво говорят их кандидаты: выживший из ума старик, которого четыре года заставляют играть роль президента, и дама с оглушительным смехом и речью, напоминающей лепет пятилетнего ребенка.

    С одной стороны, все мы, кажется, сильно переоценили Америку, страну с очень на самом деле провинциальным сознанием, страну, у которой своей истории, считай, что и не было (отцы-пилигримы, демократическая революция и гражданская война – этого может быть и достаточно для рождения нации, но не для ее  совершеннолетия), а в европейских реалиях и европейской истории она никогда ничего не понимала.

    То, что волею исторических судеб Америке, этой далекой провинции европейского мира, пришлось с 1945 года им управлять, стало большим для всех испытанием, и, увы, с печальным концом: наш далекий-недалекий дядюшка Джо (пуританин, масон, банкир) завел мир в совершенный тупик.

    И что хуже всего, никакой реальной замены, никакой реальной альтернативы у мира сегодня нет. Семидесятилетнее правление США попросту уничтожило традиционную европейскую политику, на которой держалось равновесие всего мира. Сегодняшние ничтожества вроде Шольцев и Макронов не вызывают энтузиазма даже в их столь же ничтожных партиях. Но кому же еще под силу вывести глобальную политику из тупика? Ни у Азии, ни у Глобального Юга, ни у, скажем, Китая, таких амбиций попросту нет. 

    Так что единственная надежда на обновление – хотим мы, опять же, этого или не хотим – это все-таки Трамп, трампизм и все, что с ним связано. Это – настоящие эмоции мира; это – свежий ветер перемен.

    Что ожидает мир при Трампе? Прежде всего, Трамп не любитель войны. Угрожать Ирану, Китаю, Северной Корее и даже России он, наверное, будет, а вот воевать – нет. Трамп – бизнесмен, и слово «война» он понимает исключительно в экономическом смысле. Второе, что мы увидим, – оживление национальных сил Европы. Вместо партийных функционеров со списком параграфов в головах мы увидим живых, настоящих людей, которые учились идти против ветра, и уже этим интересны.

    Выгодно ли нам национальное возрождение Европы? Ну, во-первых, говорить с настоящими людьми, к тому же людьми разными и имеющими свой голос, всегда интереснее, нежели с функцией партноменклатуры, ниточки от которой к тому же уходят во тьму некой неведомой закулисы силы.

    Во-вторых, возрождение национальной Европы означает и то, что единству не только Евросоюза и Европарламента, но и единству НАТО придет конец. Орбан, Фицо, Ле Пен, лидеры АдГ – все они выступают против войны, против превращения Европы во взрывоопасную мультикультурную помойку.

    Ну и наконец, чем больше людей, которые не считают, что менять пол ребенку в школе – это нормально, будут иметь голос в нашем мире, тем больше шансов у нашего мира не рухнуть в инфернальную бездну уже в ближайшие четыре года.

    При либералах, очевидно, нас ожидает нечто прямо противоположное: зачистка национальных движений по всему миру и установление той фрейдо-марксистской либеральной диктатуры, которую либералы зовут единственно верной дорогой демократии. Очень сомнительно, что окончательная гибель белой христианской Америки и Европы принесет нам много радости. Скорее, это принесет нам большую мировую войну в перспективе уже ближайших четырех лет.

    Итак, резюме: при Трампе мир будет трясти и лихорадить, но это, возможно, будет путем к выздоровлению. При демократах, продолжая идти единственно верной дорогой всеобщего распада и разложения, мир очень быстро окажется в состоянии, близком к полной толерантности, то есть – смерти.

    Вот так бы я изложил свои личные аргументы в пользу имеющихся кандидатур. Теперь давайте оценим шансы.

    Тому, кто внимательно следил за происходящим в Америке и оценивал не только слова и цифры, но и тенденции, ситуация должна представляться вполне однозначной. Какие бы нам ни говорили слова, о положении дел больше все же говорит состояние духа. И здесь можно уверенно констатировать, что демократам так и не удалось выйти из состояния полной прострации, в которой они пребывали практически всю нынешнюю выборную гонку.

    И лично меня озадачивает и даже пугает то, что, имея в своих руках огромный финансовый, информационный, военный ресурс – весь аппарат «глубинного государства», демократы умудрились завести свои дела в такую дыру.

    Дела демократов обстоят столь плохо, что даже ультралиберальные информационные гиганты (The Los Angeles Times, The Washington Post и USA Today) отказываются от поддержки Харрис, а букмекеры, люди циничные, рискующие собственными деньгами, делают запредельные ставки на Трампа.

    Если реальный сектор американской экономики всегда был за Трампа, то теперь, предчувствуя атмосферу коллапса в стане демократов, к нему потянулись и IT-гиганты: важные люди из Apple, Google, Amazon выразили свое почтение будущему возможному президенту.

    И, следя за динамикой настроений в колеблющихся штатах, в которых и решается судьба выборов, мы понимаем, почему.

    Впрочем, мы знаем: важно не как голосуют, а как считают. Особенно в США. И административный ресурс у демократов вполне рабочий. Так что побеждать Трампу придется по-настоящему уверенно.

    Но даже самая уверенная победа едва ли станет развязкой.

    Столь меланхоличное отношение демократов к столь судьбоносным для них (и для всех нас) выборам не может не настораживать. Демократы демонстрируют полное отсутствие какой-либо позитивной программы, они не говорят, как собираются бороться с инфляцией, с безработицей, как собираются решать проблему нелегальной миграции – а последнее уже стоит им поддержки ключевого электората: ни черные, ни испаноговорящие вовсе не горят желанием делиться рабочими местами и пособиями неизвестно с кем.

    В то же время риторика демократов становится все радикальней и агрессивней. Трамп теперь уже почти официальный «мятежник» и «Гитлер», представляющий собой самую большую угрозу демократии, с которой когда-либо сталкивалась Америка. А как нужно реагировать на подобные угрозы? Ведь если Трамп – Гитлер и самая страшная угроза демократии, то допустимы любые меры, в том числе самые крайние.

    Тотальный майдан, гражданское неповиновение, отказ демократических штатов признавать результаты выборов, отказ Конгресса утверждать результаты выборов на основании 14-й поправки («мятежник», устроивший штурм Конгресса, не может быть президентом!) – вариантов масса. Мы можем стать свидетелями и террористических актов, и боестолкновений, которые потребуют введения чрезвычайного положения и «правительства национального единства» (ведь фильмы вроде «Гражданской войны» снимаются в год выборов не просто так).

    Таким образом, даже победа Трампа не гарантирует того, что ему дадут дойти до Белого дома. Уверенно гарантировать, пожалуй, можно только одно: 5 ноября – не развязка сюжета американских выборов, а, скорее, только его настоящее начало. 

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