Tекст: Дмитрий Зубарев

Как пишет издание, Дональд Трамп, кандидат в президенты США от республиканцев, может завершить конфликт на Украине посредством ультиматума, передает RT. По мнению автора статьи, Александра Темерко, Трамп, в случае победы на выборах, может поставить перед Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным жесткие условия. Зеленскому он может угрожать прекращением американской помощи, а Путину – усилением поддержки киевского режима и разрушительной экономической войной.

Автор материала отмечает, что, несмотря на продолжающееся продвижение российских войск, обе стороны конфликта истощены. Темерко также указывает на возможность проведения в Украине выборов нового президента и парламента, что, по его мнению, будет выгодно для страны.

При этом, ситуация на Украине остается напряженной, и влияние Трампа на разрешение конфликта, как утверждается в статье, может стать значительным фактором в изменении текущего курса событий. Темерко полагает, что действия Трампа могут привести к значительным изменениям в политике США в отношении Украины и России.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев выразил мнение, что даже в случае избрания Дональда Трампа президентом США, тот не сможет остановить войну на Украине, а в офисе Владимира Зеленского считают, что возможная победа Трампа на выборах в США не будет катастрофой для Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, окружение Дональда Трампа считает, что для урегулирования конфликта вокруг Украины он предложит Москве и Киеву новый вариант «Минских соглашений», но в усиленном варианте, с «кнутом». Разумеется, только в том случае, если выиграет выборы президента США. Но такой взгляд на СВО лишний раз напоминает, что как президент Трамп может быть весьма опасен.

