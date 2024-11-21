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Бывший шинный завод Bridgestone возобновил производство в Ульяновске
Шинный завод Bridgestone в Ульяновске возобновил работу под брендом Gislaved и планирует в 2025 году произвести 1,2 млн шин, включая модели премиум-класса, указано в сообщении холдинга Cordiant.
Перезапуск начался с новых летних моделей шин под брендом Cordiant, передает ТАСС.
В 2025 году завод планирует выпустить 1,2 млн шин, расширив ассортимент за счет моделей премиального бренда Gislaved.
Начало производства зимних шин запланировано на первое полугодие 2025 года. В компании отметили, что все стандартные испытания и сертификации, необходимые для возобновления производства, были успешно завершены, что подтверждает безопасность продукции и готовность к началу продаж.
Компания Bridgestone, работающая в России с 1998 года, объявляла о решении приостановить работу своего завода в Ульяновске в связи с ситуацией вокруг Украины. После этого компания «продолжала поддерживать своих российских сотрудников, полностью выплачивая им заработную плату и пособия».
В октябре 2022 года японский производитель шин Bridgestone, остановивший в марте работу завода в Ульяновске и прекративший новые инвестиции в РФ, начал поиск местного покупателя для своих российских активов.