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В офисе Зеленского отвергли страхи перед победой Трампа в США
WP: Офис Зеленского отверг опасения из-за возможной победы Трампа на выборах в США
В офисе Владимира Зеленского считают, что возможная победа Дональда Трампа на выборах в США не будет катастрофой для Украины, поскольку украинский президент планирует наладить с ним личные связи, опираясь на схожесть характеров, сообщила The Washington Post.
По информации издания, в офисе Зеленского считают, что президент Украины сможет наладить личные связи с Трампом и тем самым избежать потенциальных негативных последствий, передает РБК.
«Естественно, [администрация Зеленского] больше связана с Трампом», – заявил один из украинских чиновников, работавший в правительстве Зеленского во время президентства республиканца. Зеленский всегда видел сходство между собой и Трампом, что, по его мнению, должно способствовать развитию хороших отношений, рассказал источник издания. Оба лидера пришли к власти, не имея политического опыта: Трамп был бизнесменом, а Зеленский – актером и комиком.
По словам чиновника, украинский президент и его команда предпочитают «простые решения», подчеркивая, что бывший американский лидер предлагает именно такие подходы. Эти факторы, по мнению киевских властей, могут сыграть на руку в случае возвращения Трампа в Белый дом.
Напомним, 18 октября Трамп заявил об ответственности Зеленского за конфликт на Украине.