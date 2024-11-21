Силуанов предостерег от использования криптовалюты в сбережениях

Силуанов назвал криптовалюту слишком волатильной для сбережений

Tекст: Дмитрий Зубарев

Силуанов в эфире «России-24» отметил, что курс криптовалюты остается непредсказуемым и слишком волатильным, чтобы использовать ее для хранения сбережений, передает ТАСС. Однако, по его словам, криптовалюта полезна для внешнеторговых операций, так как позволяет обходиться без участия коммерческих банков из недружественных стран.

Силуанов подчеркнул, что законодательство России, скорректированное в текущем году, предоставляет возможность для расчетов с использованием цифровых финансовых активов и токенов. «В нынешних ситуациях, когда мы можем осуществлять расчеты, минуя коммерческие банки, это хороший выход для внешнеторговых операций», – отметил министр.

На вопрос о личном интересе к криптовалютам Силуанов ответил, что сам криптокошелька не имеет, но находит эту тему интересной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Силуанов предостерег россиян от вложений в криптовалюту с целью быстрого обогащения, призвал к легализации обмена криптовалюты на рубли и сообщалось, что Минфин и Центробанк договорились обсудить вопросы майнинга криптовалют.