Минпромторг подготовил список товаров для параллельного импорта

Подготовлен перечень товаров, в отношении которых будет разрешен так называемый параллельный импорт (позволяет ввозить в страну без разрешения правообладателя товар, продажа которого началась в других странах мира), сообщает российский Минпромторг.

Так, в списке значатся автомобильные марки и материалы, а также сопутствующие товары, с ними связанные: Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bently, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rover, GMC, Freightliner, Peterbilt, Kenworth, Mack, передает «Интерфакс».

Кроме того, в списке имеются двигатели и части для них Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen и др., указаны шины Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone.

Как уточняется в документе, параллельный импорт предполагается разрешить в отношении смартфонов и техники под марками Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel и др., бытовой техники Electrolux, Miele, Siemens, Dyson и др., игровых приставок X-Box, Play Station, Nintendo.

Также в перечень вошло оборудование для различных отраслей (добыча полезных ископаемых, электроэнергетика, железнодорожный и судоходный транспорт, сельское хозяйство, лесопереработка и другие).

Отмечается, что в министерстве подлинность документа пока не подтвердили, отметив, что он находится на регистрации в Минюсте.

Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, разрешающий параллельный импорт в Россию по отдельным видам продукции. По его словам, такой подход позволит обеспечить Россию товарами вопреки недружественным действиям других стран.