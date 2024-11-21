США отвергли версию диверсии в повреждении кабелей на Балтике

Чиновники США назвали якорь причиной повреждения кабелей на Балтике, отвергнув диверсию

Tекст: Мария Иванова

Причиной повреждения телекоммуникационных кабелей в Балтийском море была не диверсия, а, скорее всего, якорь проходящего судна, передает CNN со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

Чиновники отметили, что подобные инциденты уже происходили ранее, хотя и не так часто в короткий период. По их словам, США не нашли доказательств преднамеренных действий со стороны какого-либо иностранного государства, передает ТАСС.

Напомним, 17-18 ноября в Балтийском море были повреждены два кабеля: один связывает Германию с Финляндией, а другой – Швецию с Литвой. Первый из них проложен вдоль трубопровода «Северный поток», и о его неисправности сообщила пресс-служба финского государственного оператора телекоммуникационной инфраструктуры Cinia. О повреждении второго кабеля позднее заявила шведская телекоммуникационная компания Telia.

Прокуратура Швеции начала расследование по подозрению в диверсии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, шведские власти изучили участие китайского сухогруза Yi Peng 3 в инцидентах с разрывом кабелей между Финляндией и Германией, а также Швецией и Литвой. Сообщалось, что капитан китайского судна Yi Peng 3, гражданин России, подозревается в повреждении подводных кабелей на дне Балтийского моря.

Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Украина занимается саботажем в Балтийском море, представляя угрозу для стран региона, и назвал обвинения в адрес России абсурдными.