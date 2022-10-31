Bridgestone начала поиск покупателя активов в России

Компания Bridgestone объявила, что начала процесс поиска местного покупателя российских активов

Японский производитель шин Bridgestone, остановивший в марте работу завода в Ульяновске и прекративший новые инвестиции в РФ, начал поиск местного покупателя для своих российских активов, говорится в опубликованном сообщении компании.

Bridgestone объявил, что начал искать местного покупателя своих российских активов, что займет несколько месяцев, передает ТАСС.

Компания Bridgestone, работающая в России с 1998 года, в марте объявила о решении приостановить работу своего завода в Ульяновске, в связи с ситуацией вокруг Украины. После этого компания «продолжала поддерживать своих российских сотрудников, полностью выплачивая им заработную плату и пособия».

«Продолжается работа по оптимизации логистики и поставкам сырья. Bridgestone всегда была заинтересована в поиске долгосрочного решения для сотрудников компании и бизнес-партнеров, поэтому сегодня они рассматривают передачу своих активов в России локальному покупателю – третьей стороне или местному менеджменту», – отметили в Минпромторге России.

Там подчеркнули, что держат ситуацию на контроле. По данным министерства, сейчас в штате Bridgestone в России более 1000 сотрудников.

Ранее сообщалось, что Минпромторг подготовил список товаров для параллельного импорта. В списке двигатели и части для Volkswagen, Hyundai, Volvo, Nissan и др., а также указаны шины Bridgestone, Michelin, Continental, Goodyear.